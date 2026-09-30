Elversberg trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der Ursapharm-Arena in Spiesen-Elversberg auf Augsburg.

Auch der FC Augsburg reist mit solidem frühem Schwung an, hervorgehoben durch einen beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg gegen Eintracht Frankfurt am 2. Spieltag. Historisch gesehen ist der FC Augsburg in bisherigen Pflichtspielduellen zwischen den beiden Klubs ungeschlagen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Elversberg gegen Augsburg wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Elversberg gegen Augsburg in der Bundesliga?

Elversberg gegen Augsburg wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der Ursapharm-Arena in Spiesen-Elversberg angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Elversberg gegen Augsburg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesligaspiel zwischen SV Elversberg und FC Augsburg zu kaufen, haben Sie einige offizielle und einige Optionen auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Klubkanäle (Primärmarkt)

Offizieller Ticketshop des SV Elversberg: Da der SV Elversberg das Spiel in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde austrägt, werden Tickets zunächst über das offizielle Online-Ticketportal des SV Elversberg angeboten.

Vorverkauf für Vereinsmitglieder: Mitglieder des SV Elversberg erhalten in der Regel exklusiven Vorabzugang zum Ticketkauf, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Allgemeiner Verkauf: Alle nach dem Vorverkauf für Vereinsmitglieder verbleibenden Tickets gehen über den Online-Shop des Klubs oder an offiziellen lokalen Vorverkaufsstellen in den freien Verkauf.

Auswärtsblock: Wenn Sie den FC Augsburg unterstützen, werden Auswärtstickets direkt über das offizielle Ticketportal des FC Augsburg an dessen Vereinsmitglieder und Fanclubs vergeben.

2. Sekundäre Ticketplattformen (Wiederverkaufsmarkt)

Wenn das offizielle Kontingent ausverkauft ist, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets von einzelnen Verkäufern.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Augsburg?

Die Ticketpreise für das Spiel SV Elversberg gegen FC Augsburg hängen davon ab, ob Sie direkt über offizielle Primärkanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1.Offizielle Ticketpreise (Primärmarkt - SV Elversberg)

Für Heimspiele in der URSAPHARM-Arena bewegen sich die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert in der Regel in folgenden Bereichen:

Stehplatzbereich: 16,00 € bis 18,00 €

Sitzplatz Kategorie 3: 35,00 € (Vollpreis) / 31,00 € (Ermäßigt)

Sitzplatz Kategorie 2: 41,00 € (Vollpreis) / 37,00 € (Ermäßigt)

Sitzplatz Kategorie 1: 47,00 € (Vollpreis) / 43,00 € (Ermäßigt)

2. Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt

Da die Stadionkapazität begrenzt ist, schwankt die hohe Nachfrage auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub je nach Angebot, Sitzplatzqualität und Nachfrage für das Spiel:

Startpreis im Wiederverkauf: Etwa 165,00 € bis 185,00 € , abhängig von Sitzplatzlage und Aufschlag des Verkäufers.

Elversberg gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elversberg gegen Augsburg

Elversberg hat vier seiner letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspiele gewonnen, wobei die einzige Niederlage in der jüngsten Partie kam, einem 1:2 in der Bundesliga gegen Bayern München am 13. September. Zuvor schlug das Team Borussia Mönchengladbach mit 4:3 und Bayer Leverkusen mit 3:2 in der Liga und gewann außerdem mit 3:1 beim MSV Duisburg im DFB-Pokal. In diesen fünf Spielen erzielte Elversberg 12 Tore und kassierte acht, was ein Team widerspiegelt, das offensiv viel kreiert und defensiv viel zulässt.

Augsburg geht mit vier Siegen aus fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie, der einzige Makel war eine 0:4-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Leeds United. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen, zuvor hatte das Team aber drei Spiele in Folge gewonnen, darunter ein 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt und ein 3:0-Heimsieg gegen Schalke. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 11 Tore und kassierte sechs.

Elversberg gegen Augsburg: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 7. August 2015 im DFB-Pokal statt, als Augsburg mit 3:1 in Elversberg gewann. Die übrigen vier verzeichneten Begegnungen stammen alle aus der Regionalliga-Ära zwischen 2004 und 2006 und brachten zwei Unentschieden sowie zwei Augsburger Siege. In allen fünf aufgeführten Spielen hat Augsburg nicht gegen Elversberg verloren.