Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben. Es fesselt die Fans seit Generationen und wird das auch in den kommenden Jahren tun.

Das nächste packende Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel können bereits gebucht werden.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt Ihr das mitreißende Derby vor Ort erleben? GOAL stellt Euch alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo Ihr die Karten kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Verkaufskanäle der Klubs oder einen autorisierten Reisepartner gekauft werden. Ein freier Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby findet erwartungsgemäß praktisch nicht statt.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets können direkt über Evertons offizielles eTicketing-Portal gekauft werden. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets können direkt über Evertons offizielles eTicketing-Portal gekauft werden. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft. Gästefans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an Fans verkauft, die die erforderlichen Kriterien für den Besuch von Auswärtsspielen erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsstart Vergabeverfahren Evertons Verlosung für Heimtickets (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Ticketverlosung teil, deren Anmeldung am Freitag, dem 6. November, endet Evertons allgemeiner Mitgliederverkauf (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder übrige Tickets werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an Forever Blue-Mitglieder verkauft. Liverpools Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans können mit einem persönlichen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby, auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderen Wegen Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Ticketpreise für erwachsene Heimfans liegen zwischen 55 und 75 £. Tickets für Gästefans kosten höchstens den in der Premier League geltenden Standardpreis von 30 £.

Hier findet Ihr die offiziellen regulären Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigte Preise Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 £ 52 bis 56 £ Südtribüne (stimmungsstarker Heimbereich / Oberrang) 71 £ 52 £ Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 £ 50 £ Familientribüne 55 bis 63 £ 19 £

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimstätte des Everton Football Club am Wasser. Es bietet Platz für 52.769 Zuschauer und liegt am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit seiner offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch eindrucksvollsten Spielstätten des britischen Sports.

Everton hatte mehr als zwei Jahrzehnte lang aktiv nach einem modernen Ersatz für den Goodison Park gesucht, der wegen seiner Lage nicht erweitert werden konnte. Nachdem Vorhaben am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Evertons U18 1:2 Wigans U18 (Februar 2025) : Die erste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

: Die erste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Das erste Premier-League-Pflichtspiel. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.

: Das erste Premier-League-Pflichtspiel. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Ein großes zweitägiges Rugby-League-Festival, das am gesamten Wochenende die Rekordzahl von 82.925 Fans anzog.

Austragungsort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als eine der wichtigsten Spielstätten für die bevorstehende UEFA Euro 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die jüngste Derby-Bilanz

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und am härtesten umkämpften Duellen des Weltfußballs. Es wird zwischen Liverpool und Everton ausgetragen und ist das am längsten ununterbrochen stattfindende Erstliga-Derby Englands: Seit der Saison 1962/63 wurde es in jeder Spielzeit gespielt.

Auch nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der Gesamtbilanz vorn. Von 248 Spielen zwischen den beiden Klubs gewann Liverpool 102, Everton 68. Weitere 78 Begegnungen endeten unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton im ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.