Das Finale der CONMEBOL Copa Libertadores 2026 steht am Samstag, 28. November 2026, im historischen Estadio Centenario in Montevideo, Uruguay, im Mittelpunkt. Der Anstoß ist für 17.00 Uhr UYT (Ortszeit) angesetzt.

Die 67. Ausgabe des begehrtesten südamerikanischen Vereinswettbewerbs erreicht ihren Höhepunkt, und die Größen des Kontinents bereiten sich auf ihre Ankunft an der Wiege des internationalen Fußballs vor.

Im Halbfinale treffen der argentinische Spitzenklub Estudiantes de La Plata und das brasilianische Schwergewicht Flamengo aufeinander, während der Sieger von 2023, Fluminense, gegen den nationalen Rivalen Palmeiras kämpft. Damit ist alles für ein spektakuläres Finale in nur einem Spiel angerichtet.

Wann beginnt das Finale der Copa Libertadores?

Spielort und Anstoßzeit für diese Partie der Copa Libertadores sind noch nicht bestätigt. Dieser Abschnitt wird mit allen Spielinformationen aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Wie kann man Tickets für das Finale der Copa Libertadores 2026 kaufen?

Offizielle CONMEBOL-Plattform (neutrale Kategorien 1 & 2): Tickets für die neutralen Tribünen (Tribuna Olímpica und Tribuna América) werden direkt über das offizielle Ticketportal der CONMEBOL an die Allgemeinheit verkauft. Für die Registrierung muss ein Konto mit der Reisepassnummer erstellt werden. Darauf folgen eine Verlosungsphase für den frühzeitigen Zugang und ein allgemeiner Verkauf nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ Ende Oktober oder Anfang November.

Ticketkontingente der Finalisten (exklusive Hintertortribünen der Kategorie 3)

Jeder Finalist erhält ein eigenes Kontingent an Tickets der Kategorie 3 (in der Vergangenheit rund 12.000 bis 15.000 pro Klub) für die Tribuna Ámsterdam und die Tribuna Colombes.

Diese werden ausschließlich über die Mitgliederportale der qualifizierten Klubs vergeben, etwa SoySocio bei Estudiantes oder die Sócio-Torcedor-Programme bei Flamengo, Fluminense oder Palmeiras. Mitglieder mit den meisten Treuepunkten haben Vorrang.

Offizielle Reise- und Hospitality-Pakete

Die CONMEBOL arbeitet mit lizenzierten Sportreiseveranstaltern zusammen, um Hospitality-Pakete anzubieten.

Diese umfassen erstklassige Plätze der Kategorie 1 oder auf Klubebene, Zugang zu einer VIP-Lounge vor dem Spiel, eine Unterkunft in einem Luxushotel in Montevideo sowie Transfers vom Flughafen und zum Stadion.

Zweitmärkte und Wiederverkaufsplattformen

Für internationale Fans, die beim ersten Verkauf über die Klubs oder die CONMEBOL keine Tickets zum Nennwert erhalten, bieten etablierte Zweitmarkt-Plattformen und Fußballreiseveranstalter verifizierte Plätze in allen Kategorien mit Käuferschutz an.

Digitale Tickets per App und verpflichtender Lichtbildausweis

Alle Tickets für das Finale 2026 werden über die offizielle mobile Ticket-App der CONMEBOL ausgegeben.

Die Barcodes werden erst am Spieltag aktiviert, um Fälschungen zu verhindern.

Für den Einlass ist ein physischer Reisepass oder ein amtlicher nationaler Lichtbildausweis erforderlich. Der dort angegebene rechtliche Name muss mit dem auf dem digitalen Ticket registrierten Namen übereinstimmen.

Was ist bei der Reise zum Finale der Copa Libertadores 2026 zu beachten?