Celta Vigo trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Abanca Balaidos in Vigo auf Malaga.

Málaga will auswärts eine Reaktion zeigen, nachdem in den vergangenen fünf Spielen nur ein Sieg gelungen ist, darunter eine 0:2-Niederlage im Pflichtspiel gegen Atlético Madrid. Der direkte Vergleich spricht deutlich für Celta Vigo, das in den letzten fünf Erstliga-Duellen mit Málaga drei Siege und ein Unentschieden geholt hat.

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Wann ist der Anstoß bei Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Celta Vigo gegen Malaga findet im Abanca Balaidos in Vigo statt. Bestätigen Sie die Anstoßzeit für Ihre Region mithilfe der obigen Spieldetails.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 08:00 Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga kaufen?

Offizielle Website

Kaufen Sie direkt online über das offizielle Ticketverkaufsportal von RC Celta.

Stadionkasse (Taquilla)

Kaufen Sie Tickets persönlich direkt an der Kasse des Abanca-Balaídos in Vigo am Spieltag oder in den Tagen vor dem Spiel, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Auswärtsfanbereich

Wenn Sie Málaga CF unterstützen, kaufen Sie Tickets direkt über die offiziellen Vertriebswege des Klubs, da der Zutritt zu den Auswärtsbereichen ausschließlich Gästefans vorbehalten ist.

Sekundärplattformen

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, können Fans sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub nutzen, um kurzfristig weiterverkaufte Tickets zu finden.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Die Ticketpreise für Celta Vigo gegen Málaga im Estadio Abanca-Balaídos variieren je nach Kaufort und gewähltem Stadionbereich:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Verkaufsportal des Klubs): Rechnen Sie damit, dass reguläre Eintrittskarten für Standardbereiche hinter den Toren ( Gol - oder Marcador -Tribüne) bei 35 € bis 70 € beginnen. Die Seitentribünen ( Rio und Tribuna ) liegen in der Regel zwischen 60 € und 130 €, abhängig von der Nähe zum Spielfeld.

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketmarktplätzen wie StubHub beginnen Tickets derzeit bei etwa 60 € bis 65 € für einfache Plätze, während die Zweitmarktpreise für zentrale Premiumsicht im Schnitt bei etwa 120 € bis 220 € liegen.

VIP- & Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Optionen reichen von 160 € bis 300 €+ pro Ticket und beinhalten Sitzplätze zentral auf der Haupttribüne, Zugang zur Lounge sowie Essen und Getränke am Spieltag.

Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Celta Vigo und Malaga

Celta Vigo hat wettbewerbsübergreifend zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und drei unentschieden gespielt, ohne dabei eine Niederlage zu kassieren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Valencia in LaLiga am 22. August. Davor spielte das Team 1:1 gegen Napoli und besiegte Sassuolo in der Vorbereitung mit 4:1. Celta hat in diesen fünf Partien fünf Tore erzielt und drei kassiert. Die beiden Unentschieden in den jüngsten zwei Spielen sind die einzigen Makel in einer ansonsten ungeschlagenen Serie.

Malagas letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Pflichtspielergebnis war die 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid am 19. August. Zuvor spielte das Team in einem Freundschaftsspiel 2:2 gegen Fulham und verlor 1:2 gegen AD Ceuta FC. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang gegen Al-Arabi, ein 4:2-Erfolg am 6. August. Malaga hat in diesen fünf Spielen sieben Tore erzielt und acht kassiert.

Celta Vigo gegen Malaga: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 18. März 2018 statt, als sich beide Teams im Abanca Balaidos in LaLiga 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, allesamt in LaLiga, hat Celta Vigo dreimal gewonnen und Malaga einmal, während eine Partie unentschieden endete. Zu Celtas Siegen zählen ein 3:1-Heimerfolg im Januar 2017 und ein 1:0-Sieg im Balaidos im Mai 2016.

Celta Vigo gegen Malaga: Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Celta Vigo auf Platz 11, während Malaga auf Rang 19 steht.