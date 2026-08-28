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So bekommt man Tickets für Espanyol gegen Elche: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Espanyol trifft in LaLiga auf Elche. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Espanyol trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im RCDE Stadium in Barcelona auf Elche.

Espanyol geht in die Partie mit dem Ziel, den Heimvorteil zu nutzen und sich wichtige frühe Punkte in der Ligatabelle zu sichern. Elche will unterdessen die jüngste Form verbessern und in diesem Duell den ersten Sieg seit Oktober 2021 einfahren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Espanyol gegen Elche wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Espanyol gegen Elche in LaLiga?

Espanyol gegen Elche wird im RCDE Stadium in Barcelona angepfiffen, wobei die genaue Uhrzeit in den Spieldetails oben bestätigt ist.

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La Liga - Spielwoche 7
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Wie kann man Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano über offizielle Kanäle oder vertrauenswürdige sekundäre Ticketplattformen kaufen:

  • Offizielle Website und Kasse von CA Osasuna: Der wichtigste und verlässlichste Ort, um Tickets für den Heimbereich zu kaufen, ist direkt über das offizielle Ticketportal auf der Website von CA Osasuna oder an der Stadionkasse des El Sadar in Pamplona vor dem Spieltag. Der offizielle freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Anpfiff, nachdem Clubmitglieder (socios) ihr Vorrangsfenster genutzt haben.
  • Aggregatoren für den Zweitmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, können Sie Sitze auf Wiederverkaufsplattformen über Aggregator-Plattformen wie StubHub vergleichen.

Wie viel kosten Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Die Ticketpreise für Osasuna gegen Rayo Vallecano im El Sadar variieren je nach Kaufkanal und Sitzkategorie:

  • Offizielle Club-Tickets (Nennwert): Direkt bei CA Osasuna liegen die regulären Ticketpreise für die Allgemeinheit in der Regel zwischen 35 € und 80 €, abhängig vom Bereich (Hintertor, Ecktribünen, Haupttribüne oder zentrale Premium-Sitze).
  • Zweitmarkt-Plattformen: Auf Ticket-Wiederverkaufs- und Aggregatorseiten wie StubHub beginnen die Preise für Standardplätze im Allgemeinen bei etwa 42 € bis 50 €, wobei die Durchschnittspreise je nach Verfügbarkeit, Sitzplatzlage und Nachfrage höher ausfallen können.

Espanyol gegen Elche in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Espanyol gegen Elche

Espanyol hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 3:0-Sieg in LaLiga gegen Levante am 16. August, während der jüngste Auftritt am 22. August mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid endete. In der Vorbereitung gab es ein 3:3 gegen Middlesbrough und ein 2:2 gegen Burnley, dazu als weiteres Ergebnis eine 1:3-Niederlage gegen Coventry City. Espanyol erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Elche hat keines der letzten fünf Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden in LaLiga sowie drei Unentschieden in der Vorbereitung verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona am 23. August, nachdem das Team zum Ligaauftakt 1:1 gegen Deportivo de A Coruna gespielt hatte. In der Saisonvorbereitung spielte Elche 2:2 gegen Cordoba, 2:2 gegen Al-Ain und 0:0 gegen Johor Darul Ta'zim. In diesen fünf Partien erzielte Elche fünf Tore und kassierte neun.

ESP

ESP - Form

RMA
N1-2
RSO
N2-1
SEV
U1-1
OSA
S0-2
RAY
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ELC

ELC - Form

BAR
N0-5
SAN
N3-2
RSO
N2-3
ATH
U1-1
RMA
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
7/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Espanyol gegen Elche: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 1. März 2026 in LaLiga statt, als die Partie auf Elches Platz 2:2 endete. Davor gewann Espanyol im Oktober 2025 zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Datensatz, die LaLiga und die Segunda Division umfassen, gewann Espanyol zweimal und Elche einmal, dazu kommen zwei Unentschieden.

Head to Head

EspanyolUnentschiedenElche
3
2
0
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
END
Spanien LaLiga 2
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
END
Spanien LaLiga 2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
END
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle von Espanyol gegen Elche

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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