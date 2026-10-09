Coventry City empfängt Fulham am Samstag, den 24. Oktober 2026, in der Coventry Building Society Arena in Coventry.

Die von Frank Lampard betreute Mannschaft von Coventry City geht in den Spieltag mit dem Ziel, ihre Defensivorganisation zu Beginn der Saison und ihre Form insgesamt zu verbessern. Fulham reist derweil mit dem von Marco Silva betreuten Kader nach Coventry, um wichtige Auswärtspunkte zu holen und in der Liga an Schwung zu gewinnen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Coventry City gegen Fulham wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Coventry City gegen Fulham in der Premier League?

Premier League - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Wie kann man Tickets für Coventry City gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Fulham in der Coventry Building Society Arena zu kaufen, gibt es je nach Verfügbarkeit und Mitgliedsstatus mehrere Möglichkeiten:

1. Primäre offizielle Kanäle

Offizielles Ticketbüro von Coventry City (primärer Heimverkauf) — Heimfans können Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Coventry City kaufen, wobei Vereinsmitgliedschaften nach Stufen, Dauerkarteninhaber und der freie Verkauf priorisiert werden.

Offizielles Auswärtskontingent von Fulham — Reisende Fans müssen Tickets über die offizielle Website oder das Ticketbüro des Fulham FC kaufen. Dafür sind eine gültige Vereinsmitgliedschaft und Treuepunkte für Premier-League-Auswärtsspiele erforderlich.

2. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft Plätze von Wiederverkäufern im Angebot, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City gegen Fulham in der Premier League?

Die Ticketpreise in der Premier League für Coventry City gegen Fulham in der Coventry Building Society Arena variieren je nach Kategorie und Verkaufskanal:

1. Primäre Vereinstickets (Nennwert)

Standardtickets für Erwachsene: Einzelkarten für das Spiel kosten voraussichtlich zwischen 35 £ und 55 £ , abhängig von Sitzplatzbereich und Spieleinstufung.

Ermäßigte Tickets (Senioren & junge Erwachsene): Sie liegen in der Regel zwischen 25 £ und 40 £ .

Junioren (unter 18 / unter 14): Reguläre Einzelkarten kosten im Allgemeinen zwischen 15 £ und 25 £ und in ausgewiesenen Familienbereichen sogar nur 10 £ bis 15 £ .

Auswärtskontingent: Nach den Regeln der Premier League sind Auswärtstickets für erwachsene Fulham-Fans auf 30 £ gedeckelt.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Da reguläre Tickets für Spiele mit hoher Nachfrage gegen Gegner aus der höchsten Spielklasse in der Regel bereits in der offiziellen Verkaufsphase für Mitglieder ausverkauft sind, schwanken Tickets auf sekundären Ticketplattformen wieStubHubje nach Marktnachfrage:

Standard-Resale-Plätze: Auf sekundären Ticketmarktplätzen werden derzeit General-Admission-Plätze aufgrund der hohen Nachfrage ab etwa 80 £ bis 120 £ angeboten.

Premium- & Prime-Viewing-Plätze: Zentrale Plätze im Unterrang oder spät verfügbare Angebote liegen häufig zwischen 150 £ und 300 £+ .

Coventry City gegen Fulham in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Coventry City gegen Fulham

Coventry hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Premier League gegen Nottingham Forest, der eine Serie beendete, zu der auch eine 0:5-Niederlage gegen Brighton und eine 0:1-Niederlage gegen Hull City gehörten. In diesen fünf Spielen erzielte Coventry zwei Tore und kassierte zehn, was die defensive Anfälligkeit widerspiegelt, die den Saisonstart geprägt hat.

Fulhams letzte fünf Partien brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen Manchester United, während Fulham West Ham im Carabao Cup mit 3:2 besiegte. Ein torloses Unentschieden gegen Liverpool war in diesem Lauf die beste Defensivleistung, auch wenn Niederlagen gegen Crystal Palace und Sunderland die Erwartungen gedämpft haben. Fulham erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Coventry City gegen Fulham: Jüngste direkte Duelle

Die Bilanz der direkten Duelle dieser beiden Klubs in den vorliegenden Daten reicht bis in die Championship-Zeit zurück. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Coventry im Oktober 2021 zu Hause mit 4:1 gegen Fulham, während Fulham dies im April 2022 mit einem 3:1-Sieg im Craven Cottage umkehrte. Über diese beiden Spiele hinweg holte Coventry einen Sieg und Fulham einen, bei insgesamt acht erzielten Toren.