Coventry City empfängt Sunderland am Samstag, 31. Oktober 2026, in der Coventry Building Society Arena in Coventry.

Die beiden Teams haben sich in der Vergangenheit häufig enge Duelle geliefert. Das verleiht auch diesem Aufeinandertreffen Ende Oktober zusätzliche Brisanz. Coventry City will vor heimischem Publikum die Unterstützung der eigenen Fans nutzen, um sich gegen eine widerstandsfähige Mannschaft aus Sunderland durchzusetzen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Coventry City gegen Sunderland wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Sunderland?

Coventry City gegen Sunderland wird am Samstag, 31. Oktober 2026, in der Coventry Building Society Arena in Coventry angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Coventry Building Society Arena

Wie kann man Tickets für Coventry City gegen Sunderland in der Premier League kaufen?

Wer Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Sunderland kaufen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets werden in der Regel direkt über die jeweiligen Vereine angeboten. Für Heimspiele in der Coventry Building Society Arena sind sie über das offizielle Online-Ticketportal von Coventry City oder persönlich beziehungsweise telefonisch an der Ticketstelle des Vereins erhältlich. Üblicherweise haben Vereinsmitglieder vor dem freien Verkauf ein Vorkaufsrecht.

Hospitality-Pakete für den Spieltag: Beide Vereine bieten VIP- und Business-Hospitality-Pakete an, die Spieltickets mit hochwertigen Sitzplätzen, Verpflegung und Zugang zu Lounges kombinieren. Sie können direkt über die offiziellen Hospitality-Abteilungen der Vereine erworben werden.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Coventry City gegen Sunderland in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise und Kategorien für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Sunderland, aufgeschlüsselt nach offiziellen Verkaufsstellen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Reguläre Eintrittskarten (Heimbereich von Coventry City): Tickets zum regulären Preis kosten für Erwachsene je nach Kategorie, Tribüne und genauem Block üblicherweise 30 bis 55 £ . Ermäßigte Tickets für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene sowie Senioren kosten in der Regel 15 bis 35 £ .

Gästebereich: Gemäß den Regeln der Premier League dürfen reguläre Eintrittskarten für erwachsene Gästefans höchstens 30 £ kosten.

Hospitality-Pakete für den Spieltag: Pakete mit exklusiven Sitzplätzen und VIP-Hospitality-Angeboten beginnen bei etwa 120 bis über 250 £ pro Person. In der Regel umfassen sie gepolsterte Premium-Sitzplätze, ein Spieltagsprogramm sowie Zugang zu privaten Lounges und Verpflegungsangeboten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHubTickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Sitzplätze im Heim- und Gästebereich: Je nach Nachfrage nach dem Spiel beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten im Allgemeinen bei etwa 130 bis 160 £ .

Sitzplätze an den Längsseiten und in zentralen Premium-Bereichen: Blöcke mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie kosten häufig zwischen 200 und über 450 £ , wenn die Verfügbarkeit näher zum Spieltag abnimmt.

Coventry City gegen Sunderland in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Coventry City und Sunderland

Coventry hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, keines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gelang am 19. September ein 1:0-Sieg gegen Nottingham Forest in der Premier League. Das war allerdings der einzige Lichtblick in einer schwierigen Phase. Zuvor hatte Coventry in der Liga mit 0:5 gegen Brighton verloren. In den fünf Partien erzielte Coventry drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Sunderland hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es am 20. September in der Premier League eine 3:5-Niederlage gegen Manchester City. Davor gewann Sunderland in der Europa League mit 1:0 gegen AZ Alkmaar und spielte in der Liga 1:1 gegen Brentford. In diesen fünf Partien erzielte Sunderland sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Coventry City gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 13. Mai 2025 in der Championship statt und endete zwischen Sunderland und Coventry 1:1. Von den letzten fünf direkten Duellen, die alle in der Championship ausgetragen wurden, gewann Sunderland zwei und Coventry ebenfalls zwei. Eine Partie endete unentschieden. Im November 2024 trennten sich die Teams außerdem 2:2. Im Mai 2025 gewann Sunderland in Coventry mit 2:1, während Coventry im März 2025 zu Hause mit 3:0 siegte.