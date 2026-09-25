So bekommt man Tickets für Coventry City gegen Newcastle United: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Coventry City trifft am Montag, den 12. Oktober 2026, in der Coventry Building Society Arena in Coventry auf Newcastle United.

Coventry City und Newcastle United verbindet eine langjährige historische Rivalität, die bis in den englischen Spitzenfußball zurückreicht. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden fand im Februar 2010 in der EFL Championship statt, als Newcastle im St. James' Park einen überzeugenden 4:1-Sieg einfuhr.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Coventry City gegen Newcastle United wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Coventry City gegen Newcastle United in der Premier League?

Coventry City gegen Newcastle United findet am Montag, den 12. Oktober 2026, in der Coventry Building Society Arena in Coventry statt.

Premier League - Spielwoche 6 12. Okt. 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Wie kann man Tickets für Coventry City gegen Newcastle United in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Newcastle United in der Coventry Building Society Arena zu kaufen, gibt es einige offizielle und sekundäre Wege, je nachdem, ob Sie Plätze im Heim- oder Auswärtsbereich möchten.

1. Offizielle Heimtickets (Coventry-City-Bereich)

Offizielle Website: Tickets werden über das offizielle E-Ticketing-Portal von Coventry City verkauft.

Mitgliedervorrang: Um Zugang zu Heimtickets im freien Verkauf zu erhalten, benötigen Sie in der Regel eine offizielle Coventry City Membership . Zahlende Mitglieder erhalten Vorrang, wenn Spieltickets über ein gestaffeltes Freigabesystem oder ein Losverfahren in den Verkauf gehen.

Freier Verkauf: Sollten nach dem Kauf durch Dauerkarteninhaber und Mitglieder noch Tickets verfügbar sein, gehen diese in den freien Verkauf an die Öffentlichkeit. Allerdings erreichen Premier-League-Spiele mit hoher Nachfrage nur selten den freien Verkauf.

2. Offizielle Auswärtstickets (Newcastle-United-Bereich)

Offizielle Website: Auswärtstickets werden direkt von Newcastle United über die offizielle Ticketing-Plattform abgewickelt.

Treuepunkte & Mitgliedschaft: Auswärtskontingente für Premier-League-Spiele sind streng begrenzt. Newcastle United verteilt Auswärtstickets auf Grundlage des Auswärts-Treuepunktesystems für Dauerkarteninhaber und zahlende „Mags“-Mitglieder. Diese Tickets sind regelmäßig an langjährige Unterstützer ausverkauft.

3. Hospitality am Spieltag (keine Mitgliedschaft erforderlich)

Wenn Sie weder eine Klubmitgliedschaft noch Prioritätspunkte besitzen, ist die Buchung eines offiziellen Matchday Hospitality Package direkt über Coventry City FC der verlässlichste Weg, ein Ticket garantiert zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City gegen Newcastle United in der Premier League?

Für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Newcastle United in der Coventry Building Society Arena variieren die Ticketpreise je nachdem, ob Sie über offizielle Klubkanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über die Klubs sind Standardtickets für die Premier League gedeckelt oder in festen Preiskategorien angesetzt:

Allgemeiner Eintritt (Heim - Coventry-City-Bereich): Standardtickets am Spieltag liegen für Erwachsene in der Regel zwischen 30 £ und 55 £ , abhängig von Sitzplatzkategorie und Tribüne. Ermäßigte Tickets (Junioren, Senioren, junge Erwachsene) bewegen sich üblicherweise zwischen 15 £ und 35 £ .

Auswärtsfans (Newcastle-United-Bereich): Nach den Regeln der Premier League sind Standard-Auswärtstickets im allgemeinen Verkauf für Erwachsene strikt auf maximal 30 £ begrenzt.

Matchday-Hospitality-Pakete: Executive Seats und VIP-Hospitality-Pakete beginnen je nach Verpflegungsoptionen und Lounge-Zugang bei ungefähr 120 £ bis 250 £+ pro Person.

2. Sekundäre Ticketplattformen

Da die Nachfrage nach Premier-League-Spielen hoch ist, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu dynamischen, angebotsgetriebenen Marktpreisen gehandelt:

Startpreise: Wiederverkaufsangebote beginnen für Standardplätze im Heimbereich in der Regel bei etwa 230 £ bis 250 £ .

Durchschnittspreise: Premiumplätze im zentralen Bereich oder in besonders gefragten Abschnitten liegen häufig zwischen 300 £ und 600 £+ .

Coventry City gegen Newcastle United in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Coventry City gegen Newcastle United

Coventry hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, keines unentschieden gespielt und drei verloren. Der einzige Sieg gelang gegen Plymouth Argyle im Carabao Cup, während die drei Einsätze in der Premier League Niederlagen gegen Arsenal (0:3), Hull City (0:1) und Manchester City (0:1) brachten. In diesen fünf Spielen erzielten die Sky Blues sechs Tore und kassierten fünf, wobei die Bilanz im Oberhaus nur zwei erzielte Tore in drei Ligaspielen ausweist.

Newcastle hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und keines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg bei Millwall im Carabao Cup, zuvor spielte das Team in der Premier League 2:2 bei Bournemouth. Newcastle hat in dieser Fünf-Spiele-Serie zehn Tore erzielt und sieben kassiert, wobei zwei Auswärtssiege in Folge gegen Tottenham (2:0) und West Brom (3:2) die Offensivstärke unterstreichen.

Coventry City gegen Newcastle United: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im Februar 2010 in der Championship statt, als Newcastle im St James' Park mit 4:1 gewann. In den fünf verzeichneten direkten Duellen hat Newcastle viermal gewonnen und Coventry einmal. Dabei erzielte Newcastle 13 Tore, Coventry kam auf vier. In der Premier League trafen die beiden Teams zuletzt im Januar 2001 aufeinander, als Newcastle mit 3:1 gewann.