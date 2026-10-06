Club Brügge spielt am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Jan-Breydel-Stadion in Brügge gegen Lens.

Der belgische Meister qualifizierte sich direkt, nachdem er sich in der vergangenen Saison seinen 20. nationalen Meistertitel gesichert hatte. Lens wiederum sicherte sich seinen Platz in Europas wichtigstem Klubwettbewerb nach einer starken Saison als Vizemeister in der Ligue 1.

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Wann ist der Anstoß bei Club Brügge gegen Lens in der Champions League?

Club Brügge gegen Lens wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Jan-Breydel-Stadion in Brügge angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Wie kann man Tickets für Club Brügge gegen Lens in der Champions League kaufen?

Zu den Möglichkeiten, Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Club Brügge und RC Lens im Jan-Breydel-Stadion zu kaufen, gehören:

1. Offizielle Ticketstelle von Club Brügge

Direkt über das offizielle Ticketportal von Club Brügge. Vorrangigen Zugang erhalten zunächst die Dauerkarteninhaber von Club Brügge und zahlende Vereinsmitglieder. Verbleibende Tickets gehen in den freien Verkauf, wobei stark nachgefragte Champions-League-Spiele häufig bereits in den Mitgliederphasen ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Club Brügge gegen Lens in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel Club Brügge gegen RC Lens variieren je nachdem, ob Sie direkt über offizielle Kanäle oder über sekundäre Ticketplattformen kaufen:

1. Offizielle Preise zum Nennwert (direkter Klubverkauf)

Standardtickets für Erwachsene: Tickets zum Nennwert für Champions-League-Heimspiele im Jan-Breydel-Stadion beginnen bei Standardplätzen auf den Tribünen in der Regel bei etwa 45 € bis 60 € .

Kategorie 1 / Premiumsitze: Plätze auf der zentralen Seitentribüne liegen zwischen 80 € und 120 € .

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise je nach Nachfrage und Sitzplatzlage in den folgenden Spannen:

Angebote im Einstiegsbereich: Auf sekundären Marktplätzen beginnen die Preise in der Regel bei etwa 120 € bis 140 € pro Platz.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Je nach Sitzplatzkategorie und Nachfrage näher am Spieltag liegen Standardtickets über sekundäre Plattformen hinweg im Schnitt bei etwa 190 € bis 390 € , wobei Premiumkategorien höher liegen.

Club Brügge gegen Lens in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Club Brügge und Lens

Club Brügge hat von seinen letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben drei gewonnen, zwei verloren und keines unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen Royal Antwerp in der First Division A am 13. September, zudem gelang zuvor ein 1:0-Auswärtssieg in Lommel. Die beiden Niederlagen gab es gegen Gent in der Liga und Aston Villa in der Champions League, wobei die Niederlage gegen Villa 2:3 endete. In den fünf Spielen erzielte Brügge sieben Tore und kassierte sechs.

Lens hat von seinen letzten fünf Partien eine gewonnen, eine unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Monaco in der Ligue 1 am 18. September, nach einem 2:2 bei Le Mans und dem 3:2-Sieg in der Champions League gegen Slavia Prag. Die drei Niederlagen in diesem Zeitraum unterstreichen eine inkonstante Form in der Liga, obwohl Lens in den fünf Spielen acht Tore erzielt und sieben kassiert hat.

Club Brügge gegen Lens: Letzte direkte Duelle

Für diese Begegnung wurden keine Daten zu direkten Duellen zwischen Club Brügge und Lens bereitgestellt. Weitere Informationen zur historischen Bilanz sind derzeit nicht verfügbar.