Die UEFA Nations League ist zurück: Dänemark empfängt Norwegen zum skandinavischen Derby im Parken-Stadion in Kopenhagen. Beide Rivalen kämpfen um wichtige Punkte in der Gruppenphase und darum, wer künftig das bessere Ende für sich reklamieren kann.

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Wann beginnt Dänemark gegen Norwegen in der Liga A der UEFA Nations League?

Dänemark gegen Norwegen findet im Parken-Stadion in Kopenhagen statt. Die Anstoßzeit wird von Ihrem regionalen TV-Sender bekannt gegeben.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Parken

Wo gibt es Tickets für Dänemark gegen Norwegen?

Offizielle Tickets werden direkt über DBU Billetsalg vertrieben, das Ticketportal des dänischen Fußballverbands für Heimspiele der Nationalmannschaft im Parken-Stadion. Fans sollten sich dort frühzeitig registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Verkauf beginnt.

Sind die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch an Karten zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Norwegen?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten je nach Kategorie ab etwa 35 Euro für Plätze hinter den Toren im Parken-Stadion.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 78 Euro, wenn die regulären Kontingente über die offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Dänemark gegen Norwegen in der Liga A der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Die Form von Dänemark und Norwegen

Dänemark verbuchte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bei jeweils acht erzielten und kassierten Toren. Zuletzt gab es in einem Freundschaftsspiel ein torloses Remis gegen die DR Kongo. Nach einer Niederlage gegen Tschechien im Gesamtergebnis schied Dänemark zudem aus der WM-Qualifikation aus. Zu dieser Serie gehören auch ein 4:0 gegen Nordmazedonien und eine 2:4-Niederlage gegen Schottland.

Norwegen holte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und ließ neun Gegentreffer zu. Zuletzt verlor Norwegen im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen England. Damit endete eine Serie, zu der Siege gegen Brasilien und die Elfenbeinküste in der K.-o.-Phase gehörten. Begonnen hatte dieser Abschnitt mit einem 3:2 gegen Senegal in der Gruppenphase.

Dänemark gegen Norwegen: Die jüngsten direkten Duelle

Im direkten Vergleich der jüngeren Vergangenheit hat Dänemark die bessere Bilanz. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2024 gewann Dänemark ein Freundschaftsspiel zu Hause mit 3:1. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Dänemark drei, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg Norwegens. Die Begegnungen fanden überwiegend auf dänischem Boden statt, und Dänemark nutzte seine Chancen im Allgemeinen konsequenter. Norwegens verbesserte Form vor diesem Spiel macht die bisherige Bilanz allerdings weniger aussagekräftig, als sie sonst erscheinen mag.