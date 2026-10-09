Espanyol trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im RCDE Stadium in Barcelona auf Atletico Madrid.

Im vorherigen Ligaduell im Februar 2026 sicherte sich Atlético Madrid im Metropolitano einen 4:2-Sieg gegen Espanyol. Der historische direkte Vergleich spricht für die Gäste: Atlético Madrid gewann 14 seiner Spiele gegen Espanyol, das 7 Siege holte, dazu kommen 9 Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Espanyol gegen Atletico Madrid wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Espanyol gegen Atletico Madrid in LaLiga?

Espanyol gegen Atletico Madrid wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, im RCDE Stadium in Barcelona angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 9 17. Okt. 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Wie kann man Tickets für Espanyol gegen Atletico Madrid in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Espanyol gegen Atletico Madrid im RCDE Stadium zu kaufen, können Sie diese grundlegenden Schritte über offizielle und sekundäre Ticketkanäle befolgen:

1. Offizieller Klub-Kanal

Besuchen Sie die offizielle Website von RCD Espanyol im Bereich Ticketing/Nächste Spiele. Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag für die breite Öffentlichkeit freigegeben, nachdem Dauerkarteninhaber und Mitglieder des Klubs vorrangigen Zugang hatten.

2. Stadionkasse

Tickets können direkt an der Ticketkasse des RCDE Stadium (Taquillas) in Cornellà de Llobregat am Spieltag oder während der offiziellen Öffnungszeiten in den Tagen vor dem Spiel gekauft werden, sofern die Partie nicht ausverkauft ist.

3. Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Sitzplätze, die von Dauerkarteninhabern und Wiederverkäufern eingestellt wurden. Bedenken Sie, dass die Ticketpreise auf sekundären Plattformen je nach allgemeiner Marktnachfrage über oder unter dem Nennwert schwanken können.

Wie viel kosten Tickets für Espanyol gegen Atletico Madrid in LaLiga?

Die Ticketpreise für Espanyol gegen Atletico Madrid im RCDE Stadium variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufsplattform:

1. Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Tickets für die breite Öffentlichkeit: Beginnend bei etwa 55 € bis 60 € für Standardplätze auf der kurzen Seite/im Oberrang, bis hin zu 120 € bis 150 € für Premium-Plätze auf der Längsseite im Mittelfeldbereich.

Klubmitglieder (Socios): Erhalten in der Regel einen Rabatt von 10 % bis 20 % auf Tickets zum Nennwert, beginnend bei etwa 45 € bis 50 € .

VIP- und Hospitality-Pakete: Zwischen 135 € und 500 €+ , abhängig von enthaltenem Catering und Lounge-Zugang.

SeatPick

2. Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHubSitzplätze, die von Dauerkarteninhabern und Wiederverkäufern eingestellt wurden. Bedenken Sie, dass die Ticketpreise auf sekundären Plattformen je nach allgemeiner Marktnachfrage über oder unter dem Nennwert schwanken können.

Plätze der Einstiegskategorie: Wiederverkaufsoptionen auf großen Marktplätzen beginnen in der Regel bei ungefähr 55 € bis 70 € .

Durchschnittlicher Ticketpreis: Liegt aufgrund der Nachfrage typischerweise zwischen 150 € und 350 € für Plätze im Unterrang und mit zentraler Sicht.

Espanyol gegen Atletico Madrid in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Espanyol gegen Atletico Madrid

Espanyol hat eines seiner letzten fünf LaLiga-Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren, dabei sechs Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Rayo Vallecano, doch nur wenige Tage zuvor hatte die Mannschaft mit einem 2:0 bei Osasuna gezeigt, wozu sie in der Lage ist. In diesem Zeitraum gab es zudem ein 1:1 gegen Sevilla.

Atletico Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und zwei verloren. Das jüngste LaLiga-Spiel brachte den deutlichen 4:0-Sieg gegen Osasuna, zudem gewann die Mannschaft auswärts mit 3:0 gegen Real Sociedad. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Liverpool in der Champions League und gegen Athletic Bilbao in LaLiga, als man drei Tore kassierte und selbst ohne Treffer blieb.

Espanyol gegen Atletico Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 im Metropolitano statt, wo Atletico Madrid in LaLiga mit 4:2 gewann. Davor hatte Espanyol im August 2025 zu Hause mit 2:1 gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Atletico zweimal gewonnen und Espanyol einmal, dazu wurden zwei Unentschieden verzeichnet.