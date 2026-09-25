Crystal Palace trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Selhurst Park in London auf Nottingham Forest.

Die jüngsten Duelle zwischen beiden Teams waren hart umkämpft, vier der letzten fünf Ligaspiele endeten mit einem 1:1. Die Atmosphäre im Selhurst Park wird zu einem echten Härtetest, da beide Mannschaften auf drei Punkte drängen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Crystal Palace gegen Nottingham Forest zu sichern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Crystal Palace gegen Nottingham Forest findet im Selhurst Park in London statt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

Premier League - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Wie kann man Tickets für Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Nottingham Forest im Selhurst Park zu kaufen, nutzen Sie diese offiziellen Kanäle und Optionen auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle (Primärkauf)

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Tickets für Premier-League-Heimspiele gehen nur selten in den freien Verkauf. Um direkt bei Crystal Palace zu kaufen, benötigen Sie in der Regel eine aktive Crystal Palace Adult oder International Membership .

Offizielle Ticketbörse: Ist das Spiel ausverkauft, verkaufen Palace-Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, ihre Plätze zum Nennwert ausschließlich über die offizielle Crystal Palace Ticket Exchange an andere Mitglieder weiter.

Auswärtsblock (Fans von Nottingham Forest): Forest-Anhänger müssen Auswärtstickets direkt über das offizielle Ticketportal von Nottingham Forest kaufen. Dafür sind ebenfalls eine offizielle Vereinsmitgliedschaft und genügend Treuepunkte erforderlich.

2. Hospitality am Spieltag (keine Mitgliedschaft erforderlich)

Wenn Sie kein Vereinsmitglied sind oder das Spiel im regulären Verkauf ausverkauft ist, können Sie offizielle Hospitality-Pakete direkt bei Crystal Palace erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Nottingham Forest im Selhurst Park variieren je nachdem, ob Sie sie über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Ticketplattformen kaufen.

Offizielle Vereinspreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über Crystal Palace, wofür eine Mitgliedschaft erforderlich ist, liegen die Standardkategorien für reguläre Sitzplatztickets im Selhurst Park in der Regel in diesen Bereichen:

Erwachsene: 35 £ bis 60 £ (je nach Tribüne und Kategorie)

Ermäßigungen (Senioren ab 65 & junge Erwachsene 18–21): 25 £ bis 42 £

Junioren (unter 18): 18 £ bis 30 £

Auswärtsfans (Bereich Nottingham Forest): 30 £ (gedeckelt durch die Regularien der Premier League für reguläre Auswärtstickets)

Hospitality-Pakete

Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag, etwa im Legends Restaurant oder in Executive Lounges, sind auch für Nichtmitglieder verfügbar.

Startpreis: Etwa 190 £ bis 250 £+ pro Person

Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn reguläre Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Ticketbörsen und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub je nach Nachfrage, Lage und Verfügbarkeit.

Günstigste Tickets/Startpreis: Etwa 60 £ bis 80 £

Durchschnittlicher Ticketpreis: Etwa 160 £ bis 180 £

Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Crystal Palace gegen Nottingham Forest

Die letzten fünf Spiele von Crystal Palace brachten zwei Siege und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 3:2-Auswärtssieg beim FC Fulham in der Premier League am 5. September, nachdem es zuvor eine 1:4-Niederlage gegen Manchester City und ein 0:2 gegen Everton gegeben hatte. Die beiden Siege in dieser Phase gelangen gegen Fulham, darunter ein 2:1 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Palace kassierte in diesen fünf Partien viele Gegentore, auch eine 0:3-Testspielniederlage gegen Freiburg gehörte zu dieser Serie.

Die letzten fünf Spiele von Nottingham Forest brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Tottenham Hotspur am 5. September, nach einem 2:2 gegen Liverpool und zwei Niederlagen in Folge gegen Leeds United in der Premier League und im Carabao Cup. Forests einziger Sieg in dieser Phase gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, einem 2:0 gegen Brest. In diesen fünf Spielen blieb die Mannschaft einmal ohne Gegentor.

Crystal Palace gegen Nottingham Forest: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2026 statt, als sich Nottingham Forest und Crystal Palace im City Ground in der Premier League 1:1 trennten. In den letzten fünf direkten Duellen, die allesamt in der Premier League stattfanden, endeten vier mit 1:1, während Nottingham Forest mit einem 1:0-Heimsieg im Oktober 2024 das einzige eindeutige Resultat einfuhr. Keiner der beiden Klubs konnte eines der drei jüngsten Duelle gewinnen.

Crystal Palace gegen Nottingham Forest: Tabellenstand

In der Tabelle der Premier League liegt Crystal Palace derzeit auf Platz 13, Nottingham Forest steht auf Rang 16.