Elche trifft am Montag, 7. September 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche auf Real Sociedad.

Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 sicherte sich Real Sociedad einen 3:1-Sieg gegen Elche im Anoeta Stadium. Real Sociedad will den dominanten direkten Vergleich gegen Elche wahren, während beide Klubs früh in der Saison wichtige Punkte sammeln wollen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Elche gegen Real Sociedad wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Elche gegen Real Sociedad in LaLiga?

Elche gegen Real Sociedad findet im Estadio Martinez Valero in Elche statt, wobei die offiziellen Angaben zur Anstoßzeit noch über Ihren lokalen Broadcaster bestätigt werden.

La Liga - Spielwoche 4 7. Sept. 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

Sie können sich Tickets für Getafe gegen Celta Vigo im Estadio Coliseum entweder über die offiziellen Ticketkanäle des Klubs oder über verifizierte Ticket-Aggregator-Plattformen sichern.

Offizielle Tickets gehen im Allgemeinen 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Offizielle Getafe-CF-Abendkasse

Wählen Sie Ihren bevorzugten Block aus, zum Beispiel Fondo Norte , Fondo Sur oder Tribuna , und schließen Sie den Kaufvorgang ab, um digitale oder mobile Eintrittspässe zu erhalten.

Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkäufer:

Plattformen wie StubHub listen Wiederverkaufsangebote vor der offiziellen allgemeinen Freigabe auf. Vergleichen Sie die Lage der Blöcke und prüfen Sie vor dem Kauf, ob es FanProtect- oder 100-%-Geld-zurück-Garantien gibt.

Am Stadion (Spieltag):

Ticketschalter ( taquillas ) am Estadio Coliseum verkaufen am Spieltag oft noch verbleibende Einzeltickets, auch wenn die Verfügbarkeit in beliebten Sitzplatzkategorien begrenzt sein kann.



Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga?

Die Ticketpreise für Getafe gegen Celta Vigo variieren je nachdem, ob Sie direkt über die Klub-Abendkasse oder über sekundäre Ticket-Aggregatoren kaufen.

Preisübersicht nach Kategorie

Offizielle Tickets für die Allgemeinheit (Getafe-CF-Abendkasse):

Hinter dem Tor ( Fondo Norte & Fondo Sur ): 25 £ bis 43 £ (30 € bis 50 €) Seitentribünen ( Lateral / Tribuna Este ): 43 £ bis 68 £ (50 € bis 80 €) Haupttribüne ( Tribuna Oeste ): 68 £ bis 103 £ (80 € bis 120 €)

Sekundärmarkt & Aggregatoren:

Die Wiederverkaufspreise auf Plattformen wie StubHub beginnen bei 50 £ bis 155 £+ (60 € bis 180 €+), wobei Premiumplätze im Durchschnitt 210 £+ erreichen.



Elche gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elche gegen Real Sociedad

Elche geht ohne Sieg aus den letzten vier Spielen in diese Partie und verbuchte in den fünf jüngsten Einsätzen einen Sieg und vier Unentschieden. Der einzige Sieg gelang gegen Kaizer Chiefs in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, während das erste LaLiga-Spiel mit einem 1:1 gegen Deportivo de A Coruna endete. Zuvor spielte Elche vor diesem Ligaauftakt in drei Testspielen in Folge unentschieden, darunter ein 2:2 gegen Cordoba und ein 2:2 gegen Al-Ain. In diesen fünf Spielen erzielte Elche sechs Tore und kassierte sechs.

Die jüngste Bilanz von Real Sociedad liest sich schwierig. Der Klub gewann nur eines der letzten fünf Spiele, besiegte Aston Villa in der Saisonvorbereitung mit 4:2 und verlor danach die letzten vier Partien. Zu dieser Serie gehörten Niederlagen in Folge gegen FC Koeln sowie eine 1:3-Pleite gegen Chelsea im letzten Spiel vor Saisonbeginn. Die Mannschaft von Matarazzo erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zehn.

Elche gegen Real Sociedad: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Real Sociedad Elche in einem LaLiga-Spiel im Anoeta mit 3:1 besiegte. Zuvor trennten sich die Teams im November 2025 mit 1:1, als Elche Real Sociedad empfing. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Real Sociedad mit drei Siegen gegenüber null von Elche bei zwei Unentschieden die Oberhand. Real Sociedad erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte vier.

Elche gegen Real Sociedad: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Elche auf Platz acht, während Real Sociedad Rang 16 belegt.