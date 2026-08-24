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So bekommt man Tickets für Deportivo Alaves gegen Osasuna: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Deportivo Alavés trifft in La Liga auf Osasuna. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Deportivo Alaves trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria auf Osasuna.

Beide regionalen Rivalen wollen sich am 4. Spieltag der Saison 2026/27 wichtige frühe Punkte sichern. Im letzten Ligaduell im April 2026 trennten sich die beiden Teams an derselben Spielstätte in einem umkämpften Spiel 2:2.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo Alaves gegen Osasuna wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga?

Deportivo Alaves gegen Osasuna wird im Estadio Mendizorroza in Vitoria angepfiffen, wobei das Spiel als Teil des aktuellen LaLiga-Spieltags angesetzt ist.

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La Liga - Spielwoche 4
Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Deportivo Alavés vs. CA Osasuna im Estadio Mendizorrotza am 6. September 2026 zu kaufen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizieller Vereinskanal

  • Website: Kaufen Sie direkt über die offizielle Website von Deportivo Alavés.
  • Freier Verkauf: Tickets für den freien Verkauf sind direkt über das Ticketportal des Vereins erhältlich.
  • Tageskasse: Sie können vor dem Spieltag auch die Ticketschalter (taquillas) am Estadio Mendizorrotza in Vitoria-Gasteiz aufsuchen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Falls die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, können Sie Tickets über verifizierte Wiederverkaufsplattformen wie die StubHubFanangebote mit Käuferschutzgarantie vergleichen und kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Deportivo Alavés vs. CA Osasuna am 6. September 2026 im Estadio Mendizorrotza gliedern sich wie folgt:

Offizielle Tageskasse & freier Verkauf

  • Standardplätze: Diese liegen in der Regel zwischen 25 £ und 75 £ (30 € bis 85 €), abhängig von der Lage im Stadion, etwa hinter dem Tor wie Cervantes oder zentral auf der Hauptseite wie Tribuna Principal.

Sekundäre Ticketbörsen & Wiederverkaufsoptionen

  • Einstiegs-/Startpreis: Rund 45 £ (~58 $ USD) für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Etwa 180 £ (~238 $ USD) über alle Standardkategorien hinweg.
  • Längsseite & Unterrang: Die Preise reichen von 120 £ bis 230 £ für zentrale Top-Sichtplätze (Tribuna Preferente / Principal).  
  • Hospitality-/VIP-Optionen: Diese reichen von 140 £ bis 450 £+, abhängig von den enthaltenen Lounge- und Gastronomie-Vorteilen.  

Deportivo Alaves gegen Osasuna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo Alaves gegen Osasuna

Deportivo Alaves hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und eines unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Rayo Vallecano in LaLiga, davor gab es am Auftaktwochenende der Saison einen 3:0-Sieg gegen Getafe. Alaves verzeichnete in der Vorbereitung zudem nacheinander 3:0- und 1:1-Siege. In dieser Serie von fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte zwei.

Osasuna hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al-Ain in einem Freundschaftsspiel, zudem verlor das Team mit 1:2 gegen SSC Napoli. Die drei Siege gelangen gegen Norwich City, Ipswich Town und Racing Santander. Osasuna erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte vier.

ALA

ALA - Form

CAS
S3-0
SAN
S1-1
GET
S3-0
RAY
U1-1
VIL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
OSA

OSA - Form

NAP
N2-1
ALA
N0-2
LEV
U0-0
CEL
S1-2
GET
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Deportivo Alaves gegen Osasuna: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 5. April 2026 in LaLiga statt, als sich die beiden Klubs im Estadio Mendizorroza 2:2 trennten. In den letzten fünf direkten Duellen weist Osasuna die bessere Bilanz auf, wobei der 3:0-Heimsieg im Dezember 2025 das deutlichste Ergebnis war. Die fünf Begegnungen brachten eine Mischung aus Unentschieden und knappen Siegen hervor, wobei beide Teams regelmäßig trafen.

Head to Head

Deportivo AlavesUnentschiedenOsasuna Pamplona
1
3
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
2
END
La Liga
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
1
END
La Liga
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle: Deportivo Alaves gegen Osasuna

In LaLiga steht Deportivo Alaves derzeit auf dem ersten Platz, während Osasuna Rang 13 belegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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