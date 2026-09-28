Dänemark trifft am 1. Oktober 2026 im ikonischen Parken-Stadion in Kopenhagen in einem spannenden Spiel der UEFA Nations League auf Portugal. In diesem hochklassigen Duell der Gruppe D kämpfen zwei der aufregendsten Mannschaften Europas um wichtige Punkte in der Gruppe.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz im Parken-Stadion zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über Ticketkaufoptionen, Preisstrukturen und wie ihr euch jetzt euren Platz sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Dänemark gegen Portugal in der UEFA Nations League A?

Dänemark gegen Portugal findet im Parken-Stadion in Kopenhagen statt, die Anstoßzeit wird noch über euren regionalen TV-Sender bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Parken

Wo kann man Tickets für Dänemark gegen Portugal kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Dänischen Fußballverbands (DBU) gekauft werden, das als primärer Anbieter für alle Länderspiele im eigenen Land dient. Das offizielle DBU-Portal sollte eure erste Anlaufstelle sein, um während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen Tickets zum Nennwert zu kaufen.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Portugal?

Standardtickets im offiziellen DBU-Ticketportal beginnen in der Regel bei etwa 40 € für Sitzplätze in der Standardkategorie, wobei die Kosten je nach Block und Nähe zum Spielfeld im Parken-Stadion steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 58 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach aktueller Fan-Nachfrage und verfügbarer Sitzplatzanzahl schwanken.

Dänemark gegen Portugal in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Dänemark und Portugal

Dänemark hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei acht Tore erzielt und acht kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. Davor spielte das Team in der WM-Qualifikation 2:2 gegen Tschechien, ein Ergebnis, das die Hoffnungen auf die Teilnahme am Turnier beendete, nachdem es in der Runde zuvor Nordmazedonien mit 4:0 besiegt hatte. Zu dieser Serie gehören außerdem eine 2:4-Niederlage gegen Schottland und ein 2:2 gegen Belarus.

Portugals vergangene fünf Spiele waren allesamt Pflichtspiele und fanden im Rahmen der WM 2026 statt. Dabei holte das Team zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war eine 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale. Zuvor besiegte Portugal Kroatien mit 2:1, spielte 0:0 gegen Kolumbien, fertigte Usbekistan mit 5:0 ab und trennte sich in der Gruppenphase 1:1 von DR Kongo.

Dänemark gegen Portugal: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 23. März 2025 in der UEFA Nations League A statt, als Portugal Dänemark in Lissabon mit 5:2 besiegte. Zuvor hatte Dänemark das Hinspiel drei Tage früher zu Hause mit 1:0 gewonnen. In den vergangenen fünf erfassten Duellen gewann Portugal dreimal und Dänemark zweimal, Unentschieden gab es keine. Portugal erzielte in diesen fünf Partien 10 Tore, Dänemark kam auf fünf.