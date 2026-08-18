Coventry musste zum Saisonauftakt nach London reisen, um dort auf den Premier-League-Champion Arsenal zu treffen. Zum Glück für die Sky Blues ist das erste Heimspiel der neuen Saison deutlich dankbarer, denn am Samstag, den 29. August, trifft das Team in der Coventry Building Society Arena auf den ebenfalls aufgestiegenen Klub Hull City.

Die Championship-Sieger von Frank Lampard beendeten die Saison furios, gewannen gegen ihre letzten drei Gegner und erzielten dabei zwölf Tore, während sie sich mit 11 Punkten Vorsprung den Titel sicherten. Vor allem die Heimbilanz war jedoch über die gesamte Saison hinweg höchst beeindruckend, denn vor den treuen Coventry-Fans gab es nur zwei Niederlagen, und beide gegen Teams aus den Top 4.

Wird Coventry diesmal zu Hause den Ton angeben? Das können Sie live vor Ort herausfinden, indem Sie sich Tickets für das Spiel sichern. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie über Tickets für Coventry City gegen Hull City wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Hull City statt?

Coventry City gegen Hull City wird am Samstag, den 29. August, um 15 Uhr BST in der Coventry Building Society Arena in Coventry angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelspieltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketverlosungen ersetzt, etwa für Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Karten zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wenn Fans kurzfristig noch Tickets suchen, können sie Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels ab:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten Preisstufen für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Höhe der Ermäßigungen und die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spielkategorisierung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Karten im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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