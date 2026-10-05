Como trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Stadio G. Sinigaglia in Como auf Manchester United.

Beide Klubs gehen nach beeindruckenden Siegen am 1. Spieltag in der Auftaktrunde des europäischen Wettbewerbs in diese Begegnung. Das Spiel ist das allererste offizielle Pflichtduell der beiden Vereine in der Geschichte der Europapokale.

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Wann ist der Anstoß bei Como gegen Manchester United in der Champions League?

Como gegen Manchester United wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Stadio G. Sinigaglia in Como angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Wie kann man Tickets für Como gegen Manchester United in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere primäre Möglichkeiten, sich Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Como 1907 und Manchester United im Stadio Giuseppe Sinigaglia zu sichern:

1. Offizielle Vorverkaufsstelle des Klubs (Como 1907)

Primärer Verkauf: Como 1907 verkauft Tickets direkt über das offizielle Ticketportal und Partnerplattformen.

2. Offizielles Ticketkontingent für Auswärtsfans (Manchester United)

Auswärtsblock: Auswärtstickets werden direkt über Manchester United vergeben.

Wie viel kosten Tickets für Como gegen Manchester United in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Como 1907 und Manchester United variieren je nach Vertriebsweg und Sitzplatzkategorie erheblich:

1. Primärtickets zum Originalpreis (Como 1907)

Standard-Heimblöcke: Tickets zum Originalpreis, die direkt von Como 1907 verkauft werden, liegen in der Regel zwischen 40 € und 150 € . Die günstigeren Preise beginnen in der Curva hinter den Toren und steigen bei zentralen Tribuna -Plätzen an.

Auswärtsblock für Gästefans: Die UEFA schreibt für offizielle Ticketpreise für Auswärtsfans bei allen Spielen der UEFA Champions League eine Obergrenze von 70 € vor.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Ticketpreise in den folgenden Spannen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Allgemeiner Eintritt: Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Stadionkapazität von etwa 13.600 Plätzen beginnen die Wiederverkaufspreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei rund 680 € bis 720 € für Standardtickets.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Der Durchschnittspreis über die sekundären Angebote hinweg liegt zwischen 1.100 € und 1.180 € .

Premium- und stark nachgefragte Bereiche: Zentrale Plätze auf der Längsseite oder Premium-Bereiche auf sekundären Plattformen erreichen Preise zwischen 1.500 € und 2.800 €+ .

Como gegen Manchester United in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Como gegen Manchester United

Como reist in hervorragender Form an und holte in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend vier Siege und ein Unentschieden. Die einzigen verlorenen Punkte gab es beim 1:1 in Udinese am Eröffnungswochenende der Serie-A-Saison. Seitdem schlug das Team Napoli auswärts mit 2:1, Genoa auswärts mit 4:1, RB Leipzig in der Champions League mit 4:1 und Parma mit 2:1. Dabei erzielte Como in diesen fünf Partien 12 Tore und kassierte nur vier.

Die letzten fünf Spiele von Manchester United verliefen wechselhaft. Das Team von Carrick feierte in der Premier League einen 5:2-Sieg gegen Ipswich und in der Champions League einen 4:0-Erfolg gegen Sabah FK, spielte anschließend aber 2:2 gegen Everton, verlor in der Liga mit 0:1 gegen Manchester City und unterlag Brighton im Carabao Cup mit 2:3. United erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sieben.

Como gegen Manchester United: Letzte direkte Duelle

Für diese beiden Klubs sind in den vorliegenden Aufzeichnungen keine Direktvergleichsdaten verfügbar. Diese Partie ist ein Duell zwischen Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen und Fußballtraditionen, wobei Comos Aufstieg in den europäischen Wettbewerb die Begegnung besonders bemerkenswert macht.