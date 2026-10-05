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So bekommt man Tickets für Como gegen Manchester United: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Como trifft in der Champions League auf Manchester United. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Como trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Stadio G. Sinigaglia in Como auf Manchester United.

Beide Klubs gehen nach beeindruckenden Siegen am 1. Spieltag in der Auftaktrunde des europäischen Wettbewerbs in diese Begegnung. Das Spiel ist das allererste offizielle Pflichtduell der beiden Vereine in der Geschichte der Europapokale.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Como gegen Manchester United wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist der Anstoß bei Como gegen Manchester United in der Champions League?

Como gegen Manchester United wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Stadio G. Sinigaglia in Como angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 3
Stadio G. Sinigaglia

Wie kann man Tickets für Como gegen Manchester United in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere primäre Möglichkeiten, sich Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Como 1907 und Manchester United im Stadio Giuseppe Sinigaglia zu sichern:

1. Offizielle Vorverkaufsstelle des Klubs (Como 1907)

  • Primärer Verkauf: Como 1907 verkauft Tickets direkt über das offizielle Ticketportal und Partnerplattformen.

2. Offizielles Ticketkontingent für Auswärtsfans (Manchester United)

  • Auswärtsblock: Auswärtstickets werden direkt über Manchester United vergeben.

Wie viel kosten Tickets für Como gegen Manchester United in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Como 1907 und Manchester United variieren je nach Vertriebsweg und Sitzplatzkategorie erheblich:

1. Primärtickets zum Originalpreis (Como 1907)

  • Standard-Heimblöcke: Tickets zum Originalpreis, die direkt von Como 1907 verkauft werden, liegen in der Regel zwischen 40 € und 150 €. Die günstigeren Preise beginnen in der Curva hinter den Toren und steigen bei zentralen Tribuna-Plätzen an.
  • Auswärtsblock für Gästefans: Die UEFA schreibt für offizielle Ticketpreise für Auswärtsfans bei allen Spielen der UEFA Champions League eine Obergrenze von 70 € vor.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Ticketpreise in den folgenden Spannen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

  • Allgemeiner Eintritt: Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Stadionkapazität von etwa 13.600 Plätzen beginnen die Wiederverkaufspreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei rund 680 € bis 720 € für Standardtickets.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Der Durchschnittspreis über die sekundären Angebote hinweg liegt zwischen 1.100 € und 1.180 €.
  • Premium- und stark nachgefragte Bereiche: Zentrale Plätze auf der Längsseite oder Premium-Bereiche auf sekundären Plattformen erreichen Preise zwischen 1.500 € und 2.800 €+.

Como gegen Manchester United in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Como gegen Manchester United

Como reist in hervorragender Form an und holte in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend vier Siege und ein Unentschieden. Die einzigen verlorenen Punkte gab es beim 1:1 in Udinese am Eröffnungswochenende der Serie-A-Saison. Seitdem schlug das Team Napoli auswärts mit 2:1, Genoa auswärts mit 4:1, RB Leipzig in der Champions League mit 4:1 und Parma mit 2:1. Dabei erzielte Como in diesen fünf Partien 12 Tore und kassierte nur vier.

Die letzten fünf Spiele von Manchester United verliefen wechselhaft. Das Team von Carrick feierte in der Premier League einen 5:2-Sieg gegen Ipswich und in der Champions League einen 4:0-Erfolg gegen Sabah FK, spielte anschließend aber 2:2 gegen Everton, verlor in der Liga mit 0:1 gegen Manchester City und unterlag Brighton im Carabao Cup mit 2:3. United erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sieben.

COM

COM - Form

NAP
S1-2
GEN
S1-4
RBL
S4-1
PAR
S2-1
FRC
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
MUN

MUN - Form

EVE
U2-2
SAB
S4-0
MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Como gegen Manchester United: Letzte direkte Duelle

Für diese beiden Klubs sind in den vorliegenden Aufzeichnungen keine Direktvergleichsdaten verfügbar. Diese Partie ist ein Duell zwischen Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen und Fußballtraditionen, wobei Comos Aufstieg in den europäischen Wettbewerb die Begegnung besonders bemerkenswert macht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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