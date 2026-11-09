England bestreitet sein letztes Heimspiel des Jahres 2026 am Donnerstag, dem 12. November, gegen Kroatien im Wembley-Stadion. Die Partie gehört zur Gruppe A3 der Liga A, in der auch Spanien und Tschechien spielen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, seit England Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas mit 4:2 besiegte.

GOAL hat alle Informationen, die Ihr derzeit zum Kauf von Tickets für England gegen Kroatien braucht, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Verkaufsstellen.

Wann ist Anstoß bei England gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

England gegen Kroatien wird im Wembley-Stadion in London angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Wembley

Wo kann man Tickets für England gegen Kroatien kaufen?

Tickets für diese Partie werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Mitglieder des England Supporters Travel Club (ESTC) und von England+ erhalten in eigenen Vorverkaufsphasen Vorrang, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Beim Ticketkauf für diese Partie solltet Ihr Folgendes wissen:

ESTC-Vorverkauf : Mitglieder des England Supporters Travel Club können vor dem allgemeinen Verkaufsstart Tickets kaufen

: Mitglieder des England Supporters Travel Club können vor dem allgemeinen Verkaufsstart Tickets kaufen England+-Vorverkauf : Eine zweite Vorverkaufsphase für registrierte Mitglieder folgt, bevor die Tickets für alle erhältlich sind

: Eine zweite Vorverkaufsphase für registrierte Mitglieder folgt, bevor die Tickets für alle erhältlich sind Ermäßigte Preise : Für Menschen über 65, Studierende und Kinder unter 16 Jahren gibt es Ermäßigungen, außerdem steht ein eigener Familienbereich zur Verfügung

: Für Menschen über 65, Studierende und Kinder unter 16 Jahren gibt es Ermäßigungen, außerdem steht ein eigener Familienbereich zur Verfügung Zweitmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, könnt Ihr es bei StubHub versuchen

Da Englands Auftaktspiel gegen Spanien bereits ausverkauft ist, empfiehlt es sich auch für diese Partie, gleich zu Beginn des allgemeinen Verkaufs zu buchen.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Kroatien?

Die offiziellen Preise bei England Football beginnen bei 35 Pfund. Reguläre Tickets für Erwachsene kosten je nach Sitzplatz 35, 45, 65 oder 80 Pfund. Eine begrenzte Anzahl von Plätzen auf Ebene 2 kostet 95 beziehungsweise 120 Pfund. Im Familienbereich zahlen Erwachsene 25 Pfund und Kinder 12,50 Pfund. In den übrigen Stadionbereichen erhalten Menschen über 65, Studierende und Kinder unter 16 Jahren eine Ermäßigung von 10 Pfund.

StubHub ist eine Möglichkeit, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Angebote auf dem Zweitmarkt beginnen für diese Partie derzeit bei etwa 75 Pfund.

Wie bei jedem stark nachgefragten Länderspiel können sich die Preise bis zum Spieltag ändern. Wenn Ihr ein festes Budget habt, ist es daher in der Regel sicherer, Euch frühzeitig einen Platz zu sichern.

England gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von England und Kroatien

England hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Dabei erzielte die Mannschaft 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es im WM-Viertelfinale einen 6:4-Sieg gegen Frankreich. Das Ergebnis unterstreicht sowohl Englands Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit, die die Mannschaft zeitweise gezeigt hat. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es gegen Argentinien, das Englands WM mit einem 2:1-Sieg im Halbfinale beendete.

Kroatien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor sie im WM-Achtelfinale mit 1:2 gegen Portugal. Zuvor besiegte Kroatien Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0. Die 2:4-Niederlage gegen England in der Gruppenphase war jedoch die höchste der fünf Partien.

England gegen Kroatien: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Juni in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. England gewann mit 4:2. Zuvor hatte England Kroatien bei der EM 2020 mit 1:0 besiegt. In den letzten fünf direkten Duellen liegt England mit drei Siegen gegenüber einem kroatischen Sieg vorn. Kroatiens einziger Erfolg war das 2:1 im WM-Halbfinale 2018. Zu den fünf Begegnungen zählen außerdem ein 2:1-Sieg Englands und ein 0:0, beide aus der UEFA Nations League 2018/19.