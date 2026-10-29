Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben auf der Liste. Es begeistert die Fans seit Generationen und wird das auch in den kommenden Jahren tun.

Das nächste packende Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel können schon jetzt gebucht werden.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie kann man die ganze Spannung des Derbys vor Ort erleben? GOAL stellt alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo die Karten erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft man Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Kanäle der Klubs oder einen autorisierten Reisepartner erworben werden. Ein freier Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby findet erwartungsgemäß praktisch nicht statt.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft. Auswärtsfans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an Fans verkauft, die die besonderen Kriterien für Auswärtsspiel-Credits erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsstart Vergabeverfahren Everton-Heimticketverlosung (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Ticketverlosung teil. Die Anmeldung endet am Freitag, dem 6. November. Everton-Verkauf für allgemeine Mitglieder (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder übrige Tickets gehen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an allgemeine Forever Blue-Mitglieder in den Verkauf. Liverpool-Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans mit einem persönlichen Link können zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen.

Fans können Tickets für Everton gegen Liverpool (Merseyside-Derby) außerdem auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby (Everton gegen Liverpool) im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Ticketpreise für Heimfans liegen für Erwachsene zwischen 55 und 75 £. Tickets für Auswärtsfans kosten höchstens den in der Premier League üblichen Preis von 30 £.

Nachfolgend sind die regulären offiziellen Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton aufgeschlüsselt:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigte Preise Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 £ 52 bis 56 £ Südtribüne (stimmungsvoller Heimbereich / Oberrang) 71 £ 52 £ Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 £ 50 £ Familientribüne 55 bis 63 £ 19 £

Weitere Informationen gibt es im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit lässt sich auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne, am Wasser gelegene Heimstätte des Everton Football Club mit 52.769 Plätzen. Es befindet sich am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit der offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch eindrucksvollsten Sportstätten Großbritanniens.

Everton hatte mehr als zwei Jahrzehnte lang aktiv nach einem modernen Ersatz für den räumlich eingeschränkten Goodison Park gesucht. Nachdem Vorhaben am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise brachliegende Gelände am Bramley-Moore Dock. Die Bauarbeiten begannen im August 2021 und wurden im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die erste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Einwechselspieler Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

: Die erste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Einwechselspieler Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Im ersten Pflichtspiel der Premier League erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.

: Im ersten Pflichtspiel der Premier League erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Das große zweitägige Rugby-League-Festival zog über das Wochenende hinweg die Rekordzahl von 82.925 Fans an.

Austragungsort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als eine der wichtigsten Spielstätten für die bevorstehende UEFA Euro 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinalspiel stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz der jüngsten Merseyside-Derbys

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und am härtesten umkämpften Duellen im Weltfußball. Das Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Everton ist Englands Derby in der höchsten Spielklasse, das über den längsten Zeitraum ununterbrochen ausgetragen wird: seit der Saison 1962/63 in jeder einzelnen Spielzeit.

Nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der historischen Gesamtbilanz vorn. Von 248 Spielen zwischen den beiden Teams gewann Liverpool 102, Everton 68. Weitere 78 Duelle endeten unentschieden.

Das jüngste Aufeinandertreffen der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton im ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.