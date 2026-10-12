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So bekommt man Tickets für Chelsea gegen Tottenham Hotspur: Premier-League-Ticketpreise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Chelsea trifft in der Premier League auf Tottenham Hotspur. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Chelsea empfängt Tottenham Hotspur am Samstag, dem 24. Oktober 2026, an der Stamford Bridge in London.

Chelsea hat in Pflichtspielen der Liga zuletzt eine starke Bilanz gegen Tottenham vorzuweisen und die vergangenen drei Begegnungen in der Premier League gewonnen. Tottenham hat seit 2018 kein Pflichtspiel mehr an der Stamford Bridge gewonnen. Damit hält die schwierige Auswärtsserie im Westen Londons an.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Chelsea gegen Tottenham Hotspur wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Chelsea gegen Tottenham Hotspur?

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Premier League - Spielwoche 8
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Wie kann man Premier-League-Tickets für Chelsea gegen Tottenham Hotspur kaufen?

Welche Möglichkeiten Ihr habt, Premier-League-Tickets für Chelsea gegen Tottenham Hotspur zu kaufen, hängt davon ab, ob Ihr registriertes Vereinsmitglied oder Gästefan seid:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

  • Offizielle Ticketverlosung von Chelsea (Mitglieder): Reguläre Tickets für den Heimbereich an der Stamford Bridge werden über das offizielle Ticketportal von Chelsea per Online-Verlosung vergeben. Um Euch im vorgesehenen Zeitraum für dieses Spiel bewerben zu können, benötigt Ihr eine aktive Chelsea-Mitgliedschaft und müsst einmalig Eure Identität bestätigen.
  • Offizielle Ticketbörse von Chelsea: Falls Ihr bei der ersten Verlosung kein Ticket bekommen habt, könnt Ihr über Chelseas vereinsinterne Online-Ticketbörse eines erwerben. Dort verkaufen Inhaber offizieller Dauerkarten ihre Plätze bis drei Stunden vor Anstoß zum Originalpreis an andere berechtigte Mitglieder.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

  • Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub werden häufig Plätze von Wiederverkäufern angeboten, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind. Die Preise können allerdings vom Originalpreis abweichen.

Wie viel kosten Ligatickets für Chelsea gegen Tottenham Hotspur?

Die Kosten für Premier-League-Tickets für Chelsea gegen Tottenham Hotspur hängen davon ab, auf welchem Weg Ihr sie kauft, ob Ihr Mitglied seid und wo sich die Plätze befinden:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

  • Offizielle Tickets zum Originalpreis (Mitgliederverlosung): Für dieses hochkarätige Londoner Derby der Kategorie A kosten offizielle Erwachsenentickets an der Stamford Bridge je nach Tribüne und Sitzplatzkategorie etwa 32 bis 83 Pfund. Ermäßigte Tickets für unter 20-Jährige, unter 23-Jährige und über 66-Jährige kosten 29 bis 64 Pfund.
  • Offizielle Ticketbörse: Dauerkarteninhaber bieten ihre Plätze Mitgliedern zum regulären Originalpreis an, üblicherweise für 50 bis 85 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Da reguläre Tickets für stark nachgefragte Spiele gegen hochklassige Gegner in der offiziellen Verkaufsphase für Mitglieder meist ausverkauft sind, beginnen die Ticketpreise für diese Partie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub für einfache Plätze im Oberrang bei etwa 110 bis 200 Pfund und können für begehrte zentrale Plätze an den Längsseiten auf 500 bis über 600 Pfund steigen.

Chelsea gegen Tottenham Hotspur in der Premier League: Alles Wissenswerte

Chelsea gegen Tottenham Hotspur: Die Form

Chelsea hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:3-Heimniederlage gegen Brentford, nachdem die Partie gegen Hull City 2:2 geendet hatte. Die beste Leistung in diesem Zeitraum zeigte Chelsea beim 6:3-Sieg gegen Leeds United im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Chelsea 14 Tore und kassierte elf Gegentreffer. Das zeigt eine Mannschaft, die offensiv erfolgreich ist, defensiv aber unbeständig bleibt.

Tottenham hat von seinen letzten fünf Spielen drei verloren und zwei unentschieden gespielt. Zuletzt gab es in der Premier League eine 2:3-Niederlage gegen Aston Villa. Zu dieser Serie zählt auch ein 1:3 gegen Liverpool im Carabao Cup. Tottenham blieb in zwei der fünf Spiele ohne Tor, erzielte in den drei Ligapartien dieses Zeitraums insgesamt nur einen Treffer und gewann keines davon.

CHE

CHE - Form

ARS
N2-1
LEE
S6-3
HUL
U2-2
BRE
N3-0
BOU
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
14/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
TOT

TOT - Form

NFO
U0-0
EVE
U0-0
LIV
N3-1
AVL
N2-3
MUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Chelsea gegen Tottenham Hotspur: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine endete im Mai 2026 in der Premier League an der Stamford Bridge mit einem 2:1-Sieg für Chelsea. In den letzten fünf Begegnungen gewann Chelsea dreimal und Tottenham einmal, hinzu kam ein Unentschieden. Tottenhams einziger Sieg in diesem Zeitraum gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung im August 2026. In Pflichtspielen hat Chelsea seit einer 3:4-Heimniederlage im Dezember 2024 nicht mehr gegen Tottenham verloren und seither drei Premier-League-Duelle in Folge gewonnen.

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenTottenham
4
0
1
Klub Freundschaftsspiele
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FC Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
Premier League
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FC Chelsea
CHE
2
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Tottenham
TOT
1
END
Premier League
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Tottenham
TOT
0
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FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
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FC Chelsea
CHE
1
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Tottenham
TOT
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
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FC Chelsea
CHE
4
END
9Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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