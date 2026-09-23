Die UEFA Nations League kehrt mit einem hitzigen skandinavischen Derby zurück, wenn Dänemark sich darauf vorbereitet, Norwegen im legendären Parken-Stadion in Kopenhagen zu empfangen. Beide europäischen Rivalen kämpfen um das ultimative Prestige und wichtige Punkte in der Gruppenphase des Turniers.

GOAL liefert alle wichtigen Details zu Ticketpreisen, Hinweisen zum Stadion und den direkten Schritten zur Buchung eurer Plätze.

Wann ist der Anstoß bei Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A?

Dänemark gegen Norwegen findet im Parken-Stadion in Kopenhagen statt, die Anstoßzeit wird von eurem regionalen Sender noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Parken

Wo kann man Tickets für Dänemark gegen Norwegen kaufen?

Offizielle Haupttickets für das Spiel werden direkt über DBU Billetsalg vertrieben, das als offizielles Ticketportal des dänischen Fußballverbands für Heimspiele der Nationalmannschaft im Parken-Stadion dient. Fans sollten frühzeitig ein Konto auf der offiziellen Plattform registrieren, um Standardtickets für die Öffentlichkeit kaufen zu können, sobald der freie Verkauf startet.

Sollten die primären Kontingente vollständig ausverkauft sein oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, sind Sekundärmarktplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Norwegen?

Standard-Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen je nach gewählter Kategorie bei ungefähr 35 € für Plätze im allgemeinen Bereich hinter den Toren im Parken-Stadion.

Auf dem Sekundärmarkt wie Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei rund 78 €, wenn die regulären primären Kontingente über die offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Dänemark gegen Norwegen

Dänemark hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei acht Tore erzielt und acht kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einem torlosen Unentschieden gegen DR Kongo in einem Freundschaftsspiel, zudem schied das Team in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft aus, nachdem es im Gesamtergebnis gegen Tschechien verloren hatte. Zu dieser Serie gehören auch ein 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien und eine 2:4-Niederlage gegen Schottland.

Norwegens vergangene fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und neun kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, womit eine Serie endete, die auch Siege gegen Brasilien und die Elfenbeinküste in den K.-o.-Runden umfasst hatte. Norwegen eröffnete diese Phase mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal in der Gruppenphase.

Dänemark gegen Norwegen: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Dänemark hat in diesem Duell die stärkere jüngere Bilanz. Das letzte Aufeinandertreffen fand im Juni 2024 statt, als Dänemark zu Hause in einem Freundschaftsspiel mit 3:1 gewann. In den vergangenen fünf registrierten Begegnungen zwischen beiden Teams gewann Dänemark dreimal, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg Norwegens. Die Serie wurde überwiegend auf dänischem Boden ausgetragen, und Dänemark war dabei im Allgemeinen die abschlussstärkere Mannschaft, auch wenn Norwegens verbesserte Form vor diesem Spiel das historische Muster weniger aussagekräftig macht, als es sonst erscheinen würde.







