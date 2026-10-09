Brest empfängt Nizza am Freitag, den 23. Oktober 2026, im Stade Francis-Le Blé in Brest.

Brest will den Heimvorteil in der Bretagne maximal nutzen, wo das Team im Duell im September 2025 bekanntlich einen 4:1-Sieg gegen Nizza feierte. Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich ist weiterhin sehr ausgeglichen, was auch das packende 2:2 im jüngsten Aufeinandertreffen an der Allianz Riviera im Februar 2026 unterstreicht.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Kauf von Tickets für Brest gegen Nizza wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß von Brest gegen Nizza in der Ligue 1?

Brest gegen Nizza wird im Stade Francis-Le Blé in Brest angepfiffen, die Partie ist Teil des Spielplans unter der Woche in der Ligue 1.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 23. Okt. 2026 - 14:45 Stade Francis le Blé

Wie kann man Tickets für Brest gegen Nizza in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Nizza gibt es mehrere Hauptoptionen:

1. Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Offizielle Ticketstelle von Stade Brestois: Für Heimspiele im Stade Francis-Le Blé werden Tickets direkt über die offizielle Ticketing-Website von Stade Brestois 29 angeboten. Klubmitglieder oder Abonnenten erhalten oft bevorzugten Zugang, bevor der freie Verkauf startet.

Offizielle Ticketstelle von OGC Nizza: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, werden Tickets in der Regel über die offizielle Website von OGC Nizza oder über registrierte Fangruppen angeboten.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Falls die regulären Tickets ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets aus dem Zweitmarkt von Verkäufern an. Die Preise auf Wiederverkaufsplattformen können je nach Sitzplatzlage und Nachfrage schwanken.

Wie viel kosten Tickets für Brest gegen Nizza in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel Brest gegen Nizza im Stade Francis-Le Blé variieren je nach Kaufstelle und Sitzplatzkategorie:

1. Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Standardpreis: Tickets direkt über die offizielle Ticketstelle von Stade Brestois 29 beginnen in der Regel bei 15 € bis 25 € für die Hintertortribünen.

Haupttribüne / Premium-Sitzplätze: Tickets an der Seitenlinie und auf zentralen Plätzen kosten in der Regel zwischen 35 € und 60 €+ .

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Falls der reguläre Verkauf ausverkauft ist, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHubTickets an, deren Preise von der Nachfrage im Wiederverkauf bestimmt werden:

Hintertorbereich: Sitzplätze in den unteren und oberen Rängen hinter dem Tor beginnen bei etwa 25 € bis 35 € .

Längsseite / zentrale Plätze: Plätze mit Sicht von der Seitenlinie liegen in der Regel zwischen 42 € und 61 € .

Erstklassige zentrale Plätze im Unterrang: Premium-Optionen auf zentralen Plätzen kosten etwa 90 € bis 95 €+ .

Brest gegen Nizza in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Brest gegen Nizza

Brests letzte fünf Ligue-1-Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Auxerre, zudem verlor das Team mit 0:1 gegen Paris Saint-Germain. Der einzige Lichtblick war ein 2:1-Auswärtssieg bei Le Havre Anfang September. In diesen fünf Spielen erzielte Brest acht Tore und kassierte sieben, was auf eine offensiv ausgerichtete Mannschaft hindeutet, die defensiv Schwierigkeiten hat, kompakt zu stehen.

Nizza verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der 2:1-Sieg gegen Lille am 20. September war das herausragende Ergebnis, auch wenn ihm eine schmerzhafte 0:3-Niederlage gegen Paris FC vorausging. In diesem Zeitraum erzielte das Team fünf Tore und kassierte fünf, womit Nizza vor der Reise in die Bretagne in dieser Statistik ausgeglichen dasteht.

Brest gegen Nizza: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete mit 2:2, als Nizza Brest im Februar 2026 empfing. Davor setzte sich Brest im September 2025 auf heimischem Boden überzeugend mit 4:1 durch und zeigte damit, dass das Stade Francis-Le Blé für Nizza ein schwieriger Spielort sein kann. In den letzten fünf direkten Duellen ist die Bilanz insgesamt recht ausgeglichen, mit je einem Sieg in den beiden jüngsten Begegnungen und zwei weiteren früheren Unentschieden.