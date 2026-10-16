Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoCoventry
Coventry Building Society Arena
team-logoSunderland
Book Coventry City vs Sunderland Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Coventry City gegen Sunderland: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Coventry
Sunderland
Premier League

Coventry City trifft in der Premier League auf Sunderland. So sichert ihr euch Tickets.

Coventry City empfängt Sunderland am Samstag, 31. Oktober 2026, in der Coventry Building Society Arena in Coventry.

Die beiden Teams haben sich in der Vergangenheit häufig enge Duelle geliefert. Das verleiht auch diesem Aufeinandertreffen Ende Oktober zusätzliche Brisanz. Coventry City will vor heimischem Publikum die Unterstützung der eigenen Fans nutzen, um sich gegen eine widerstandsfähige Mannschaft aus Sunderland durchzusetzen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Coventry City gegen Sunderland wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Sunderland?

Coventry City gegen Sunderland wird am Samstag, 31. Oktober 2026, in der Coventry Building Society Arena in Coventry angepfiffen.

crest
Premier League - Spielwoche 9
Coventry Building Society Arena

Wie kann man Tickets für Coventry City gegen Sunderland in der Premier League kaufen?

Wer Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Sunderland kaufen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets werden in der Regel direkt über die jeweiligen Vereine angeboten. Für Heimspiele in der Coventry Building Society Arena sind sie über das offizielle Online-Ticketportal von Coventry City oder persönlich beziehungsweise telefonisch an der Ticketstelle des Vereins erhältlich. Üblicherweise haben Vereinsmitglieder vor dem freien Verkauf ein Vorkaufsrecht.
  • Hospitality-Pakete für den Spieltag: Beide Vereine bieten VIP- und Business-Hospitality-Pakete an, die Spieltickets mit hochwertigen Sitzplätzen, Verpflegung und Zugang zu Lounges kombinieren. Sie können direkt über die offiziellen Hospitality-Abteilungen der Vereine erworben werden.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Coventry City gegen Sunderland in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise und Kategorien für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Sunderland, aufgeschlüsselt nach offiziellen Verkaufsstellen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

  • Reguläre Eintrittskarten (Heimbereich von Coventry City): Tickets zum regulären Preis kosten für Erwachsene je nach Kategorie, Tribüne und genauem Block üblicherweise 30 bis 55 £. Ermäßigte Tickets für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene sowie Senioren kosten in der Regel 15 bis 35 £.
  • Gästebereich: Gemäß den Regeln der Premier League dürfen reguläre Eintrittskarten für erwachsene Gästefans höchstens 30 £ kosten.
  • Hospitality-Pakete für den Spieltag: Pakete mit exklusiven Sitzplätzen und VIP-Hospitality-Angeboten beginnen bei etwa 120 bis über 250 £ pro Person. In der Regel umfassen sie gepolsterte Premium-Sitzplätze, ein Spieltagsprogramm sowie Zugang zu privaten Lounges und Verpflegungsangeboten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHubTickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Reguläre Sitzplätze im Heim- und Gästebereich: Je nach Nachfrage nach dem Spiel beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten im Allgemeinen bei etwa 130 bis 160 £.
  • Sitzplätze an den Längsseiten und in zentralen Premium-Bereichen: Blöcke mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie kosten häufig zwischen 200 und über 450 £, wenn die Verfügbarkeit näher zum Spieltag abnimmt.

Coventry City gegen Sunderland in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Coventry City und Sunderland

Coventry hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, keines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gelang am 19. September ein 1:0-Sieg gegen Nottingham Forest in der Premier League. Das war allerdings der einzige Lichtblick in einer schwierigen Phase. Zuvor hatte Coventry in der Liga mit 0:5 gegen Brighton verloren. In den fünf Partien erzielte Coventry drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Sunderland hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es am 20. September in der Premier League eine 3:5-Niederlage gegen Manchester City. Davor gewann Sunderland in der Europa League mit 1:0 gegen AZ Alkmaar und spielte in der Liga 1:1 gegen Brentford. In diesen fünf Partien erzielte Sunderland sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

COV

COV - Form

MCI
N1-0
BHA
N0-5
AVL
N1-3
NFO
S0-1
NEW
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SUN

SUN - Form

ARS
N0-2
AZ
S1-0
MCI
N5-3
BHA
N0-2
TOR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Coventry City gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 13. Mai 2025 in der Championship statt und endete zwischen Sunderland und Coventry 1:1. Von den letzten fünf direkten Duellen, die alle in der Championship ausgetragen wurden, gewann Sunderland zwei und Coventry ebenfalls zwei. Eine Partie endete unentschieden. Im November 2024 trennten sich die Teams außerdem 2:2. Im Mai 2025 gewann Sunderland in Coventry mit 2:1, während Coventry im März 2025 zu Hause mit 3:0 siegte.

Head to Head

CoventryUnentschiedenSunderland
2
1
2
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Coventry badge
Coventry
COV
2
END
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Coventry badge
Coventry
COV
3
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen