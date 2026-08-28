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Bundesliga
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So bekommt man Tickets für den 1. FC Köln gegen Werder Bremen: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Der 1. FC Köln trifft in der Bundesliga auf Werder Bremen. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der 1. FC Köln trifft am Samstag, den 12. September 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln auf Werder Bremen.

Beim jüngsten Pflichtspiel am 12. April 2026 feierte der 1. FC Köln zu Hause einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen. Historisch gesehen waren die Spiele zwischen diesen beiden Teams im RheinEnergieSTADION torreiche Angelegenheiten, wobei die direkten Bundesliga-Duelle der vergangenen sechs Aufeinandertreffen zuletzt ausgeglichen waren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für 1. FC Köln gegen Werder Bremen zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei 1. FC Köln gegen Werder Bremen in der Bundesliga?

1. FC Köln gegen Werder Bremen wird im RheinEnergieSTADION in Köln angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 3
RheinEnergieSTADION

Wie kann man Bundesliga-Tickets für 1. FC Köln gegen Werder Bremen kaufen?

Um Tickets für das Spiel 1. FC Köln gegen Werder Bremen im RheinEnergieSTADION zu kaufen, gibt es offizielle Hauptoptionen sowie sekundäre Plattformen:

  • Offizieller Ticketshop des 1. FC Köln: Der direkteste und sicherste Weg, Tickets zu kaufen, führt über die offizielle Vereinswebsite (fc.de) und den dortigen Online-Ticketshop. Vorrangiger Ticketverkauf wird in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern angeboten, gefolgt von einem freien Verkauf, falls noch Tickets verfügbar sind.
  • Offizielle VIP- und Hospitality-Angebote: Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, können offizielle VIP- und Business-Seat-Pakete direkt über offizielle Hospitality-Plattformen wie official-vip.com oder über die Hospitality-Abteilung des FC Köln gesichert werden.
  • Offizielle Auswärts-Ticketkontingente: Wenn Sie Werder Bremen unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock offiziell über das Ticketportal auf der Vereinswebsite von Werder Bremen (werder.de) an registrierte Fans und Dauerkarteninhaber verteilt.
  • Sekundäre Marktplätze: Wenn die offiziellen allgemeinen Kanäle komplett ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketbörsen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen von einzelnen Verkäufern an.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für 1. FC Köln gegen Werder Bremen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen 1. FC Köln und SV Werder Bremen variieren je nach Sitzkategorie, Kaufkanal und Nachfrage für das Spiel:

  • Kategorie 1 (Längsseite / Unterrang): Offizielle Primärtickets in Premium-Bereichen der Haupttribüne liegen in der Regel zwischen 50 £ und 75 £ pro Ticket.
  • Kategorie 2 (Ecken / Oberrang): Standardplätze in den Eckbereichen oder auf den oberen Ebenen kosten typischerweise zwischen 35 £ und 55 £.
  • Stehbereich (Stehplatz): Offizielle Stehplatzkarten in den Heim- oder Auswärtsbereichen sind am günstigsten und kosten normalerweise etwa 15 £ bis 22 £.
  • Hospitality- und VIP-Pakete: Premium-Business-Seats, Lounge-Zugang und offizielle Hospitality-Tickets beginnen bei ungefähr 180 £ bis 350 £+ pro Person.
  • Sekundärer Wiederverkaufsmarkt: Wenn die offiziellen allgemeinen Kanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub je nach Nachfrage und beginnen für Standardplätze in der Regel bei etwa 45 £ bis 90 £+.

1. FC Köln gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von 1. FC Köln gegen Werder Bremen

Der 1. FC Köln hat vier seiner vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers am 24. August, nachdem es zuvor zwei Freundschaftsspielsiege in Serie mit 2:1 und 2:0 gegen Real Sociedad gegeben hatte. Die einzigen Punktverluste in diesem Lauf gab es bei einem 2:2 gegen Hertha Berlin in der Vorbereitung. Köln erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte vier.

Werders letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen SK Hansa Lüneeburg am 22. August. Bremen verlor das letzte Testspiel der Vorbereitung mit 0:1 gegen Auxerre und spielte zweimal 2:2 gegen Paderborn. In dieser Serie erzielte das Team neun Tore und kassierte fünf.

KÖL

KÖL - Form

RSO
S2-0
RSO
S2-1
WUK
S1-2
TSG
S3-2
VFB
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SVW

SVW - Form

SCP
U2-2
AJA
N0-1
LSK
S0-3
SCF
N4-1
RBL
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

1. FC Köln gegen Werder Bremen: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein Bundesligaspiel am 12. April 2026, das der 1. FC Köln im RheinEnergieSTADION mit 3:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen ist die Bilanz mit je einem Sieg und drei Unentschieden ausgeglichen. Der einzige vorherige Auswärtssieg in dieser Serie ging an Bremen, das im Februar 2024 mit 1:0 in Köln gewann.

Head to Head

1. FC KölnUnentschiedenWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
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1. FC Köln
KÖL
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
Bundesliga
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Werder Bremen
SVW
1
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KÖL
1
END
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1. FC Köln
KÖL
0
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Werder Bremen
SVW
1
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Werder Bremen
SVW
2
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1. FC Köln
KÖL
1
END
Bundesliga
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Werder Bremen
SVW
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle: 1. FC Köln gegen Werder Bremen

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt der 1. FC Köln auf Platz acht, während Werder Bremen auf Rang 18 steht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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