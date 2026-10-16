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So bekommt man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Osasuna: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Deportivo de A Coruna trifft in der LaLiga auf Osasuna. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Deportivo de A Coruna empfängt Osasuna am Sonntag, dem 1. November 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna.

Das bislang letzte Pflichtspiel der beiden Teams fand im Dezember 2021 in der Copa del Rey statt. Osasuna setzte sich damals auswärts im Estadio Abanca-Riazor knapp mit 2:1 durch. Davor trafen die Mannschaften sowohl in LaLiga als auch in der Segunda División regelmäßig aufeinander. Die Bilanz ihrer letzten Begegnungen ist ausgeglichen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Osasuna wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Deportivo de A Coruna gegen Osasuna?

Deportivo de A Coruna gegen Osasuna wird am Sonntag, dem 1. November 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 11
Abanca-Riazor

Wie kauft man Tickets für das LaLiga-Spiel Deportivo de A Coruna gegen Osasuna?

Wenn Sie sich Tickets für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Deportivo de A Coruña und Osasuna im Estadio Abanca-Riazor sichern möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Auf der offiziellen Website oder im Ticketportal von RC Deportivo können Sie sich über den direkten Ticketverkauf, Kontingente für Vereinsmitglieder und aktuelle Informationen zur Stadionkasse informieren, sobald der Spieltag näher rückt.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticket-Zweitmarktplattformen: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für kommende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Deportivo de A Coruna gegen Osasuna?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo de A Coruña und Osasuna hängen davon ab, ob Sie direkt beim Verein oder über Zweitmarktplattformen kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Plätze und obere Tribünenränge (Fondo / Pabellón / Marathón): 30 bis 70 € für reguläre Sitzplätze hinter den Toren oder weiter oben auf den Tribünen.
  • Haupttribüne und seitliche Sitzplätze (Tribuna / Preferencia): 70 bis 130 € und mehr, je nach genauer Nähe zur Spielfeldmitte und Platzierung der Reihe am Spielfeld.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHubKarten zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

  • Günstige Zweitmarktplätze und Plätze auf den oberen Rängen:50 bis 120 € als Einstiegsspanne auf Ticketbörsen.
  • Durchschnittliche Plätze auf dem Zweitmarkt: 120 bis 270 € und mehr, abhängig von den Preisaufschlägen der Verkäufer, der Nachfrage und der Wahl des Tribünenbereichs.
  • VIP- und Hospitality-Pakete:200 bis 450 € und mehr pro Ticket für ein besonderes Spieltagerlebnis.

Deportivo de A Coruna gegen Osasuna in LaLiga: Alles Wissenswerte

Deportivo de A Coruna gegen Osasuna: Die aktuelle Form

Deportivo de A Coruna hat in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete am 20. September mit einem 1:1 gegen Real Betis. Zuvor gab es ebenfalls ein 1:1 gegen Getafe. Die Siege gelangen auswärts gegen Villarreal mit 3:2 und zu Hause gegen Valencia mit 3:1. In diesen fünf Spielen erzielte Deportivo acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Osasuna hat aus den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 bei Rayo Vallecano am 19. September. In den Spielen davor unterlag Osasuna Atletico Madrid mit 0:4 und Espanyol mit 0:2. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang am 31. August mit 1:0 gegen Getafe. In den fünf Partien erzielte Osasuna vier Tore und kassierte acht Gegentreffer.

COR

COR - Form

GET
U1-1
SEV
N0-1
BET
U1-1
POR
N1-3
RSO
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
OSA

OSA - Form

ALA
N5-2
ESP
N0-2
ATM
N4-0
RAY
U1-1
BET
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
5/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Deportivo de A Coruna gegen Osasuna: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Duell der beiden Vereine fand am 16. Dezember 2021 in der Copa del Rey statt. Osasuna gewann im Abanca-Riazor mit 2:1. Davor besiegte Osasuna Deportivo im April 2019 in der Segunda División mit 2:1, während Deportivo das Hinspiel im November 2018 mit 2:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen für beide Mannschaften jeweils zwei Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Head to Head

Deportivo de A CorunaUnentschiedenOsasuna Pamplona
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Spanien Copa del Rey
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8Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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