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So bekommt man Tickets für Crystal Palace gegen Nottingham Forest: Premier-League-Preise, Infos zum Spiel, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Crystal Palace trifft in der Premier League auf Nottingham Forest. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Crystal Palace trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Selhurst Park in London auf Nottingham Forest.

Die jüngsten Duelle zwischen beiden Teams waren hart umkämpft, vier der letzten fünf Ligaspiele endeten mit einem 1:1. Die Atmosphäre im Selhurst Park wird zu einem echten Härtetest, da beide Mannschaften auf drei Punkte drängen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Crystal Palace gegen Nottingham Forest zu sichern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Crystal Palace gegen Nottingham Forest findet im Selhurst Park in London statt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 6
Selhurst Park

Wie kann man Tickets für Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Nottingham Forest im Selhurst Park zu kaufen, nutzen Sie diese offiziellen Kanäle und Optionen auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle (Primärkauf)

  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Tickets für Premier-League-Heimspiele gehen nur selten in den freien Verkauf. Um direkt bei Crystal Palace zu kaufen, benötigen Sie in der Regel eine aktive Crystal Palace Adult oder International Membership.
  • Offizielle Ticketbörse: Ist das Spiel ausverkauft, verkaufen Palace-Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, ihre Plätze zum Nennwert ausschließlich über die offizielle Crystal Palace Ticket Exchange an andere Mitglieder weiter.
  • Auswärtsblock (Fans von Nottingham Forest): Forest-Anhänger müssen Auswärtstickets direkt über das offizielle Ticketportal von Nottingham Forest kaufen. Dafür sind ebenfalls eine offizielle Vereinsmitgliedschaft und genügend Treuepunkte erforderlich.

2. Hospitality am Spieltag (keine Mitgliedschaft erforderlich)

Wenn Sie kein Vereinsmitglied sind oder das Spiel im regulären Verkauf ausverkauft ist, können Sie offizielle Hospitality-Pakete direkt bei Crystal Palace erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Nottingham Forest im Selhurst Park variieren je nachdem, ob Sie sie über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Ticketplattformen kaufen.

Offizielle Vereinspreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über Crystal Palace, wofür eine Mitgliedschaft erforderlich ist, liegen die Standardkategorien für reguläre Sitzplatztickets im Selhurst Park in der Regel in diesen Bereichen:

  • Erwachsene: 35 £ bis 60 £ (je nach Tribüne und Kategorie)
  • Ermäßigungen (Senioren ab 65 & junge Erwachsene 18–21): 25 £ bis 42 £
  • Junioren (unter 18): 18 £ bis 30 £
  • Auswärtsfans (Bereich Nottingham Forest): 30 £ (gedeckelt durch die Regularien der Premier League für reguläre Auswärtstickets)

Hospitality-Pakete

Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag, etwa im Legends Restaurant oder in Executive Lounges, sind auch für Nichtmitglieder verfügbar.

  • Startpreis: Etwa 190 £ bis 250 £+ pro Person

Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn reguläre Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Ticketbörsen und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub je nach Nachfrage, Lage und Verfügbarkeit.

  • Günstigste Tickets/Startpreis: Etwa 60 £ bis 80 £
  • Durchschnittlicher Ticketpreis: Etwa 160 £ bis 180 £

Crystal Palace gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Crystal Palace gegen Nottingham Forest

Die letzten fünf Spiele von Crystal Palace brachten zwei Siege und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 3:2-Auswärtssieg beim FC Fulham in der Premier League am 5. September, nachdem es zuvor eine 1:4-Niederlage gegen Manchester City und ein 0:2 gegen Everton gegeben hatte. Die beiden Siege in dieser Phase gelangen gegen Fulham, darunter ein 2:1 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Palace kassierte in diesen fünf Partien viele Gegentore, auch eine 0:3-Testspielniederlage gegen Freiburg gehörte zu dieser Serie.

Die letzten fünf Spiele von Nottingham Forest brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Tottenham Hotspur am 5. September, nach einem 2:2 gegen Liverpool und zwei Niederlagen in Folge gegen Leeds United in der Premier League und im Carabao Cup. Forests einziger Sieg in dieser Phase gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, einem 2:0 gegen Brest. In diesen fünf Spielen blieb die Mannschaft einmal ohne Gegentor.

CRY

CRY - Form

FUL
S2-3
MID
S3-0
IPS
N2-3
LCH
S4-0
LEE
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NFO

NFO - Form

LEE
N0-2
LIV
U2-2
TOT
U0-0
AVL
S1-2
COV
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Crystal Palace gegen Nottingham Forest: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2026 statt, als sich Nottingham Forest und Crystal Palace im City Ground in der Premier League 1:1 trennten. In den letzten fünf direkten Duellen, die allesamt in der Premier League stattfanden, endeten vier mit 1:1, während Nottingham Forest mit einem 1:0-Heimsieg im Oktober 2024 das einzige eindeutige Resultat einfuhr. Keiner der beiden Klubs konnte eines der drei jüngsten Duelle gewinnen.

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenNottingham Forest
0
4
1
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Crystal Palace gegen Nottingham Forest: Tabellenstand

In der Tabelle der Premier League liegt Crystal Palace derzeit auf Platz 13, Nottingham Forest steht auf Rang 16.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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