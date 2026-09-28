England empfängt Tschechien am Dienstag, den 6. Oktober, im Wembley-Stadion, während die Mannschaft von Thomas Tuchel ihre UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A3 mit Spanien und Kroatien fortsetzt. Die Partie beschließt einen hektischen ersten Block, zu dem in diesem Zeitraum auch Spiele gegen Spanien und ein Auswärtstrip nach Prag gehören.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt eure Tickets für England gegen Tschechien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei England gegen Tschechien in der UEFA Nations League A?

England gegen Tschechien wird im Wembley-Stadion in London angepfiffen, offizielle Informationen zur Übertragung liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Wembley

Wo kann man Tickets für England gegen Tschechien kaufen?

Tickets für diese Partie werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten, wobei Mitglieder des England Supporters Travel Club (ESTC) und Mitglieder des Vorverkaufsprogramms My England Football Vorrang haben, bevor der freie Verkauf für die breite Öffentlichkeit startet.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für diese Partie wissen solltet:

Exklusiver Zugang für ESTC-Mitglieder – Prioritätsphase für Mitglieder des England Supporters Travel Club vor dem freien Verkauf

Vorverkauf für My England Football – ein zweites Prioritätsfenster für registrierte Mitglieder, bevor die Tickets vollständig öffentlich erhältlich sind

Ermäßigte Preise – Rabatte für Personen über 65, Studierende und Unter-16-Jährige sowie ein eigener Familienblock

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Anziehungskraft eines ausverkauften Wembley bei dieser Partie empfiehlt sich eine frühe Buchung, sobald der freie Verkauf beginnt.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Tschechien?

Die offiziellen Preise über England Football beginnen bei 35 £. Reguläre Erwachsenentickets kosten je nach Sitzplatzlage 35 £, 45 £, 65 £ und 80 £, dazu kommt eine begrenzte Anzahl an Sitzen auf Ebene zwei für 95 £ und 120 £. Der Familienblock kostet 25 £ für Erwachsene und 12,50 £ für Kinder, dazu gibt es während des exklusiven Verkaufsfensters für ESTC-Mitglieder einen nur für Mitglieder verfügbaren Preis von 25 £.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die aktuellen Angebote auf dem Zweitmarkt für diese Partie beginnen derzeit bei rund 40 £.

Wie bei jedem stark nachgefragten Länderspiel können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten muss, fährt daher in der Regel sicherer, wenn der Platz früher statt später gesichert wird.

England gegen Tschechien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von England gegen Tschechien

England hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren, dabei 14 Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die einzige Niederlage gab es gegen Argentinien im Halbfinale, das Turnier endete mit einem 1:2. In diesem Zeitraum holte England außerdem Siege gegen Norwegen, Mexiko und die DR Kongo.

Tschechiens letzte fünf Ergebnisse brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel wurde in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft mit 0:3 gegen Mexiko verloren, zudem gab es eine 1:2-Niederlage gegen Südkorea. Ein 1:1 gegen Südafrika sowie Siege gegen Guatemala und Kosovo komplettieren diese Serie, bei sechs erzielten und sieben kassierten Toren in diesen fünf Partien.

England gegen Tschechien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der EURO 2020, wo England mit 1:0 gewann. Davor besiegte Tschechien England 2019 in der Qualifikation zur Europameisterschaft mit 2:1, während England das Hinspiel früher im selben Jahr mit 5:0 gewann. Zu den vier erfassten Duellen gehört außerdem ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im Jahr 2008, womit England in diesem Datensatz insgesamt die bessere Bilanz hat.



