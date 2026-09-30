Eintracht Frankfurt trifft am Freitag, 16. Oktober 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf den FC Köln.

Beide Klubs stehen für traditionelle Fußballhochburgen in Deutschland und verfügen über leidenschaftliche Fangemeinden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die jüngsten Duelle zwischen beiden Teams waren äußerst umkämpft und endeten oft mit engen Unentschieden oder torreichen Spektakeln.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Eintracht Frankfurt gegen den FC Köln wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Eintracht Frankfurt gegen den FC Köln in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt gegen den FC Köln wird im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 6 16. Okt. 2026 - 14:30 Deutsche Bank Park

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen den FC Köln kaufen?

Der Kauf von Tickets für ein Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Köln hängt davon ab, ob Sie mit den Heimfans im Deutsche Bank Park in Frankfurt oder im Auswärtsblock mit den Anhängern des FC Köln sitzen möchten.

1. Offizielle Heimtickets (Eintracht Frankfurt)

Vorrang für Clubmitglieder: Eintracht Frankfurt hat mehr als 160.000 Mitglieder, und Spieltickets werden zunächst über das offizielle Ticketportal an offizielle Vereinsmitglieder ausgegeben. Bei Spielen mit hoher Nachfrage sind Tickets in dieser Vorverkaufsphase häufig ausverkauft.

Offizielle Wiederverkaufsplattform (Ticketbörse): Wenn das Spiel ausverkauft ist oder kein freier Verkauf verfügbar ist, ist die sicherste offizielle Option die Ticketbörse des Klubs. Dauerkarteninhaber stellen hier ihre ungenutzten Plätze zu regulären Originalpreisen ein. Sie ist direkt im offiziellen Ticketshop integriert, und die Verfügbarkeit ändert sich bis zum Spieltag ständig.

2. Offizielle Auswärtstickets (Fans des FC Köln)

Auswärtskontingent: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über den offiziellen Ticketservice des FC Köln vergeben.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen den FC Köln?

Die Kosten für Tickets für ein Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Köln im Deutsche Bank Park variieren erheblich, je nachdem, ob Sie sie über die offiziellen Kanäle des Klubs oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

1. Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (Primärverkauf & Ticketbörse)

Beim Kauf direkt über das offizielle Portal von Eintracht Frankfurt oder den offiziellen Wiederverkaufsservice (Ticketbörse) richten sich die Preise strikt nach der Standardkategorisierung:

Stehbereich (Stehplatz / Nordwestkurve): Etwa 15 € bis 20 €

Normale Sitzplätze (Kategorie 3 bis 5): Etwa 30 € bis 60 €

Kategorie 1 & Premium-Sitzplätze (Haupt- & Gegentribüne): Etwa 65 € bis 90 €

Rabatte für Jugendliche / Ermäßigungen: Ermäßigte Tickets bieten je nach Sitzkategorie in der Regel einen Rabatt von 5 € bis 15 € auf die regulären Erwachsenenpreise.

2. Ticketpreise auf dem Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, schwanken die auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub gelisteten Tickets je nach Angebot, Platzqualität und Nachfrage für das Spiel:

Einstiegspreise: Beginnen in der Regel bei etwa 95 € bis 100 € für einfache Plätze im Oberrang oder Stehbereiche.

Durchschnittliche Ticketpreise: Liegen typischerweise zwischen 150 € und 370 € für attraktive Sitzplätze mit guter Seitenansicht.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Köln in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Eintracht Frankfurt und dem FC Köln

Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen und Testspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Bundesligasieg in Mainz, bei dem Can Uzun doppelt traf. Zuvor verlor Frankfurt in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 0:7 gegen Brentford und in der Liga mit 1:4 gegen Augsburg. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt 20 Tore und kassierte 16, eine Bilanz, die sowohl die offensive Durchschlagskraft als auch die defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Der FC Köln hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Die jüngste Partie endete mit einem 1:1 zu Hause gegen Werder Bremen, nachdem es zuvor eine 1:4-Liganiederlage gegen Stuttgart gegeben hatte. Zur Serie von Köln gehören außerdem ein 3:2-Bundesligasieg gegen Hoffenheim und ein 2:1-Erfolg im DFB-Pokal in Würzburg. Das Team erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte zehn.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Köln: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 5. April 2026 in der Bundesliga statt, als Frankfurt und Köln im Deutsche Bank Park 2:2 trennten. Davor gewann Köln im November 2025 auf eigenem Platz mit 4:3. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat jede Mannschaft einmal gewonnen, hinzu kommen zwei Unentschieden. Zu den Siegen von Köln zählen ein 3:0 im Februar 2023 und ein 2:0 im Februar 2024.