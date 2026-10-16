Chelsea empfängt Manchester United am Samstag, dem 31. Oktober 2026, an der Stamford Bridge in London.

Beim jüngsten Premier-League-Duell an der Stamford Bridge im April 2026 setzte sich Manchester United dank eines Treffers von Matheus Cunha in der ersten Halbzeit knapp mit 1:0 durch. Fans weltweit können die Vorberichterstattung, die Ticketvergabe und den Live-Kommentar am Spieltag verfolgen, wenn zwei der traditionsreichsten Rivalen der Liga in London aufeinandertreffen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Chelsea gegen Manchester United wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Chelsea gegen Manchester United in der Premier League?

Chelsea gegen Manchester United findet am Samstag, dem 31. Oktober 2026, an der Stamford Bridge in London statt.

Wie kann man Tickets für Chelsea gegen Manchester United in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Manchester United an der Stamford Bridge gibt es mehrere Möglichkeiten: über offizielle Vereinsmitgliedschaften, Hospitality-Pakete oder Zweitmarkt-Plattformen.

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Offizielles Losverfahren des Klubs: Um Tickets zum regulären Preis direkt bei Chelsea zu kaufen, benötigen Fans in der Regel eine kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft, etwa True Blue. Bei stark nachgefragten Spielen nutzt der Klub statt einer Warteschlange beim Verkaufsstart ein Bewerbungsfenster mit Losverfahren: Mitglieder bewerben sich innerhalb eines festgelegten Zeitraums, anschließend werden die erfolgreichen Käufer per Zufall ausgewählt.

Offizielle Hospitality-Pakete: Wer sich einen garantierten Eintritt sichern möchte, ohne auf das Losverfahren angewiesen zu sein, kann offizielle Hospitality- und Premium-Pakete direkt bei Chelsea oder autorisierten Partnern erwerben. Diese Pakete umfassen in der Regel Premium-Sitzplätze sowie Zugang zu einer Lounge, Verpflegung oder Hoteloptionen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Angebote des Klubs vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Chelsea gegen Manchester United in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Manchester United variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufsweg:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Osttribüne, Oberrang: 78 Pfund für erwachsene Mitglieder (83 Pfund im freien Verkauf).

Osttribüne, Unterrang (Süd): 71 Pfund für erwachsene Mitglieder (76 Pfund im freien Verkauf).

Westtribüne, Unterrang: 78 Pfund für erwachsene Mitglieder (83 Pfund im freien Verkauf).

Matthew Harding, Oberrang: 71 Pfund für erwachsene Mitglieder (76 Pfund im freien Verkauf).

Matthew Harding, Unterrang: 66 Pfund für erwachsene Mitglieder (71 Pfund im freien Verkauf).

Shed, Oberrang: 71 Pfund für erwachsene Mitglieder (76 Pfund im freien Verkauf).

Shed, Unterrang: 66 Pfund für erwachsene Mitglieder (71 Pfund im freien Verkauf).

Eingeschränkte Sicht (Osttribüne, Oberrang / Matthew Harding, Unterrang): 27 bis 52 Pfund für erwachsene Mitglieder, abhängig von der jeweiligen Sichtbehinderung.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft, werden sie auf Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubzu Preisen angeboten, die sich nach der Nachfrage richten:

Hintertortribünen, Ober- und Unterrang: Die Wiederverkaufspreise beginnen üblicherweise bei etwa 265 bis über 300 Pfund , abhängig von der genauen Verfügbarkeit und Nachfrage.

Längsseitentribünen, Ober- und Unterrang: Plätze mit guter Sicht entlang der Seitenlinien kosten auf Zweitmarkt-Plattformen häufig zwischen 310 Pfund und 650 Pfund oder mehr pro Ticket.

VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle oder verifizierte VIP-Hospitality-Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen beginnen in der Regel bei etwa 380 bis über 500 Pfund und können je nach enthaltenem Lounge-Zugang über 800 Pfund kosten.

Chelsea gegen Manchester United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Chelsea und Manchester United

Chelsea hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Der jüngste Premier-League-Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brentford, nachdem Chelsea zuvor 2:2 gegen Hull City gespielt hatte. Beim Sieg im Carabao Cup gegen Leeds United erzielte Chelsea sechs Tore und zeigte damit seine Offensivstärke. Die Abwehrschwäche war jedoch ein wiederkehrendes Problem: In den fünf Spielen kassierte der Klub elf Gegentore.

Manchester United hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Premier-League-Spiel endete mit einem 1:1 bei Fulham, davor unterlag United Manchester City mit 0:1. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang in der Champions League mit einem 4:0 gegen Sabah FK. In den fünf Partien erzielte United acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Chelsea gegen Manchester United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im April 2026 mit einem 1:0-Sieg für Manchester United an der Stamford Bridge. Von den letzten fünf Duellen in der Premier League gewann United zwei und Chelsea ebenfalls zwei, eine Partie endete unentschieden. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 15 Tore. Beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie in diesem Duell treffen können.