Deportivo La Coruña trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Abanca-Riazor in La Coruña auf Levante.

Beide Klubs verbindet eine umkämpfte jüngere Vergangenheit, nachdem sie sich vor ihrer Rückkehr in die höchste Spielklasse in Spaniens zweiter Liga duelliert hatten. In ihren jüngsten Ligaduellen in der Segunda-División-Saison 2024/25 gewann Levante beide Partien, darunter ein 2:1-Auswärtssieg im Riazor.

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Wann ist der Anstoß bei Deportivo La Coruna gegen Levante in LaLiga?

Deportivo La Coruña gegen Levante wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Abanca-Riazor in La Coruña angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Deportivo La Coruna gegen Levante in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Deportivo La Coruña gegen Levante im Estadio Abanca-Riazor zu kaufen, nutzen Sie diese offiziellen und verifizierten Optionen:

Offizielles Ticketportal von RC Deportivo : Gehen Sie direkt auf die offizielle Ticketplattform von RC Deportivo (ticketing.rcdeportivo.es). Plätze werden für Nicht-Mitglieder in der Regel näher am Spieltermin freigeschaltet, nachdem Dauerkarteninhaber ihre Plätze beansprucht oder freigegeben haben. Kasse des Estadio Abanca-Riazor : Sie können Tickets vor dem Spieltag je nach Verfügbarkeit auch persönlich an den Stadionkassen in A Coruña kaufen. Sekundäre Ticketplattformen : Falls das offizielle Portal ausverkauft ist, sind reguläre Eintrittskarten und VIP-Plätze auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub .

Wie viel kosten Tickets für Deportivo La Coruna gegen Levante in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Deportivo La Coruña gegen Levante im Estadio Abanca-Riazor variieren je nachdem, ob Sie Primärtickets zum Originalpreis oder Wiederverkaufsoptionen kaufen:

Standardbereich Kasse / Primärmarkt : Eintrittskarten zum Originalpreis für die breite Öffentlichkeit, die direkt von RC Deportivo verkauft werden, liegen je nach Block normalerweise zwischen 20 € und 50 € , etwa für obere Ränge hinter dem Tor im Vergleich zu zentralen Tribuna-Plätzen an der Seitenlinie. VIP- & Hospitality-Pakete : Premium-Sitzplatzoptionen mit Lounge-Zugang oder zentraler Platzierung im Unterrang kosten zwischen 300 € und über 600 € . Einstiegspreis auf dem Sekundärmarkt : Wiederverkaufstickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen für Plätze der Einstiegskategorie in der Regel bei etwa 40 € bis 85 € . Plätze in den mittleren Kategorien und auf den Seitentribünen liegen im Schnitt bei etwa 120 € bis 220 € .

Deportivo La Coruna gegen Levante in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo La Coruna gegen Levante

Deportivo La Coruña hat in den vergangenen fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 16. September mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Sevilla, womit eine zuvor ungeschlagene Serie riss. Zuvor gewann das Team in diesem Abschnitt auswärts mit 3:2 gegen Villarreal und besiegte Valencia im Abanca-Riazor mit 3:1. In diesen fünf Spielen erzielte Deportivo acht Tore und kassierte sechs.

Levante holte aus den vergangenen fünf Ligaspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 2:4-Heimniederlage gegen Barcelona am 13. September, zudem verlor das Team zuvor in diesem Lauf mit 0:3 gegen Espanyol. Das beste Resultat war ein 5:2-Heimsieg gegen Real Betis am 29. August. Levante erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte elf.

Deportivo La Coruna gegen Levante: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im Januar 2026 statt, als Levante im Abanca-Riazor in der Segunda Division mit 2:1 gewann. Davor gewann Levante auch das Rückspiel im Oktober 2024 und schlug Deportivo zu Hause mit 2:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Levante zweimal, Deportivo zweimal, und eine Partie endete unentschieden, ein 2:2 im Abanca-Riazor im Januar 2018 in LaLiga.