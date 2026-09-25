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So bekommt man Tickets für Brest gegen Angers: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Brest trifft in der Ligue 1 auf Angers. So könnt ihr euch Tickets sichern

Brest trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade Francis-Le Blé in Brest auf Angers.

Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 trennten sich beide Teams in einem umkämpften Spiel 1:1. Zuvor hatte Brest zu Hause gegen Angers eine starke Bilanz, mit zwei aufeinanderfolgenden 2:0-Siegen im Stade Francis-Le Blé im Januar 2023 und im März 2025.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Brest gegen Angers zu sichern, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Brest gegen Angers in der Ligue 1?

Brest gegen Angers wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade Francis-Le Blé in Brest angepfiffen.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6
Stade Francis le Blé

Wie kann man Tickets für Brest gegen Angers in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Angers im Stade Francis-Le Blé zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

  • Offizielles Ticketportal von Brest: Der wichtigste und zuverlässigste Weg, Tickets zu kaufen, führt direkt über die offizielle Ticketing-Website von Stade Brestois 29. Die Tickets gehen einige Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf.
  • Vorrang für Clubmitglieder / Dauerkarteninhaber: Offizielle Clubmitglieder oder Dauerkarteninhaber erhalten oft bevorzugten Zugang, um zusätzliche Tickets zu kaufen, bevor der freie Verkauf beginnt.
  • Ticketbüro im Stade Francis-Le Blé: Je nach Verfügbarkeit können Tickets vor dem Spieltag auch direkt an der Stadionkasse in Brest gekauft werden.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Wenn das offizielle Kontingent ausverkauft ist, werden auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub oft noch Last-Minute-Tickets angeboten, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Brest gegen Angers in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für Brest gegen Angers im Stade Francis-Le Blé variieren je nach Kaufort und Sitzplatzkategorie:

  • Offizielle Tickets zum Nennwert (Clubportal): Reguläre Eintrittskarten direkt über die Kasse von Stade Brestois beginnen in der Regel bei 15 bis 25 € für allgemeine Sitzplätze hinter den Toren und reichen bis zu 35 bis 50 € für zentrale Kategorien auf den Seitentribünen.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise für einfache Tickets im Allgemeinen bei etwa 19 bis 65 €, während durchschnittliche oder stärker nachgefragte Plätze je nach Verfügbarkeit und Sitzplatzlage oft zwischen 60 bis 85 €+ liegen.

Brest gegen Angers in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Brest gegen Angers

In den letzten fünf Spielen kam Brest wettbewerbsübergreifend und in Freundschaftsspielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:1-Auswärtssieg in der Ligue 1 bei Le Havre, zudem spielte Brest in der Liga sowohl gegen Toulouse als auch gegen Le Mans 2:2. Die einzige Niederlage gab es in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Nottingham Forest, das mit 0:2 verloren ging. In diesen fünf Spielen erzielte Brest neun Tore und kassierte acht, was auf einen offenen Spielstil auf beiden Seiten des Balls hindeutet.

Angers hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und kein Unentschieden verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage in der Ligue 1 gegen Rennes, nachdem das Team sich von einer früheren 0:2-Niederlage gegen Lille mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Auxerre zurückgemeldet hatte. Freundschaftsspielsiege gegen Paris FC (3:2) und Lorient (2:1) zeigen, dass Angers Tore erzielen kann, und insgesamt traf das Team in den fünf Spielen siebenmal bei acht Gegentoren.

B29

B29 - Form

LEM
U2-2
TFC
U2-2
LEH
S1-2
PSG
N0-1
AJA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SCO

SCO - Form

LIL
N0-2
AJA
S1-3
REN
N1-2
LEH
U0-0
TRO
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Brest gegen Angers: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1 und fand im Mai 2026 in der Ligue 1 im Stade Francis-Le Blé statt. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Brest die bessere Bilanz, mit drei Siegen in diesen Partien, während Angers auf einen Sieg und ein Unentschieden kommt. Auch zu Hause hatte Brest in diesem Duell zuletzt die Oberhand und gewann die vergangenen beiden Liga-Heimspiele gegen Angers jeweils mit 2:0.

Head to Head

BrestUnentschiedenAngers
3
1
1
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
1
END
Frankreich Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Brest badge
Brest
B29
2
END
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Angers badge
Angers
SCO
0
END
Frankreich Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Brest badge
Brest
B29
0
END
Frankreich Coupe de France
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
0
END
6Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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