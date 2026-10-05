Brighton & Hove Albion trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im American Express Community Stadium in Brighton auf Crystal Palace.

Das Duell zwischen Brighton & Hove Albion und Crystal Palace ist als M23-Derby bekannt, eine erbitterte Rivalität, die in intensiven Liga- und Pokalduellen in den späten 1970er-Jahren wurzelt. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Teams fand am 8. Februar 2026 statt, als Crystal Palace einen 1:0-Auswärtssieg im American Express Stadium holte.

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Wann ist der Anstoß bei Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League?

Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace wird am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im American Express Community Stadium in Brighton angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Wie kann man Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Crystal Palace zu kaufen, folgen Sie über die offiziellen Kanäle der Klubs diesen allgemeinen Schritten:

Offizielle Ticketportale der Klubs: Der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets zu kaufen, führt direkt über die offiziellen Ticket-Websites von Brighton & Hove Albion oder Crystal Palace. Heimfans sollten über Brightons Portal kaufen, während Auswärtsfans über das offizielle Kontingent von Crystal Palace erwerben müssen. Eine Klubmitgliedschaft abschließen: Spiele mit hoher Nachfrage wie das M23-Derby gehen nur selten in den freien Verkauf. Wer offizielles Klubmitglied wird, etwa mit MyAlbion+ bei Brighton, erhält vorrangigen Zugang zu den Ticket-Verkaufsfenstern, bevor verbleibende Karten für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Treuepunkte / gestaffelte Freigaben prüfen: Bei Rivalitätsspielen wird der Ticketverkauf oft gestaffelt freigegeben, abhängig von Treuepunkten, die durch den Besuch früherer Spiele gesammelt wurden. Behalten Sie die von den Klubs bekanntgegebenen Termine im Blick, um zu wissen, wann Ihre Stufe freigeschaltet wird. Hospitality-Pakete: Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, ist der Kauf offizieller Hospitality-Pakete für den Spieltag über den gastgebenden Klub eine weitere garantierte Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern, wenn auch zu einem höheren Preis. Sekundäre Ticketplattformen: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft von Wiederverkäufern angebotene Plätze gelistet, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Kanäle der Klubs oder über sekundäre Wiederverkäufer kaufen:

Nennwert & offizielle Klubverkäufe

Standardtickets für Erwachsene: Offizielle Spieltagstickets direkt von Brighton & Hove Albion liegen für Erwachsene je nach Sitzplatzkategorie und Spielkategorie in der Regel zwischen 33 £ und 78 £ .

Ermäßigungen & Jugend: Ermäßigte Preise, in der Regel 18 £ bis 40 £ , gibt es für Senioren (65+), junge Erwachsene (unter 21) und Junioren (unter 18).

Auswärtsfans: Die regulären Kontingente im Auswärtsblock für Anhänger von Crystal Palace folgen der Preisobergrenze der Premier League für Auswärtstickets und kosten maximal 30 £ pro Erwachsenenkarte.

Hospitality am Spieltag

Hospitality-Pakete: Premium-Angebote für den Spieltag, etwa Zugang zu Lounges und gastronomische Erlebnisse im Amex Stadium, beginnen je nach Lounge und Paketstufe bei etwa 222 £ pro Person.

Sekundärer Wiederverkauf & Sekundärplattformen

Allgemeiner Wiederverkauf: Wegen der hohen Nachfrage nach dem M23-Derby tauchen reguläre Tickets, die über offizielle Kanäle ausverkauft sind, häufig auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub auf, und zwar ab 108 £ bis 112 £+ .

Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace

Brighton kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen mit einer Bilanz von 2 Siegen, 2 Unentschieden und 1 Niederlage. Der jüngste Auftritt endete in der Premier League mit einem 1:1 gegen Leeds United, nachdem es zuvor eine 3:4-Niederlage gegen Chelsea gegeben hatte. Zudem verbuchten die Seagulls zwei 4:0-Siege in Folge gegen Tromsoe in der Qualifikation zur Conference League und gegen Aston Villa in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Brighton 13 Tore und kassierte sechs.

Crystal Palace kommt in den vergangenen fünf Spielen auf eine Bilanz von 1 Sieg, 0 Unentschieden und 3 Niederlagen, auch wenn das jüngste Resultat das stärkste war. Das Team von Sage besiegte Middlesbrough im Carabao Cup mit 3:0 und davor Fulham in der Premier League mit 3:2. Palace verlor gegen Manchester City mit 1:4, gegen Everton mit 0:2 und gegen Freiburg mit 0:3 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. In diesen fünf Partien erzielte das Team neun Tore und kassierte 12.

Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 8. Februar 2026 mit einem 1:0-Sieg von Crystal Palace im Amex. Davor trennten sich die beiden Klubs im November 2025 im Selhurst Park torlos. In den fünf jüngsten Premier-League-Duellen im Datensatz gewann Crystal Palace dreimal, Brighton einmal, dazu kommt ein Unentschieden. Palace erzielte in diesen Partien fünf Tore, Brighton sieben.