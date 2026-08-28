Celta Vigo trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Abanca Balaidos in Vigo auf Racing Santander.

Celta Vigo will den Heimvorteil vor den eigenen Fans im Balaídos nutzen. Racing Santander reist derweil nach Galicien, um wichtige Auswärtspunkte für seine Ligasaison zu holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Celta Vigo gegen Racing Santander wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Celta Vigo gegen Racing Santander in LaLiga?

Celta Vigo gegen Racing Santander findet im Abanca Balaidos in Vigo statt.

La Liga - Spielwoche 7 19. Sept. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Celta Vigo gegen Racing Santander über mehrere offizielle und autorisierte Wege erwerben:

Offizielle Website von RC Celta Vigo: Die wichtigste Quelle für offizielle Heimspieltickets ist das Ticketportal von RC Celta. Auf der Website können Sie sich direkt für E-Mail-Benachrichtigungen zu Verkaufsstarts, Preisen und Vorverkäufen registrieren.

Ticketbüro des Estadio Abanca Balaídos: Tickets können vor dem Spieltag, je nach Verfügbarkeit, persönlich an den stationären Ticketschaltern (Taquillas) des Stadions Abanca Balaídos in Vigo gekauft werden.

Offizielle Reise- und Hospitality-Partner: Autorisierte Sportreiseplattformen bieten offizielle Spieltagspakete an, darunter Ticket- und Hoteloptionen.

Tickets für Auswärtsfans: Wenn Sie Racing Santander unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock streng verwaltet und direkt von Racing Santander über die offiziellen Ticketkanäle des Klubs vergeben.

Sekundärmarkt: Wenn das Spiel über die offiziellen Kanäle ausverkauft ist oder Sie kurzfristig Sitzplatzoptionen benötigen, bieten Wiederverkaufsplattformen auf dem Sekundärmarkt wie StubHub alternative Möglichkeiten zum Ticketkauf.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Racing Santander in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Celta Vigo gegen Racing Santander variieren je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert über die offiziellen Vereinskanäle oder über Wiederverkaufsplattformen auf dem Sekundärmarkt kaufen.

Offizielle Tickets zum Nennwert (Ticketportal des Klubs & Stadionkasse):

Hinter den Toren (Gol / Marcador): 30 € bis 50 € Untere und obere Seitenränge (Tribuna / Río): 50 € bis 90 € VIP & Hospitality: 150 € bis 300 €+



Celta Vigo gegen Racing Santander in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Celta Vigo gegen Racing Santander

Celta Vigo ist in den letzten fünf Spielen ungeschlagen geblieben und verzeichnete zwei Siege und drei Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Valencia in LaLiga am 22. August, davor spielte die Mannschaft in einem Testspiel der Saisonvorbereitung 1:1 gegen SSC Napoli. Die überzeugendste Leistung in diesem Lauf war ein 4:1 gegen Sassuolo. Celta erzielte in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer, wobei die zwei Unentschieden in den beiden jüngsten Spielen der einzige kleine Makel in einer ansonsten soliden Phase sind.

Racing Santander hatte Probleme mit der Konstanz und gewann eines der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Der jüngste Pflichtspielauftritt endete am 23. August in LaLiga mit einer 0:1-Niederlage gegen Getafe, und eine Woche zuvor kam das Team gegen Villarreal nicht über ein 2:2 hinaus. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Sporting Gijon, das mit 4:1 gewonnen wurde. Racing kassierte in allen fünf Spielen Gegentore, darunter auch bei einer 0:3-Niederlage gegen Wolverhampton Wanderers im Sommer.

Celta Vigo gegen Racing Santander: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 5. Januar 2025 in der Copa del Rey statt, als Celta Vigo auswärts bei Racing Santander mit 3:2 gewann. Davor trafen die Teams zuletzt im Februar 2007 in LaLiga aufeinander, als sie sich im Abanca Balaidos 2:2 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Celta die bessere Bilanz, mit zwei Siegen gegenüber einem von Racing sowie zwei Unentschieden in diesen fünf Begegnungen.