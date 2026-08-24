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So bekommt man Tickets für Elche gegen Real Sociedad: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Elche trifft in La Liga auf Real Sociedad. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Elche trifft am Montag, 7. September 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche auf Real Sociedad.

Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 sicherte sich Real Sociedad einen 3:1-Sieg gegen Elche im Anoeta Stadium. Real Sociedad will den dominanten direkten Vergleich gegen Elche wahren, während beide Klubs früh in der Saison wichtige Punkte sammeln wollen.  

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Elche gegen Real Sociedad wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Elche gegen Real Sociedad in LaLiga?

Elche gegen Real Sociedad findet im Estadio Martinez Valero in Elche statt, wobei die offiziellen Angaben zur Anstoßzeit noch über Ihren lokalen Broadcaster bestätigt werden.

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La Liga - Spielwoche 4
Estadio Martinez Valero

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

Sie können sich Tickets für Getafe gegen Celta Vigo im Estadio Coliseum entweder über die offiziellen Ticketkanäle des Klubs oder über verifizierte Ticket-Aggregator-Plattformen sichern.

  • Offizielle Tickets gehen im Allgemeinen 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.
  • Offizielle Getafe-CF-Abendkasse
    • Wählen Sie Ihren bevorzugten Block aus, zum Beispiel Fondo Norte, Fondo Sur oder Tribuna, und schließen Sie den Kaufvorgang ab, um digitale oder mobile Eintrittspässe zu erhalten.
  • Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkäufer:
    • Plattformen wie StubHub listen Wiederverkaufsangebote vor der offiziellen allgemeinen Freigabe auf.
    • Vergleichen Sie die Lage der Blöcke und prüfen Sie vor dem Kauf, ob es FanProtect- oder 100-%-Geld-zurück-Garantien gibt.
  • Am Stadion (Spieltag):
    • Ticketschalter (taquillas) am Estadio Coliseum verkaufen am Spieltag oft noch verbleibende Einzeltickets, auch wenn die Verfügbarkeit in beliebten Sitzplatzkategorien begrenzt sein kann.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga?

Die Ticketpreise für Getafe gegen Celta Vigo variieren je nachdem, ob Sie direkt über die Klub-Abendkasse oder über sekundäre Ticket-Aggregatoren kaufen.

Preisübersicht nach Kategorie

  • Offizielle Tickets für die Allgemeinheit (Getafe-CF-Abendkasse):
    • Hinter dem Tor (Fondo Norte & Fondo Sur):25 £ bis 43 £ (30 € bis 50 €)
    • Seitentribünen (Lateral / Tribuna Este):43 £ bis 68 £ (50 € bis 80 €)
    • Haupttribüne (Tribuna Oeste):68 £ bis 103 £ (80 € bis 120 €)
  • Sekundärmarkt & Aggregatoren:
    • Die Wiederverkaufspreise auf Plattformen wie StubHub beginnen bei 50 £ bis 155 £+ (60 € bis 180 €+), wobei Premiumplätze im Durchschnitt 210 £+ erreichen.

Elche gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elche gegen Real Sociedad

Elche geht ohne Sieg aus den letzten vier Spielen in diese Partie und verbuchte in den fünf jüngsten Einsätzen einen Sieg und vier Unentschieden. Der einzige Sieg gelang gegen Kaizer Chiefs in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, während das erste LaLiga-Spiel mit einem 1:1 gegen Deportivo de A Coruna endete. Zuvor spielte Elche vor diesem Ligaauftakt in drei Testspielen in Folge unentschieden, darunter ein 2:2 gegen Cordoba und ein 2:2 gegen Al-Ain. In diesen fünf Spielen erzielte Elche sechs Tore und kassierte sechs.

Die jüngste Bilanz von Real Sociedad liest sich schwierig. Der Klub gewann nur eines der letzten fünf Spiele, besiegte Aston Villa in der Saisonvorbereitung mit 4:2 und verlor danach die letzten vier Partien. Zu dieser Serie gehörten Niederlagen in Folge gegen FC Koeln sowie eine 1:3-Pleite gegen Chelsea im letzten Spiel vor Saisonbeginn. Die Mannschaft von Matarazzo erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zehn.

ELC

ELC - Form

ALA
U2-2
COR
U2-2
COR
U1-1
BAR
N0-5
SAN
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RSO

RSO - Form

CHE
N3-1
BET
N1-0
RMA
N4-1
ESP
S2-1
CEL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Elche gegen Real Sociedad: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Real Sociedad Elche in einem LaLiga-Spiel im Anoeta mit 3:1 besiegte. Zuvor trennten sich die Teams im November 2025 mit 1:1, als Elche Real Sociedad empfing. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Real Sociedad mit drei Siegen gegenüber null von Elche bei zwei Unentschieden die Oberhand. Real Sociedad erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte vier.

Head to Head

ElcheUnentschiedenReal Sociedad
0
1
4
La Liga
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Real Sociedad
RSO
3
Elche badge
Elche
ELC
1
END
La Liga
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Elche
ELC
1
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Real Sociedad
RSO
1
END
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Elche badge
Elche
ELC
0
END
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
END
3Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Elche gegen Real Sociedad: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Elche auf Platz acht, während Real Sociedad Rang 16 belegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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