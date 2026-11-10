Crystal Palace empfängt Hull City am Sonntag, dem 29. November 2026, im Selhurst Park in London.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams fand am 14. Mai 2017 statt. Damals feierte Crystal Palace im Selhurst Park einen deutlichen 4:0-Sieg. Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften im Dezember 2016 im MKM Stadium ein packendes 3:3 geliefert.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Crystal Palace gegen Hull City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Hull City?

Crystal Palace gegen Hull City wird am Sonntag, dem 29. November 2026, im Selhurst Park in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 Selhurst Park

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Hull City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Hull City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Crystal Palace: Für Heimfans ist das offizielle Ticketportal von Crystal Palace der direkteste und sicherste Weg. Dort werden die Tickets je nach Mitgliedschaftsstufe in mehreren Phasen freigegeben.

Für Heimfans ist das offizielle Ticketportal von Crystal Palace der direkteste und sicherste Weg. Dort werden die Tickets je nach Mitgliedschaftsstufe in mehreren Phasen freigegeben. Offizieller Ticketverkauf von Hull City: Auswärtsfans können Tickets über die offiziellen Kanäle von Hull City kaufen, da im Selhurst Park ein bestimmtes Sitzplatzkontingent für Gästefans reserviert ist.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Hull City?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Hull City gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise reichen üblicherweise von etwa 46 £ für Standardplätze im Unterrang oder in den Ecken bis zu 80 £ für begehrte Plätze in zentraler Lage.

Die Preise reichen üblicherweise von etwa für Standardplätze im Unterrang oder in den Ecken bis zu für begehrte Plätze in zentraler Lage. Mitgliedschaften und ermäßigte Tickets: Je nach genauer Sitzplatzkategorie liegen die Preise in der Regel zwischen etwa 35 £ und 60 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 69 £ und liegen im Durchschnitt bei rund 154 £ .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa und liegen im Durchschnitt bei rund . Premium- und Hospitality-Tickets: Die Preise reichen in der Regel von 197 £ bis zu mehr als 390 £+.

Crystal Palace gegen Hull City in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Crystal Palace gegen Hull City: Die aktuelle Form

Crystal Palace hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:2-Heimniederlage gegen Newcastle United, nachdem Palace zuvor in der Europa League bei Besiktas 2:2 gespielt hatte. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 3:1 zu Hause gegen Nottingham Forest. In den fünf Spielen erzielte Palace zehn Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Die Defensive gibt damit klar Anlass zur Sorge.

Hull City hat von seinen letzten vier Premier-League-Spielen zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es ein 1:1 bei Brentford, davor eine 0:1-Niederlage gegen Fulham. Im Verlauf dieser Serie spielte Hull zuvor auch gegen Everton und Chelsea jeweils unentschieden. Die Auswärtsbilanz zeigt, dass die Mannschaft auch in fremden Stadien Punkte holen kann, selbst wenn ihr nicht immer ein Sieg gelingt.

Crystal Palace gegen Hull City: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 14. Mai 2017 in der Premier League aufeinander. Crystal Palace gewann damals im Selhurst Park mit 4:0. In den letzten fünf erfassten Premier-League-Duellen gab es zwei Siege für Crystal Palace, zwei Siege für Hull City und ein Unentschieden. Seit dem Aufeinandertreffen 2017 haben die beiden Mannschaften kein Pflichtspiel mehr gegeneinander bestritten.