Deportivo Alaves trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria auf Osasuna.

Beide regionalen Rivalen wollen sich am 4. Spieltag der Saison 2026/27 wichtige frühe Punkte sichern. Im letzten Ligaduell im April 2026 trennten sich die beiden Teams an derselben Spielstätte in einem umkämpften Spiel 2:2.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo Alaves gegen Osasuna wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga?

Deportivo Alaves gegen Osasuna wird im Estadio Mendizorroza in Vitoria angepfiffen, wobei das Spiel als Teil des aktuellen LaLiga-Spieltags angesetzt ist.

La Liga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Deportivo Alavés vs. CA Osasuna im Estadio Mendizorrotza am 6. September 2026 zu kaufen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizieller Vereinskanal

Website: Kaufen Sie direkt über die offizielle Website von Deportivo Alavés.

Freier Verkauf: Tickets für den freien Verkauf sind direkt über das Ticketportal des Vereins erhältlich.

Tageskasse: Sie können vor dem Spieltag auch die Ticketschalter ( taquillas ) am Estadio Mendizorrotza in Vitoria-Gasteiz aufsuchen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Falls die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, können Sie Tickets über verifizierte Wiederverkaufsplattformen wie die StubHubFanangebote mit Käuferschutzgarantie vergleichen und kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Deportivo Alavés vs. CA Osasuna am 6. September 2026 im Estadio Mendizorrotza gliedern sich wie folgt:

Offizielle Tageskasse & freier Verkauf

Standardplätze: Diese liegen in der Regel zwischen 25 £ und 75 £ (30 € bis 85 €), abhängig von der Lage im Stadion, etwa hinter dem Tor wie Cervantes oder zentral auf der Hauptseite wie Tribuna Principal .

Sekundäre Ticketbörsen & Wiederverkaufsoptionen

Einstiegs-/Startpreis: Rund 45 £ (~58 $ USD) für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Etwa 180 £ (~238 $ USD) über alle Standardkategorien hinweg.

Längsseite & Unterrang: Die Preise reichen von 120 £ bis 230 £ für zentrale Top-Sichtplätze ( Tribuna Preferente / Principal ).

Hospitality-/VIP-Optionen: Diese reichen von 140 £ bis 450 £+ , abhängig von den enthaltenen Lounge- und Gastronomie-Vorteilen.

Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo Alaves gegen Osasuna

Deportivo Alaves hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und eines unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Rayo Vallecano in LaLiga, davor gab es am Auftaktwochenende der Saison einen 3:0-Sieg gegen Getafe. Alaves verzeichnete in der Vorbereitung zudem nacheinander 3:0- und 1:1-Siege. In dieser Serie von fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte zwei.

Osasuna hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al-Ain in einem Freundschaftsspiel, zudem verlor das Team mit 1:2 gegen SSC Napoli. Die drei Siege gelangen gegen Norwich City, Ipswich Town und Racing Santander. Osasuna erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte vier.

Deportivo Alaves gegen Osasuna: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 5. April 2026 in LaLiga statt, als sich die beiden Klubs im Estadio Mendizorroza 2:2 trennten. In den letzten fünf direkten Duellen weist Osasuna die bessere Bilanz auf, wobei der 3:0-Heimsieg im Dezember 2025 das deutlichste Ergebnis war. Die fünf Begegnungen brachten eine Mischung aus Unentschieden und knappen Siegen hervor, wobei beide Teams regelmäßig trafen.

Tabelle: Deportivo Alaves gegen Osasuna

In LaLiga steht Deportivo Alaves derzeit auf dem ersten Platz, während Osasuna Rang 13 belegt.