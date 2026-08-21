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So bekommt man Tickets für Brentford gegen Sunderland: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Mamadou Sangaré

Alles, was ihr über die Sicherung von Plätzen für Brentfords nächstes Premier-League-Heimspiel wissen müsst

Brentford feierte in der Anfangsphase der vergangenen Saison beeindruckende Heimsiege gegen Aston Villa, Manchester Utd und Liverpool, und die Bees schweben auch diesmal wieder auf einer Erfolgswelle. Schon heute können Sie Tickets buchen, um sie am Samstag, 5. September, zu Hause gegen Sunderland in Aktion zu sehen.

Ein Tottenham-Team, vollgepackt mit hochpreisigen Neuzugängen, marschierte am Eröffnungswochenende der Saison ins Gtech Community Stadium. Dort wurde es jedoch mit eingezogenem Schwanz wieder nach Hause geschickt, nachdem es eine 0:3-Klatsche kassiert hatte.

Brentford legte im Sommer die klubinterne Rekordsumme von 41 Millionen £ für Mamadou Sangaré auf den Tisch, und das scheint sehr gut investiertes Geld zu sein. Der Mann aus Mali glänzte bei seinem ersten Startelfeinsatz für Brentford und wird garantiert zum Publikumsliebling.

Im September können Sie Sangare und die anderen Brentford-Stars auf dem Rasen im Gtech sehen. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Brentford gegen Sunderland zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Brentford gegen Sunderland statt?

Brentford gegen Sunderland findet am Samstag, 5. September, im Gtech Community Stadium in London statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 3
Gtech Community Stadium

So kaufen Sie Tickets für Brentford gegen Sunderland in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brentford gegen Sunderland?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei Rabattprozente und Altersgrenzen je nach Team unterschiedlich ausfallen.
  • Spielkategorisierung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennwerte.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze entlang der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

BRE

BRE - Form

REN
S2-4
SGE
S7-0
TOT
S3-0
BIR
S1-6
LEE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
21/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUN

SUN - Form

WRE
S1-0
RCL
S0-2
REN
S2-1
IPS
N2-1
FUL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

BrentfordUnentschiedenSunderland
3
1
1
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
END
England Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
END
England FA Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
11Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Brentford vs Sunderland Aufstellungen

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Aufstellung
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeD. OuattaraD. OuattaraK. SchadeK. SchadeMamadou SangaréMamadou SangaréV. JaneltV. JaneltM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. ThiagoR. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoReinildoReinildoD. BallardD. BallardN. MukieleN. MukieleE. Le FeeE. Le FeeT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Brentford

Startelf

Sunderland

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Andrews
  • R. Le Bris
Brentford

Verletzungen und Sperren

Sunderland

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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