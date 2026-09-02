Elversberg trifft am Sonntag, den 13. September 2026, in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg auf Bayern München.

Diese Partie ist ein seltenes Duell im deutschen Oberhaus zwischen Außenseiter SV Elversberg und dem 33-maligen deutschen Meister Bayern München. Bayern München geht mit maximalem Schwung in die Begegnung, nachdem Borussia Dortmund mit 2:1 besiegt und der deutsche Supercup gewonnen wurde.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Elversberg gegen Bayern München wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Elversberg gegen Bayern München in der Bundesliga?

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Bayern München kaufen?

Wenn Sie Tickets für das Bundesliga-Spiel Elversberg gegen Bayern München in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde kaufen möchten, hängen Ihre besten Optionen davon ab, ob Sie Plätze im Heimbereich, Tickets für den Auswärtsfanblock oder Verfügbarkeiten auf dem Zweitmarkt suchen:

Offizieller Ticketshop des SV Elversberg (Heimfans): Da Elversberg Gastgeber dieser Partie ist, werden die primären Ticketkontingente direkt über den offiziellen Online-Ticketshop des SV Elversberg verkauft. Tickets können außerdem über die offizielle Telefon-Hotline oder direkt im Fanshop am Stadion erworben werden.

SV Elversberg „Club Sale“ (offizieller Wiederverkauf): Falls reguläre Heimtickets schnell ausverkauft sind, prüfen Sie den offiziellen Zweitmarkt des SV Elversberg („Club Sale“), auf dem Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert weiterverkaufen.

Offizielle Ticketbörse / Zweitmarkt des FC Bayern München (Auswärtsfans): Wenn Sie Bayern München unterstützen, werden Ticketkontingente für Auswärtsspiele über das offizielle Ticketportal des FC Bayern verteilt. Mitgliederanfragen starten früh in der Saison, doch verbleibende Auswärtstickets oder Wiederverkaufstickets werden regelmäßig auf Bayerns offizieller Zweitmarkt-Plattform für Vereinsmitglieder gelistet.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die primären Kanäle vollständig ausverkauft sind, werden auf Ticketplattformen wie LiveFootballTickets häufig Wiederverkaufstickets von einzelnen Anbietern angeboten, auch wenn die Preise oft deutlich über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Bayern München?

Die Ticketpreise für das Spiel Elversberg gegen Bayern München unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert über offizielle Vereinskanäle kaufen oder Wiederverkaufstickets auf dem Zweitmarkt erwerben:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Primärverkauf):

Stehplatzbereich: Ungefähr 13 bis 22 £ (15 bis 25 €) Sitzplatztickets: Ungefähr 30 bis 60 £ (35 bis 70 €) Auswärtsfanblock (FC-Bayern-Kontingent): Liegt in der Regel bei etwa 15 bis 45 £ (18 bis 50 €) und wird strikt über die Mitgliederkontingente des FC Bayern kontrolliert.

Zweitmarkt- und Wiederverkaufsplattformen:

Da die URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde nur eine begrenzte Kapazität hat und Bayern München ein Gegner mit hoher Nachfrage ist, schwanken die Preise auf dem Zweitmarkt wie StubHub je nach Marktnachfrage. Wiederverkaufstickets beginnen in der Regel bei etwa 730 bis 980 £+ (850 bis 1.150 €+) für Plätze der Einstiegskategorie, während Premium- und Längsseitensitze oft deutlich höher gelistet werden.



Elversberg gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elversberg gegen Bayern München

Elversberg reist mit einer starken jüngsten Bilanz an und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen den MSV Duisburg im DFB-Pokal am 22. August. Außerdem wurden in der Saisonvorbereitung Lorient mit 4:1 und Straßburg mit 5:2 besiegt, wobei die einzigen Punktverluste aus einem 1:1 gegen Mallorca resultierten. In diesen fünf Spielen erzielte Elversberg 11 Tore und kassierte acht.

Die letzten fünf Spiele von Bayern München endeten mit fünf Siegen aus fünf Partien. Das jüngste war der 2:1-Sieg im Supercup gegen Borussia Dortmund am 22. August. Außerdem wurden in der Saisonvorbereitung RB Leipzig mit 3:1 und der FC Heidenheim mit 4:2 besiegt. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte fünf, blieb dabei zwar nie ohne Gegentor, holte aber in jeder Partie die maximale Punkteausbeute.

Elversberg gegen Bayern München: Jüngster direkter Vergleich

Für die letzten fünf Duelle zwischen Elversberg und Bayern München sind keine Daten zum direkten Vergleich verfügbar. Diese Partie könnte ein seltenes oder sogar erstmaliges Aufeinandertreffen der beiden Klubs auf diesem Niveau sein, weitere historische Einordnung wird hinzugefügt, sobald Daten verfügbar sind.