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So bekommt man Tickets für Elche gegen Celta Vigo: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Elche trifft in LaLiga auf Celta Vigo. So könnt ihr euch Tickets sichern

Elche trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche auf Celta Vigo.

Spiele zwischen diesen beiden Teams sind historisch gesehen enge, defensiv geprägte Duelle und kommen in LaLiga-Partien im Schnitt auf rund 2,1 Tore pro Spiel. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 3. Mai 2026 feierte Celta Vigo dank der Tore von Hugo Álvarez, Iago Aspas und Borja Iglesias einen überzeugenden 3:1-Sieg im Estadio de Balaídos.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Elche gegen Celta Vigo wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Elche gegen Celta Vigo in LaLiga?

Elche gegen Celta Vigo wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 8
Estadio Martinez Valero

Wie kann man Tickets für Elche gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das kommende Spiel zwischen Elche und Celta Vigo im Estadio Manuel Martínez Valero zu kaufen, befolgen Sie diese wichtigsten Schritte:

  1. Offizielle Ticket-Website von Elche CF
    Besuchen Sie das offizielle Portal von Elche CF, um primäre Tickets direkt zu kaufen. Eintrittskarten für das Spiel gehen in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem Termin in den freien Verkauf, sobald die genauen LaLiga-Ansetzungen feststehen.
  2. Stadionkasse (Taquillas)
    Wenn die Tickets online nicht ausverkauft sind, können Sie diese in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag direkt an der Kasse des Estadio Manuel Martínez Valero in Elche kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Elche gegen Celta Vigo in LaLiga?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Elche CF und RC Celta de Vigo im Estadio Manuel Martínez Valero variieren die Ticketpreise je nach Verkaufskanal und Sitzplatzkategorie:

1. Offizielle primäre Vereinstickets

Beim Kauf direkt über die offizielle Kasse von Elche CF oder über primäre Ticketkanäle bewegen sich die regulären Spieltagspreise typischerweise in folgenden Bereichen:

  • Hinter den Toren / obere Ränge (Fondo Norte / Fondo Sur): 15 € bis 30 €
  • Längsseiten / bevorzugte Sitzplätze (Preferencia): 30 € bis 50 €
  • Haupttribüne / VIP-Sitzplätze (Tribuna Central): 50 € bis 80 €+

Elche gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elche gegen Celta Vigo

Elche hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei drei Niederlagen sowie zwei Unentschieden verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Real Sociedad, außerdem unterlag das Team Racing Santander mit 2:3. Das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona. In fünf Spielen hat Elche acht Tore erzielt und 14 kassiert.

Auch Celta Vigo hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Getafe, außerdem spielte das Team 0:0 gegen Real Sociedad. In diesem Zeitraum verlor Celta mit 0:2 gegen Athletic Bilbao. In den letzten fünf Partien erzielte die Mannschaft zwei Tore und kassierte fünf.

ELC

ELC - Form

SAN
N3-2
RSO
N2-3
ATH
U1-1
RMA
N2-3
ESP
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
CEL

CEL - Form

RSO
U0-0
GET
U1-1
MAL
U1-1
OMO
N1-0
SAN
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Elche gegen Celta Vigo: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Mai 2026 statt, als Celta Vigo zu Hause mit 3:1 gewann. Davor gewann Elche im September 2025 mit 2:1 im Estadio Martinez Valero. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Celta mit drei Siegen gegenüber einem von Elche die Nase vorn, eine Partie endete unentschieden.

Head to Head

ElcheUnentschiedenCelta Vigo
1
0
4
La Liga
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Celta Vigo
CEL
3
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1
END
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2
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CEL
1
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Celta Vigo
CEL
1
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Elche
ELC
0
END
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Elche
ELC
0
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CEL
1
END
La Liga
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Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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