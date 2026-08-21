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Premier League
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So bekommt man Tickets für Everton gegen Ipswich Town: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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Ipswich

So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Ipswich Town, einschließlich Spielinformationen

Everton-Fans mit gutem Gedächtnis werden sich an ein packendes 2:2 erinnern, als Ipswich Town im Mai 2025 im Goodison Park zu Gast war. Nun treffen die Teams in der Premier League erneut aufeinander, dieses Mal natürlich im Hill Dickinson Stadium, am Samstag, den 19. September. Tickets können Sie schon heute buchen.

Everton ist mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace in der Liga positiv in die neue Saison gestartet und legte anschließend mit einem souveränen Erfolg gegen Preston North End im Carabao Cup nach. Dass die Mannschaft in beiden Spielen ohne Gegentor blieb, dürfte auch Everton-Trainer David Moyes gefreut haben.

Auch Aufsteiger Ipswich Town hofft darauf, auf den soliden Grundlagen aufzubauen, die im August gelegt wurden. Wie Everton holte auch das Team aus Suffolk Auftaktsiege in der Premier League und im Carabao Cup.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbuchung für Everton gegen Ipswich Town liefern, darunter wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Everton gegen Ipswich Town statt?

Everton gegen Ipswich Town findet am Samstag, den 19. September, im Hill Dickinson Stadium (Liverpool) statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

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Premier League - Spielwoche 5
Hill Dickinson Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Everton gegen Ipswich Town

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Vereins oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Verein zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Vereins kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimverein, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitgliedschaften.

Form

EVE

EVE - Form

PNE
S0-4
BOU
U1-1
MUN
U2-2
TOT
U0-0
WOL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
IPS

IPS - Form

LEI
S3-1
MUN
N5-2
LIV
N0-2
CRY
S2-3
ARS
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
10/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

EvertonUnentschiedenIpswich
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
2
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Everton vs Ipswich Aufstellungen

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Aufstellung
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GrealishJ. GrealishB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryC. WaltonC. WaltonL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. Diopteam-logoA. OuattaraE. PalaciosE. PalaciosA. FatawuA. FatawuJ. ClarkeJ. ClarkeJ. EncisoJ. EncisoS. LukicS. LukicEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Everton

Startelf

Ipswich

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Moyes
  • G. O'Neil
Everton

Verletzungen und Sperren

Ipswich

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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