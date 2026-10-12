Deportivo Alavés empfängt Málaga am Freitag, 23. Oktober 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Klubs fand im Mai 2023 statt. Damals gewann Alavés in der Segunda División zu Hause mit 2:1. In den letzten fünf direkten Duellen hat Alavés mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Málaga knapp die Nase vorn.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Deportivo Alavés gegen Málaga wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Deportivo Alavés gegen Málaga?

La Liga - Spielwoche 10 23. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Deportivo Alavés gegen Málaga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel Deportivo Alavés gegen Málaga im Estadio Mendizorrotza gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Ticketkanäle der Klubs

Offizielle Website von Deportivo Alavés: Als Gastgeber verkauft Deportivo Alavés reguläre Eintrittskarten direkt über sein offizielles Online-Ticketportal (deportivoalaves.com).

Stadionkassen des Mendizorrotza: Vor dem Spieltag können Tickets direkt an den Stadionkassen in Vitoria-Gasteiz gekauft werden, sofern noch welche verfügbar sind.

Gästebereich (Málaga CF): Mitreisende Fans, die im Gästebereich sitzen möchten, müssen ihre Tickets direkt über die offizielle Ticketabteilung oder das Mitgliederportal von Málaga CF beziehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Ticketkontingente der Klubs vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Deportivo Alavés gegen Málaga?

Die Ticketpreise für Deportivo Alavés gegen Málaga CF im Estadio Mendizorrotza hängen vom Sitzplatz und davon ab, ob Sie direkt über die offiziellen Kanäle der Klubs oder über den Zweitmarkt kaufen.

1. Offizielle Stadionkassen und Verkaufsstellen der Klubs (regulärer Preis)

Beim Kauf über die offiziellen Verkaufsstellen der Klubs gelten die niedrigsten regulären Preise:

Hinter den Toren (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 bis 50 Euro

Seitentribüne (Tribuna Preferencia): 35 bis 55 Euro

Haupttribüne (Tribuna Principal / Central Premium): 50 bis 75 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft, richten sich die auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubangebotenen Ticketpreise nach der Nachfrage:

Einstiegspreis beim Weiterverkauf: etwa 40 bis 65 Euro

Durchschnittspreis beim Weiterverkauf: etwa 130 bis 210 Euro (je nach Kategorie und Verfügbarkeit)

Deportivo Alavés gegen Málaga in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Deportivo Alavés und Málaga

Deportivo Alavés hat in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete am 19. September mit einem 0:0 gegen Athletic Bilbao, nachdem Alavés zuvor gegen Valencia und Racing Santander verloren hatte. Das herausragende Ergebnis in dieser Serie war ein 5:2-Sieg gegen Osasuna am 6. September. In den fünf Partien erzielte Alavés acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Málaga ist in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen sieglos geblieben, hat zweimal unentschieden gespielt und drei Niederlagen kassiert. Zuletzt verlor Málaga am 20. September bei Getafe mit 0:1. Zuvor gab es Niederlagen mit 1:3 gegen Villarreal und 0:4 gegen Real Madrid. In den fünf Partien erzielte Málaga zwei Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Deportivo Alavés gegen Málaga: Die letzten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 20. Mai 2023 in der Segunda División statt. Deportivo Alavés gewann zu Hause mit 2:1 gegen Málaga. Davor hatte Málaga im Dezember 2022, ebenfalls in der Segunda División, zu Hause mit 1:0 gegen Alavés gewonnen. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Alavés drei und Málaga zwei.