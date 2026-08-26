Deportivo Alaves trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria auf Valencia.

Die Partie lässt eine umkämpfte Rivalität in der höchsten Spielklasse wieder aufleben, wobei beide Klubs früh in der Saison auf wichtige Punkte aus sind. Im letzten Aufeinandertreffen im März 2026 feierte Valencia im Mestalla einen knappen 3:2-Heimsieg. Alavés will den Heimvorteil nutzen, um sich an Los Che zu revanchieren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo Alaves gegen Valencia wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga?

Deportivo Alaves gegen Valencia findet im Estadio Mendizorroza in Vitoria statt.

La Liga - Spielwoche 6 15. Sept. 2026 - 14:00 Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Deportivo Alavés gegen Valencia über mehrere primäre Quellen kaufen:

Offizielle Vertriebsstellen der Klubs

Offizielle Website von Deportivo Alavés: Der Gastgeber verkauft Tickets direkt an die Allgemeinheit über sein offizielles Online-Ticketportal (deportivoalaves.com).

Ticketbüro im Mendizorrotza-Stadion: Tickets können persönlich an der Stadionkasse in Vitoria-Gasteiz gekauft werden, je nach Verfügbarkeit am Spieltag oder in den Tagen vor dem Spiel.

Offizieller Store (Baskonia Alavés Store): Eintrittskarten für den allgemeinen Verkauf sind oft im offiziellen Fanshop des Klubs im Zentrum von Vitoria-Gasteiz erhältlich.

Sekundäre Ticket- und Wiederverkaufsplattformen

Primäre Ticketpartner & Aggregatoren: Auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub werden Wiederverkaufstickets von Anbietern gelistet, wobei die Preise je nach Nachfrage oft über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alavés und Valencia im Mendizorrotza-Stadion variieren je nach Sitzplatz und danach, ob Sie über offizielle oder sekundäre Kanäle kaufen:

Offizielle Nennpreise (Klub-Vertriebsstellen)

Hinter den Toren (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € bis 50 €

Seitentribüne (Tribuna Preferencia): 35 € bis 55 €

Haupttribüne (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € bis 75 €

Sekundäre & Wiederverkaufsplattformen

Auf Ticketbörsen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei etwa:

Allgemeiner Einstiegspreis: ca. 60 € bis 70 €

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: ca. 140 € bis 210 € (je nach Kategorie und Nachfrage)

Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo Alaves gegen Valencia

Deportivo Alaves hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Siege und ein Unentschieden geholt, wobei die einzige Pflichtpartie in diesem Lauf am 20. August ein 1:1 bei Rayo Vallecano brachte. Das beste Ergebnis war ein 3:0 gegen Getafe in LaLiga am 15. August, nachdem es zuvor einen 3:0-Testspielsieg gegen Castellon gegeben hatte. Alaves erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte zwei Gegentreffer, zudem blieb das Team in zwei Partien ohne Gegentor.

Valencias jüngste Bilanz steht bei einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete am 25. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Real Betis, nachdem es drei Tage zuvor ein 0:0 gegen Celta Vigo gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Hercules mit 2:0. Valencia blieb in drei der letzten fünf Spiele ohne eigenen Treffer.

Deportivo Alaves gegen Valencia: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand am 8. März 2026 in LaLiga statt, als Valencia zu Hause mit 3:2 gegen Alaves gewann. Davor trennten sich die beiden Klubs im Oktober 2025 in Mendizorroza 0:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt Alaves auf zwei Siege gegenüber einem von Valencia, dazu endeten zwei weitere Begegnungen unentschieden, und Alaves hat in diesem Duell zu Hause die stärkere Bilanz.