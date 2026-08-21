Everton-Fans mit gutem Gedächtnis werden sich an ein packendes 2:2 erinnern, als Ipswich Town im Mai 2025 im Goodison Park zu Gast war. Nun treffen die Teams in der Premier League erneut aufeinander, dieses Mal natürlich im Hill Dickinson Stadium, am Samstag, den 19. September. Tickets können Sie schon heute buchen.

Everton ist mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace in der Liga positiv in die neue Saison gestartet und legte anschließend mit einem souveränen Erfolg gegen Preston North End im Carabao Cup nach. Dass die Mannschaft in beiden Spielen ohne Gegentor blieb, dürfte auch Everton-Trainer David Moyes gefreut haben.

Auch Aufsteiger Ipswich Town hofft darauf, auf den soliden Grundlagen aufzubauen, die im August gelegt wurden. Wie Everton holte auch das Team aus Suffolk Auftaktsiege in der Premier League und im Carabao Cup.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbuchung für Everton gegen Ipswich Town liefern, darunter wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Everton gegen Ipswich Town statt?

Everton gegen Ipswich Town findet am Samstag, den 19. September, im Hill Dickinson Stadium (Liverpool) statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Everton gegen Ipswich Town

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Vereins oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Verein zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Vereins kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimverein, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitgliedschaften.

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