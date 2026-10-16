Elche empfängt Valencia am Sonntag, dem 1. November 2026, im Martinez Valero in Elche.

In diesem Regionalduell hat Valencia historisch die Nase vorn: Sieben Siegen stehen drei Erfolge von Elche gegenüber. Beim jüngsten Aufeinandertreffen in LaLiga am 11. April 2026 setzte sich Elche im Estadio Manuel Martínez Valero dank eines entscheidenden Treffers von Lucas Cepeda in der zweiten Halbzeit knapp mit 1:0 durch.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Elche gegen Valencia wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Elche gegen Valencia in LaLiga?

Elche gegen Valencia wird am Sonntag, am Sonntag, dem 1. November 2026, im Martinez Valero in Elche angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Wie kauft man Tickets für Elche gegen Valencia in LaLiga?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Elche und Valencia im Estadio Manuel Martínez Valero gibt es je nach Verfügbarkeit vor allem folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Ihr könnt direkt im offiziellen Ticketportal des Elche CF nachsehen. Das ist der sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu kaufen. Ob Karten in den freien Verkauf gelangen, hängt allerdings von der Nachfrage unter Vereinsmitgliedern und der Freigabe von Plätzen durch Dauerkarteninhaber ab.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Karten für den regulären Stadionbereich häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Elche gegen Valencia in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Elche und Valencia unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets und Standardplätze: Sie kosten in der Regel 30 bis 90 Euro , je nachdem, wie hoch oder zentral der Platz im Estadio Manuel Martínez Valero liegt.

Tickets für den Gästebereich: Sie kosten üblicherweise 30 bis 60 Euro (die Verfügbarkeit ist allerdings begrenzt, und häufig ist eine Registrierung über den Gastverein erforderlich).

VIP- und Hospitality-Pakete: Höherwertige Pakete mit besonderen Zusatzleistungen können 150 bis über 300 Euro kosten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegs- und Mindestpreise: Angebote für Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren beginnen in der Regel bei etwa 55 bis 65 Euro .

Kategorie 1 und besonders gute Plätze: Plätze mit besserer Sicht an den Längsseiten oder auf den unteren Rängen kosten üblicherweise 140 bis über 200 Euro .

Durchschnittlicher Marktpreis: Die Angebote liegen je nach allgemeiner Nachfrage und Knappheit der Tickets im Schnitt bei etwa 320 bis 350 Euro .

Elche gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Elche und Valencia

Elche hat in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen nicht gewonnen und in dieser Phase einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es am 18. September eine 1:3-Niederlage gegen Espanyol. Anfang des Monats verlor Elche zudem mit 2:3 gegen Real Madrid. Das 1:1 gegen Athletic Bilbao ist der einzige Punkt aus drei Heim- und Auswärtsspielen davor und danach. In diesen fünf Partien erzielte Elche neun Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Valencias Formbilanz liest sich ebenso ernüchternd. Die Mannschaft gewann nur eines ihrer letzten fünf Spiele und kassierte in diesem Zeitraum vier Niederlagen bei keinem Unentschieden. Zuletzt verlor Valencia am 20. September mit 2:3 gegen Real Sociedad, nachdem es in der Woche zuvor einen 1:0-Sieg gegen Deportivo Alaves gegeben hatte. Die 0:5-Niederlage gegen Barcelona am 6. September ist bislang das prägende Ergebnis der Saison. In diesen fünf Spielen erzielte Valencia vier Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Elche gegen Valencia: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 11. April 2026 in LaLiga aufeinander. Elche gewann damals im Estadio Martinez Valero mit 1:0. Zuvor trennten sich die Vereine am 10. Januar 2026 in Valencia mit einem 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Elche mit zwei Siegen gegenüber einem Erfolg von Valencia vorn. Zwei Partien endeten unentschieden.