Brest trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade Francis-Le Blé in Brest auf Angers.

Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 trennten sich beide Teams in einem umkämpften Spiel 1:1. Zuvor hatte Brest zu Hause gegen Angers eine starke Bilanz, mit zwei aufeinanderfolgenden 2:0-Siegen im Stade Francis-Le Blé im Januar 2023 und im März 2025.

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Wann ist der Anstoß bei Brest gegen Angers in der Ligue 1?

Brest gegen Angers wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade Francis-Le Blé in Brest angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 14:45 Stade Francis le Blé

Wie kann man Tickets für Brest gegen Angers in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Angers im Stade Francis-Le Blé zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

Offizielles Ticketportal von Brest: Der wichtigste und zuverlässigste Weg, Tickets zu kaufen, führt direkt über die offizielle Ticketing-Website von Stade Brestois 29. Die Tickets gehen einige Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Vorrang für Clubmitglieder / Dauerkarteninhaber: Offizielle Clubmitglieder oder Dauerkarteninhaber erhalten oft bevorzugten Zugang, um zusätzliche Tickets zu kaufen, bevor der freie Verkauf beginnt.

Ticketbüro im Stade Francis-Le Blé: Je nach Verfügbarkeit können Tickets vor dem Spieltag auch direkt an der Stadionkasse in Brest gekauft werden.

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn das offizielle Kontingent ausverkauft ist, werden auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub oft noch Last-Minute-Tickets angeboten, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Brest gegen Angers in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für Brest gegen Angers im Stade Francis-Le Blé variieren je nach Kaufort und Sitzplatzkategorie:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Clubportal): Reguläre Eintrittskarten direkt über die Kasse von Stade Brestois beginnen in der Regel bei 15 bis 25 € für allgemeine Sitzplätze hinter den Toren und reichen bis zu 35 bis 50 € für zentrale Kategorien auf den Seitentribünen.

Sekundäre Ticketplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise für einfache Tickets im Allgemeinen bei etwa 19 bis 65 € , während durchschnittliche oder stärker nachgefragte Plätze je nach Verfügbarkeit und Sitzplatzlage oft zwischen 60 bis 85 €+ liegen.

Brest gegen Angers in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Brest gegen Angers

In den letzten fünf Spielen kam Brest wettbewerbsübergreifend und in Freundschaftsspielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:1-Auswärtssieg in der Ligue 1 bei Le Havre, zudem spielte Brest in der Liga sowohl gegen Toulouse als auch gegen Le Mans 2:2. Die einzige Niederlage gab es in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Nottingham Forest, das mit 0:2 verloren ging. In diesen fünf Spielen erzielte Brest neun Tore und kassierte acht, was auf einen offenen Spielstil auf beiden Seiten des Balls hindeutet.

Angers hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und kein Unentschieden verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage in der Ligue 1 gegen Rennes, nachdem das Team sich von einer früheren 0:2-Niederlage gegen Lille mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Auxerre zurückgemeldet hatte. Freundschaftsspielsiege gegen Paris FC (3:2) und Lorient (2:1) zeigen, dass Angers Tore erzielen kann, und insgesamt traf das Team in den fünf Spielen siebenmal bei acht Gegentoren.

Brest gegen Angers: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1 und fand im Mai 2026 in der Ligue 1 im Stade Francis-Le Blé statt. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Brest die bessere Bilanz, mit drei Siegen in diesen Partien, während Angers auf einen Sieg und ein Unentschieden kommt. Auch zu Hause hatte Brest in diesem Duell zuletzt die Oberhand und gewann die vergangenen beiden Liga-Heimspiele gegen Angers jeweils mit 2:0.