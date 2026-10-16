Brentford empfängt Nottingham Forest am Samstag, 31. Oktober 2026, im Gtech Community Stadium in London.

Beim vorherigen Ligaduell am selben Ort im Januar 2026 gewann Nottingham Forest mit 2:0 bei Brentford. In den letzten fünf Pflichtspielen gegeneinander hat Nottingham Forest mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Brentford knapp die Nase vorn.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Brentford gegen Nottingham Forest wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest?

Brentford gegen Nottingham Forest findet am Samstag, 31. Oktober 2026, im Gtech Community Stadium in London statt.

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest im Gtech Community Stadium gibt es je nach Vereinsmitgliedschaft und Zweitmarkt-Plattform verschiedene Möglichkeiten, Tickets zu erwerben:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website und Ticketkasse des Brentford FC: Für Brentford ist dies ein Spiel der Kategorie B. Der Ticketverkauf beginnt mit Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder, etwa My Bees Members, bevor die Tickets allgemein erhältlich sind. Mitglieder können online, telefonisch oder persönlich an der Ticketkasse kaufen.

Offizielle Kanäle von Nottingham Forest: Auswärtstickets für mitreisende Fans werden in der Regel über das offizielle Ticketsystem von Nottingham Forest vergeben. Vereinsmitglieder haben dabei Vorrang.

Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Angebote für den Spieltag und Premium-Sitzplatzpakete sind für ein exklusiveres Erlebnis direkt über autorisierte Hospitality-Partner der Vereine erhältlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest unterscheiden sich je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tribüne im Familienbereich: 30,30 £ für Erwachsene (20,20 £ für Senioren und junge Menschen; 10,10 £ für Kinder und Jugendliche)

Sitzplätze der Kategorie B: 40,40 £ für Erwachsene (30,30 £ für Senioren und junge Menschen; 10,10 £ für Kinder und Jugendliche)

Sitzplätze der Kategorie A: 45,45 £ für Erwachsene (35,35 £ für Senioren und junge Menschen; 10,10 £ für Kinder und Jugendliche)

Sitzplätze der Kategorie A+: 50,50 £ für Erwachsene (40,40 £ für Senioren und junge Menschen; 10,10 £ für Kinder und Jugendliche)

Sitzplätze an den Trainerbänken: 65,65 £ für Erwachsene (55,55 £ für Senioren, junge Menschen sowie Kinder und Jugendliche)

Offizielle Hospitality- und Reisepakete für den Spieltag: Je nach gewähltem Paket ab etwa 290 £ bis 359 £ und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets im Weiterverkauf: Ab etwa 50 £ bis 82 £ für Standardplätze auf den oberen Rängen oder an den Stirnseiten. Je nach Nachfrage können die Preise höher ausfallen.

Zweitmarkt-Angebote für Längsseiten und Premium-Plätze: Häufig zwischen 80 £ und über 160 £ , abhängig von der genauen Lage des Sitzplatzes und der Verfügbarkeit.

Brentford gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brentford und Nottingham Forest

Brentford geht in guter Form in die Partie: In den letzten fünf Pflichtspielen gab es zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage. Zuletzt gelang ein beeindruckender 3:0-Sieg gegen Chelsea in der Premier League. Außerdem gewann Brentford im Carabao Cup mit 2:1 bei Reading. In den vergangenen fünf Partien blieb Brentford ungeschlagen und erzielte dabei neun Tore.

Die jüngste Bilanz von Nottingham Forest ist durchwachsener: Aus den letzten fünf Spielen stehen ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Coventry City in der Premier League. Zuvor hatte Forest allerdings in der Liga mit 2:1 bei Aston Villa gewonnen. In den fünf Spielen blieb Forest einmal ohne Gegentor, beim 0:0 auswärts gegen Tottenham Hotspur zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Serie.

Brentford gegen Nottingham Forest: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Januar 2026 aufeinander. Brentford empfing Nottingham Forest im Gtech Community Stadium und verlor das Premier-League-Spiel mit 0:2. In den letzten fünf direkten Duellen weist Nottingham Forest mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Brentford die bessere Bilanz auf. Forest erzielte in dieser Serie zudem mehr Tore. Brentfords beide Siege gelangen zu Hause, darunter ein 3:2-Erfolg im Januar 2024.