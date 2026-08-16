Brentford eröffnet seine Saison mit einem London-Derby im Gtech Community Stadium, wenn es am Samstag, dem 22. August, den ausgabefreudigen Tottenham Hotspur empfängt.

Die Bees, die nach Platz 9 ihre bisher beste Premier-League-Saison eingestellt haben, werden sich von ihrer Auftaktaufgabe nicht einschüchtern lassen, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit auf heimischem Boden unter anderem Aston Villa, Manchester United und Liverpool bezwungen haben.

Nachdem Tottenham dem gefürchteten Abstieg nur hauchdünn entgangen ist, wird die Mannschaft unter der Leitung von Roberto De Zerbi verzweifelt auf eine positivere Saison hoffen. Im Sommer hat der Klub für Spieler wie Sandro Tonali, Mateus Fernandes und Jan Paul van Hecke tief in die Tasche gegriffen und hofft darauf, einen starken Start hinzulegen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Brentford gegen Tottenham Hotspur zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Tottenham Hotspur statt?

Brentford gegen Tottenham Hotspur findet im Gtech Community Stadium in London statt, der Anpfiff ist für Samstag, den 22. August, um 17.30 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

So kaufen Sie Tickets für Brentford gegen Tottenham Hotspur in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die Allgemeinheit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brentford gegen Tottenham Hotspur?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten abgestufte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen ihre Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topduelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens bis 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Eintrittskarten im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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