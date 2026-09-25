Elche trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche auf Celta Vigo.

Spiele zwischen diesen beiden Teams sind historisch gesehen enge, defensiv geprägte Duelle und kommen in LaLiga-Partien im Schnitt auf rund 2,1 Tore pro Spiel. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 3. Mai 2026 feierte Celta Vigo dank der Tore von Hugo Álvarez, Iago Aspas und Borja Iglesias einen überzeugenden 3:1-Sieg im Estadio de Balaídos.

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Wann ist der Anstoß bei Elche gegen Celta Vigo in LaLiga?

Elche gegen Celta Vigo wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 8 11. Okt. 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Wie kann man Tickets für Elche gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das kommende Spiel zwischen Elche und Celta Vigo im Estadio Manuel Martínez Valero zu kaufen, befolgen Sie diese wichtigsten Schritte:

Offizielle Ticket-Website von Elche CF

Besuchen Sie das offizielle Portal von Elche CF, um primäre Tickets direkt zu kaufen. Eintrittskarten für das Spiel gehen in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem Termin in den freien Verkauf, sobald die genauen LaLiga-Ansetzungen feststehen. Stadionkasse (Taquillas)

Wenn die Tickets online nicht ausverkauft sind, können Sie diese in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag direkt an der Kasse des Estadio Manuel Martínez Valero in Elche kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Elche gegen Celta Vigo in LaLiga?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Elche CF und RC Celta de Vigo im Estadio Manuel Martínez Valero variieren die Ticketpreise je nach Verkaufskanal und Sitzplatzkategorie:

1. Offizielle primäre Vereinstickets

Beim Kauf direkt über die offizielle Kasse von Elche CF oder über primäre Ticketkanäle bewegen sich die regulären Spieltagspreise typischerweise in folgenden Bereichen:

Hinter den Toren / obere Ränge (Fondo Norte / Fondo Sur): 15 € bis 30 €

Längsseiten / bevorzugte Sitzplätze (Preferencia): 30 € bis 50 €

Haupttribüne / VIP-Sitzplätze (Tribuna Central): 50 € bis 80 €+

Elche gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elche gegen Celta Vigo

Elche hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei drei Niederlagen sowie zwei Unentschieden verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Real Sociedad, außerdem unterlag das Team Racing Santander mit 2:3. Das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona. In fünf Spielen hat Elche acht Tore erzielt und 14 kassiert.

Auch Celta Vigo hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Getafe, außerdem spielte das Team 0:0 gegen Real Sociedad. In diesem Zeitraum verlor Celta mit 0:2 gegen Athletic Bilbao. In den letzten fünf Partien erzielte die Mannschaft zwei Tore und kassierte fünf.

Elche gegen Celta Vigo: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Mai 2026 statt, als Celta Vigo zu Hause mit 3:1 gewann. Davor gewann Elche im September 2025 mit 2:1 im Estadio Martinez Valero. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Celta mit drei Siegen gegenüber einem von Elche die Nase vorn, eine Partie endete unentschieden.