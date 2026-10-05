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So bekommt man Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Brighton & Hove Albion trifft in der Premier League auf Crystal Palace. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Brighton & Hove Albion trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im American Express Community Stadium in Brighton auf Crystal Palace.

Das Duell zwischen Brighton & Hove Albion und Crystal Palace ist als M23-Derby bekannt, eine erbitterte Rivalität, die in intensiven Liga- und Pokalduellen in den späten 1970er-Jahren wurzelt. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Teams fand am 8. Februar 2026 statt, als Crystal Palace einen 1:0-Auswärtssieg im American Express Stadium holte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League?

Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace wird am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im American Express Community Stadium in Brighton angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 7
The American Express Community Stadium

Wie kann man Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Crystal Palace zu kaufen, folgen Sie über die offiziellen Kanäle der Klubs diesen allgemeinen Schritten:

  1. Offizielle Ticketportale der Klubs: Der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets zu kaufen, führt direkt über die offiziellen Ticket-Websites von Brighton & Hove Albion oder Crystal Palace. Heimfans sollten über Brightons Portal kaufen, während Auswärtsfans über das offizielle Kontingent von Crystal Palace erwerben müssen.
  2. Eine Klubmitgliedschaft abschließen: Spiele mit hoher Nachfrage wie das M23-Derby gehen nur selten in den freien Verkauf. Wer offizielles Klubmitglied wird, etwa mit MyAlbion+ bei Brighton, erhält vorrangigen Zugang zu den Ticket-Verkaufsfenstern, bevor verbleibende Karten für die Öffentlichkeit freigegeben werden.
  3. Treuepunkte / gestaffelte Freigaben prüfen: Bei Rivalitätsspielen wird der Ticketverkauf oft gestaffelt freigegeben, abhängig von Treuepunkten, die durch den Besuch früherer Spiele gesammelt wurden. Behalten Sie die von den Klubs bekanntgegebenen Termine im Blick, um zu wissen, wann Ihre Stufe freigeschaltet wird.
  4. Hospitality-Pakete: Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, ist der Kauf offizieller Hospitality-Pakete für den Spieltag über den gastgebenden Klub eine weitere garantierte Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern, wenn auch zu einem höheren Preis.
  5. Sekundäre Ticketplattformen: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft von Wiederverkäufern angebotene Plätze gelistet, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Kanäle der Klubs oder über sekundäre Wiederverkäufer kaufen:

Nennwert & offizielle Klubverkäufe

  • Standardtickets für Erwachsene: Offizielle Spieltagstickets direkt von Brighton & Hove Albion liegen für Erwachsene je nach Sitzplatzkategorie und Spielkategorie in der Regel zwischen 33 £ und 78 £.
  • Ermäßigungen & Jugend: Ermäßigte Preise, in der Regel 18 £ bis 40 £, gibt es für Senioren (65+), junge Erwachsene (unter 21) und Junioren (unter 18).
  • Auswärtsfans: Die regulären Kontingente im Auswärtsblock für Anhänger von Crystal Palace folgen der Preisobergrenze der Premier League für Auswärtstickets und kosten maximal 30 £ pro Erwachsenenkarte.

Hospitality am Spieltag

  • Hospitality-Pakete: Premium-Angebote für den Spieltag, etwa Zugang zu Lounges und gastronomische Erlebnisse im Amex Stadium, beginnen je nach Lounge und Paketstufe bei etwa 222 £ pro Person.

Sekundärer Wiederverkauf & Sekundärplattformen

  • Allgemeiner Wiederverkauf: Wegen der hohen Nachfrage nach dem M23-Derby tauchen reguläre Tickets, die über offizielle Kanäle ausverkauft sind, häufig auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub auf, und zwar ab 108 £ bis 112 £+.

Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace

Brighton kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen mit einer Bilanz von 2 Siegen, 2 Unentschieden und 1 Niederlage. Der jüngste Auftritt endete in der Premier League mit einem 1:1 gegen Leeds United, nachdem es zuvor eine 3:4-Niederlage gegen Chelsea gegeben hatte. Zudem verbuchten die Seagulls zwei 4:0-Siege in Folge gegen Tromsoe in der Qualifikation zur Conference League und gegen Aston Villa in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Brighton 13 Tore und kassierte sechs.

Crystal Palace kommt in den vergangenen fünf Spielen auf eine Bilanz von 1 Sieg, 0 Unentschieden und 3 Niederlagen, auch wenn das jüngste Resultat das stärkste war. Das Team von Sage besiegte Middlesbrough im Carabao Cup mit 3:0 und davor Fulham in der Premier League mit 3:2. Palace verlor gegen Manchester City mit 1:4, gegen Everton mit 0:2 und gegen Freiburg mit 0:3 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. In diesen fünf Partien erzielte das Team neun Tore und kassierte 12.

BHA

BHA - Form

CHE
N4-3
LEE
U1-1
COV
S0-5
MUN
S2-3
ARS
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
CRY

CRY - Form

MID
S3-0
IPS
N2-3
LCH
S4-0
LEE
U0-0
BRC
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 8. Februar 2026 mit einem 1:0-Sieg von Crystal Palace im Amex. Davor trennten sich die beiden Klubs im November 2025 im Selhurst Park torlos. In den fünf jüngsten Premier-League-Duellen im Datensatz gewann Crystal Palace dreimal, Brighton einmal, dazu kommt ein Unentschieden. Palace erzielte in diesen Partien fünf Tore, Brighton sieben.

Head to Head

BrightonUnentschiedenCrystal Palace
1
1
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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