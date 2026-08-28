Espanyol trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im RCDE Stadium in Barcelona auf Elche.

Espanyol geht in die Partie mit dem Ziel, den Heimvorteil zu nutzen und sich wichtige frühe Punkte in der Ligatabelle zu sichern. Elche will unterdessen die jüngste Form verbessern und in diesem Duell den ersten Sieg seit Oktober 2021 einfahren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Espanyol gegen Elche wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Espanyol gegen Elche in LaLiga?

Espanyol gegen Elche wird im RCDE Stadium in Barcelona angepfiffen, wobei die genaue Uhrzeit in den Spieldetails oben bestätigt ist.

La Liga - Spielwoche 7 18. Sept. 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Wie kann man Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano über offizielle Kanäle oder vertrauenswürdige sekundäre Ticketplattformen kaufen:

Offizielle Website und Kasse von CA Osasuna: Der wichtigste und verlässlichste Ort, um Tickets für den Heimbereich zu kaufen, ist direkt über das offizielle Ticketportal auf der Website von CA Osasuna oder an der Stadionkasse des El Sadar in Pamplona vor dem Spieltag. Der offizielle freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Anpfiff, nachdem Clubmitglieder (socios) ihr Vorrangsfenster genutzt haben.

Aggregatoren für den Zweitmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, können Sie Sitze auf Wiederverkaufsplattformen über Aggregator-Plattformen wie StubHub vergleichen.

Wie viel kosten Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Die Ticketpreise für Osasuna gegen Rayo Vallecano im El Sadar variieren je nach Kaufkanal und Sitzkategorie:

Offizielle Club-Tickets (Nennwert): Direkt bei CA Osasuna liegen die regulären Ticketpreise für die Allgemeinheit in der Regel zwischen 35 € und 80 € , abhängig vom Bereich (Hintertor, Ecktribünen, Haupttribüne oder zentrale Premium-Sitze).

Zweitmarkt-Plattformen: Auf Ticket-Wiederverkaufs- und Aggregatorseiten wie StubHub beginnen die Preise für Standardplätze im Allgemeinen bei etwa 42 € bis 50 € , wobei die Durchschnittspreise je nach Verfügbarkeit, Sitzplatzlage und Nachfrage höher ausfallen können.

Espanyol gegen Elche in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Espanyol gegen Elche

Espanyol hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 3:0-Sieg in LaLiga gegen Levante am 16. August, während der jüngste Auftritt am 22. August mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid endete. In der Vorbereitung gab es ein 3:3 gegen Middlesbrough und ein 2:2 gegen Burnley, dazu als weiteres Ergebnis eine 1:3-Niederlage gegen Coventry City. Espanyol erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Elche hat keines der letzten fünf Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden in LaLiga sowie drei Unentschieden in der Vorbereitung verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona am 23. August, nachdem das Team zum Ligaauftakt 1:1 gegen Deportivo de A Coruna gespielt hatte. In der Saisonvorbereitung spielte Elche 2:2 gegen Cordoba, 2:2 gegen Al-Ain und 0:0 gegen Johor Darul Ta'zim. In diesen fünf Partien erzielte Elche fünf Tore und kassierte neun.

Espanyol gegen Elche: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 1. März 2026 in LaLiga statt, als die Partie auf Elches Platz 2:2 endete. Davor gewann Espanyol im Oktober 2025 zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Datensatz, die LaLiga und die Segunda Division umfassen, gewann Espanyol zweimal und Elche einmal, dazu kommen zwei Unentschieden.