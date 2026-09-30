So bekommt man Tickets für Brentford gegen Liverpool: Premier-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Brentford trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Gtech Community Stadium in London auf Liverpool.

In den jüngsten Duellen erwiesen sich die Bees als harter Prüfstein, darunter ein packender 3:2-Heimsieg gegen Liverpool im Gtech Community Stadium im Oktober 2025. Das jüngste Pflichtspiel endete am 24. Mai 2026 mit einem umkämpften 1:1 an der Anfield Road.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Brentford gegen Liverpool wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Brentford gegen Liverpool in der Premier League?

Brentford empfängt Liverpool am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Gtech Community Stadium in London.

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Wie kann man Premier-League-Tickets für Brentford gegen Liverpool kaufen?

Um Premier-League-Tickets für Brentford gegen Liverpool im Gtech Community Stadium zu kaufen, können Sie diese wichtigsten Wege nutzen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Brentford-Ticketbüro: Spiele mit hoher Nachfrage wie gegen Liverpool werden fast ausschließlich über die offizielle Ticketseite von Brentford an offizielle Mitglieder verkauft.

My Bees Membership: In der Regel benötigen Sie eine aktive My Bees Membership, um Zugang zu Ticketverkäufen oder Verlosungen zu erhalten.

Ticket Access Points (TAPs): Bei Kategorie-A-Spielen, etwa gegen Liverpool, erhalten normalerweise Mitglieder mit einer höheren Zahl gesammelter Ticket Access Points aus dem Besuch vorheriger Spiele Vorrang.

Brentford Ticket Exchange: Ist das Spiel ausverkauft, stellen offizielle Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, ihre Plätze über die offizielle Brentford Ticket Exchange wieder ein. Darauf können berechtigte Mitglieder zugreifen.

2. Hospitality-Pakete am Spieltag

Offizielle Hospitality-Pakete können direkt über die Website des Vereins oder autorisierte Hospitality-Partner erworben werden.

Diese Pakete beinhalten in der Regel eine garantierte Eintrittskarte sowie Essen, Getränke und Zugang zu Lounges vor dem Spiel. Eine reguläre Vereinsmitgliedschaft oder TAP-Voraussetzungen sind dafür meist nicht erforderlich.

3. Auswärtsfans (Liverpool-Anhänger)

Tickets für den Auswärtsblock werden direkt an den Liverpool FC vergeben.

Um über Liverpool zu kaufen, müssen Sie offizielles Mitglied des Liverpool FC oder Dauerkarteninhaber mit den erforderlichen Credits aus dem Besuch vorheriger Premier-League-Auswärtsspiele sein.

4. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben häufig Plätze im Angebot, die von Wiederverkäufern eingestellt werden, falls offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brentford gegen Liverpool?

Die Ticketpreise für Premier-League-Spiele zwischen Brentford und Liverpool im Gtech Community Stadium variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert kaufen oder über Wiederverkaufs- beziehungsweise Sekundärplattformen erwerben.

1. Offizielle Ticketpreise zum Nennwert

Bei Kategorie-A-Spielen in der Premier League, zu denen hochkarätige Partien gegen Teams wie Liverpool gehören, bewegen sich die offiziellen Ticketpreise direkt vom Brentford FC typischerweise in folgenden Bereichen:

Erwachsene (25 bis 64 Jahre): 35 £ bis 65 £ (je nach Tribüne und Sitzplatzkategorie)

Senioren (ab 65): 25 £ bis 45 £

Junge Erwachsene (18 bis 24): 20 £ bis 40 £

Junioren (unter 18): 10 £ bis 20 £

Auswärtsfans (Liverpool-Bereich): Für Erwachsenentickets auf 30 £ gedeckelt, gemäß den Regularien der Premier League.

2. Preise auf dem Wiederverkaufs- und Sekundärmarkt

Da die Nachfrage bei Premier-League-Spielen hoch ist, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu dynamischen, angebotsgesteuerten Marktpreisen gehandelt:

Wiederverkauf für allgemeine Sitzplätze: Beginnt typischerweise bei etwa 180 £ bis 250 £ , wobei Plätze mit zentraler oder Längsseiten-Sicht 300 £ bis 450 £+ pro Ticket erreichen.

Hospitality-Pakete am Spieltag: Offizielle oder VIP-Hospitality-Tickets beginnen bei ungefähr 450 £ bis 650 £+ pro Person.

Brentford gegen Liverpool in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Brentford gegen Liverpool

Brentford hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete in der Premier League 1:1 gegen Sunderland, nachdem es in der Woche davor ein 1:1 gegen Leeds United gegeben hatte. Zuvor zeigte Brentford in dieser Phase Offensivdrang, schoss Birmingham City im Carabao Cup mit 6:1 ab und besiegte Tottenham Hotspur in der Liga mit 3:0.

Liverpool hat drei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei unentschieden gespielt, dabei aber in jeder dieser Partien ein Gegentor kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 gegen Atletico Madrid in der Champions League, ein Comeback-Sieg nach einem Rückstand. Zuvor gewann Liverpool in der Premier League auswärts mit 2:0 gegen Ipswich Town, wobei zwei aufeinanderfolgende 2:2-Unentschieden gegen Nottingham Forest und Newcastle United zuvor in dieser Serie eine defensive Inkonstanz aufzeigten, die der Trainerstab angehen wollen wird.

Brentford gegen Liverpool: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 24. Mai 2026 statt, als die Partie an der Anfield Road in der Premier League 1:1 endete. In den letzten fünf direkten Duellen hat Brentford zweimal gewonnen und Liverpool zweimal, dazu kommt ein Unentschieden, was diese Begegnung zu einem wirklich ausgeglichenen Duell macht. Brentford gewann im Oktober 2025 zu Hause mit 3:2, während Liverpool im Februar 2024 einen 4:1-Sieg im Gtech Community Stadium feierte.