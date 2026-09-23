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England trifft in der UEFA Nations League A auf Spanien. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Wann ist der Anstoß bei England gegen Spanien in der UEFA Nations League A?

England gegen Spanien wird am Samstag, den 26. September 2026, um 19:45 Uhr Ortszeit im Wembley-Stadion in London angepfiffen.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Wembley

England gegen Spanien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

England gegen Spanien: Form

England geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, die allesamt bei der Weltmeisterschaft ausgetragen wurden. Der jüngste Auftritt war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale am 18. Juli, ein Ergebnis, das die offensive Gefährlichkeit unterstrich. Im Laufe des Turniers gab es zudem einen 2:1-Sieg gegen Norwegen und einen 3:2-Erfolg gegen Mexiko, ehe eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale die Weltmeisterschaft für England beendete. In diesen fünf Spielen erzielte England insgesamt 11 Tore und kassierte acht.

Spaniens jüngste Form ist außergewöhnlich. Die Mannschaft von De la Fuente gewann alle fünf Spiele bei der Weltmeisterschaft, erzielte sieben Tore und kassierte nur zwei. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im Finale am 19. Juli, zuvor wurde im Halbfinale auch Frankreich mit 2:0 besiegt. In dieser Serie von fünf Siegen in Folge blieb Spanien in drei der fünf Spiele ohne Gegentor.

ENG

ENG - Form

COD
S2-1
MEX
S2-3
NOR
S1-2
ARG
N1-2
FRA
S4-6
Tor erzielt (kassiert)
14/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ESP

ESP - Form

AUT
S3-0
POR
S0-1
BEL
S2-1
FRA
S0-2
ARG
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

England gegen Spanien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 14. Juli 2024 mit einem 2:1-Sieg Spaniens im Finale der EM 2024. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Spanien mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg Englands die Nase vorn, hinzu kommt ein Unentschieden. Der einzige Sieg Englands in diesem Zeitraum gelang in der UEFA Nations League 2018, als das Team in Sevilla mit 3:2 gewann.

Head to Head

EnglandUnentschiedenSpanien
1
1
3
Europameisterschaft
Spanien badge
Spanien
ESP
2
England badge
England
ENG
1
END
UEFA Nations League A
Spanien badge
Spanien
ESP
2
England badge
England
ENG
3
END
UEFA Nations League A
England badge
England
ENG
1
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
Freundschaftsspiele
England badge
England
ENG
2
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
Freundschaftsspiele
Spanien badge
Spanien
ESP
2
England badge
England
ENG
0
END
7Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

England gegen Spanien: Tabelle

In Gruppe 3 der UEFA Nations League steht England derzeit auf Platz drei, Spanien auf Platz vier, während der Wettbewerb beginnt.

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
KroatienKroatienCRO
00000000
2
TschechienTschechienCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpanienSpanienESP
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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