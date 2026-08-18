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Premier League
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Coventry Building Society Arena
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Book Coventry City vs Hull City Tickets
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So bekommt man Tickets für Coventry City gegen Hull City: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Coventry ist zurück in der englischen Topliga, und du könntest Tickets für das erste Premier-League-Heimspiel buchen

Coventry musste zum Saisonauftakt nach London reisen, um dort auf den Premier-League-Champion Arsenal zu treffen. Zum Glück für die Sky Blues ist das erste Heimspiel der neuen Saison deutlich dankbarer, denn am Samstag, den 29. August, trifft das Team in der Coventry Building Society Arena auf den ebenfalls aufgestiegenen Klub Hull City.

Die Championship-Sieger von Frank Lampard beendeten die Saison furios, gewannen gegen ihre letzten drei Gegner und erzielten dabei zwölf Tore, während sie sich mit 11 Punkten Vorsprung den Titel sicherten. Vor allem die Heimbilanz war jedoch über die gesamte Saison hinweg höchst beeindruckend, denn vor den treuen Coventry-Fans gab es nur zwei Niederlagen, und beide gegen Teams aus den Top 4.

Wird Coventry diesmal zu Hause den Ton angeben? Das können Sie live vor Ort herausfinden, indem Sie sich Tickets für das Spiel sichern. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie über Tickets für Coventry City gegen Hull City wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Hull City statt?

Coventry City gegen Hull City wird am Samstag, den 29. August, um 15 Uhr BST in der Coventry Building Society Arena in Coventry angepfiffen.

crest
Premier League - Spielwoche 2
Coventry Building Society Arena

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelspieltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketverlosungen ersetzt, etwa für Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Karten zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wenn Fans kurzfristig noch Tickets suchen, können sie Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels ab:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten Preisstufen für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Höhe der Ermäßigungen und die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spielkategorisierung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Karten im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

COV

COV - Form

NOR
U0-0
ESP
S3-1
ASM
S2-0
ARS
N3-0
PLY
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HUL

HUL - Form

KAS
U1-1
SGE
N2-0
NCE
U0-0
MUN
S2-0
STK
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

CoventryUnentschiedenHull
1
3
1
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Hull badge
Hull
HUL
0
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
3
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

Coventry vs Hull Aufstellungen

4-2-3-1
Coventry crest
Coventry
COV
Aufstellung
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
C. RushworthC. RushworthB. ThomasB. ThomasJ. DasilvaJ. DasilvaAurèle AmendaAurèle AmendaM. van EwijkM. van EwijkM. GrimesM. GrimesC. YirenkyiC. YirenkyiJ. RudoniJ. RudoniL. TchaounaL. TchaounaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkT. AwoniyiT. AwoniyiK. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. SlaterR. SlaterH. MoritaH. MoritaL. CoyleL. CoyleR. GilesR. GilesM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Coventry

Startelf

Hull

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Lampard
  • S. Jakirovic
Coventry

Verletzungen und Sperren

Hull

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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