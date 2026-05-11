Aston Villa trifft am 20. Mai im Besiktas Stadium in Istanbul im Finale der UEFA Europa League auf Freiburg und träumt davon, den Pokal in die Höhe zu stemmen.

Aston Villa sicherte sich seinen Platz im Endspiel nach einem eindrucksvollen Comeback zum 4:1 im Gesamtergebnis gegen Nottingham Forest, während sich der SC Freiburg mit einem knappen 4:3 im Gesamtergebnis gegen Braga erstmals für ein europäisches Finale qualifizierte.

Lassen Sie sich von GOAL durch den Kaufprozess für Tickets für das Finale der UEFA Europa League führen, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann, wie viel sie kosten und mehr.

Wann ist das Finale der UEFA Europa League: Freiburg gegen Aston Villa?

Europa League - Finale 20. Mai 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Der Sieger erhält einen Platz in der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27, sofern er sich nicht bereits über seinen nationalen Wettbewerb qualifiziert hat.

Der Gewinner der Europa League erhält zudem das Recht, im UEFA-Superpokal 2026 gegen den Gewinner der UEFA Champions League 2025/26 anzutreten.

Wie kann man Tickets für das Finale der UEFA Europa League 2026: Freiburg gegen Aston Villa kaufen?

Tickets für das Finale der Europa League sind über drei Hauptwege erhältlich: über die offiziellen Ticketportale der beiden Finalisten und direkt über die UEFA.

UEFA-Verlosung: Das Bewerbungsfenster für die Verlosung für die Allgemeinheit wurde Ende März geschlossen. Erfolgreiche Bewerber wurden bereits benachrichtigt und haben ihre Plätze über das Losverfahren zugeteilt bekommen.

Klubportale: Nachdem Aston Villa und der SC Freiburg nun als Finalisten feststehen, haben beide Klubs jeweils ein Kontingent von etwa 12.000 Tickets erhalten. Diese werden direkt über die vereinseigenen Ticketstellen verkauft, in der Regel nach einem Prioritätspunktesystem für Dauerkarteninhaber und Mitglieder.

Sekundärseiten: Für Fans, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind oder die Prioritätskriterien der Klubs nicht erfüllen, sind Sekundärmarktplätze wie LiveFootballTickets und Ticombo eine alternative Option, um sich in letzter Minute Plätze zu sichern, wobei die Preise aufgrund der hohen Nachfrage schwanken können.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der UEFA Europa League 2026: Freiburg gegen Aston Villa?

Die offiziellen Ticketpreise für das Finale der UEFA Europa League 2026 reichen von 40 € bis 240 € und staffeln sich wie folgt:

Fans First: 40 € (reserviert für Fans von Frieburg und Villa)

Kategorie 3: 65 €

Kategorie 2: 160 €

Kategorie 1: 240 €

Die verbleibende Kapazität wird zwischen der Allgemeinheit, über die UEFA-Verlosung, und der „UEFA-Familie“ aufgeteilt, zu der lokale Organisatoren, nationale Verbände, kommerzielle Partner und Sender gehören.

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der verschiedenen Klubs und der UEFA im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, sowie Sekundärverkaufsseiten wie LiveFootballTickets für die aktuelle Verfügbarkeit.