Celta Vigo trifft am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Abanca Balaidos in Vigo auf Deportivo Alaves.

Das vorherige Duell im Balaídos im März 2026 war eine dramatische und torreiche Partie, in der sich Deportivo Alavés in einem packenden 4:3 gegen Celta Vigo durchsetzte. Deportivo Alavés hat in den jüngsten Liga-Duellen den besseren direkten Vergleich und gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen mit Celta.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Celta Vigo gegen Deportivo Alaves bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Celta Vigo gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Celta Vigo gegen Deportivo Alaves findet am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Abanca Balaidos in Vigo statt.

La Liga - Spielwoche 9 18. Okt. 2026 - 10:15 Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

Tickets für Celta Vigo gegen Deportivo Alavés sind vor dem Duell am 18. Oktober im Estadio Abanca Balaídos sowohl über offizielle als auch über sekundäre Kanäle erhältlich. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Um reguläre Eintrittskarten direkt über den primären Anbieter zu sichern, besuchen Sie das offizielle Ticketportal von RC Celta. Der freie Verkauf startet in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag, wobei Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber vor dem allgemeinen Verkaufsstart bevorzugten Zugang erhalten.

2. Sekundärmarktplätze Plattformen

Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHubSitzplätze an, die von Dauerkarteninhabern und Wiederverkäufern eingestellt wurden. Beachten Sie, dass die Preise auf sekundären Plattformen je nach Gesamtnachfrage über oder unter dem Nennwert liegen können.

3. Kauf an der Tageskasse

Tickets für die Allgemeinheit können im Vorfeld des Anpfiffs auch persönlich an den Ticketschaltern des Estadio Abanca Balaídos in Vigo gekauft werden, sofern das Spiel nicht komplett ausverkauft ist.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Reguläre Eintrittskarten für Celta Vigo gegen Deportivo Alavés variieren je nach Tribünenwahl, Sitzkategorie und Kaufkanal.

1. Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Um reguläre Eintrittskarten direkt über den primären Anbieter zu sichern, besuchen Sie das offizielle Ticketportal von RC Celta. Offizielle Tickets zum Nennwert gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf, wobei Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber vor dem allgemeinen Verkaufsstart bevorzugten Zugang erhalten.

Gol (Hintertortribüne): 25 € bis 35 €

Marcador (obere & untere Kurventribüne): 35 € bis 50 €

Río (Seitentribüne): 40 € bis 75 €

Tribuna (Haupttribüne an der Seite):60 € bis 90 €

2. Sekundärmarktplätze

Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHubSitzplätze an, die von Dauerkarteninhabern und Wiederverkäufern eingestellt wurden. Beachten Sie, dass die Ticketpreise auf sekundären Plattformen je nach Gesamtnachfrage über oder unter dem Nennwert liegen können.

Gol-Bereich: 55 € bis 80 €

Río Baixo / Río Alto-Bereich: 85 € bis 120 €

Tribuna Central / Premium-Bereich:100 € bis 150 €+

Celta Vigo gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Celta Vigo gegen Deportivo Alaves

Celta Vigo hat seine letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben nicht gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Omonia Nicosia in der Europa League am 16. September, außerdem gab es im letzten LaLiga-Spiel ein 1:1 gegen Malaga. Zuvor spielte Celta 1:1 gegen Getafe und 0:0 gegen Real Sociedad, ehe es eine 0:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao setzte. In diesen fünf Partien erzielte das Team vier Tore und kassierte sechs.

Deportivo Alaves hat in den letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Valencia am 15. September, nachdem drei Tage zuvor ein 1:2 gegen Racing Santander zu Buche stand. Vor diesem Rückschlag besiegte Alaves in zwei aufeinanderfolgenden Spielen Osasuna mit 5:2 und Villarreal mit 1:0. In diesen fünf Partien erzielte das Team neun Tore und kassierte fünf.

Celta Vigo gegen Deportivo Alaves: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand in LaLiga am 22. März 2026 statt, als Celta Vigo Alaves im Abanca Balaidos empfing und mit 3:4 verlor. Davor gewann Alaves im November 2025 das Heimspiel mit 1:0, während sich die beiden Klubs im Januar 2025 in Mendizorroza 1:1 trennten. In den letzten fünf erfassten LaLiga-Duellen hat Alaves die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber einem von Celta, bei einem Unentschieden.