So bekommt man Tickets für Bournemouth gegen Everton: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Bournemouth hat mit dem früheren RB-Leipzig-Coach Marco Rose möglicherweise einen neuen Mann auf dem Trainerposten, wird aber versuchen, seine beeindruckende Heimform aus der vergangenen Saison im ersten Premier-League-Spiel dieser Saison im Vitality Stadium gegen Everton am Samstag, den 29. August, fortzusetzen.

Erstaunlicherweise ist Bournemouth derzeit seit neun Heimspielen ungeschlagen, eine Serie, die bis zum 3. Januar zurückreicht, und selbst bei dieser Niederlage zeigte das Team eine gute Leistung, als es dem späteren Meister Arsenal mit 2:3 unterlag.

Tatsächlich hat Bournemouth in der Liga die gesamte Saison über im Vitality nur zweimal verloren. Ein kleiner Grund zur Sorge ist allerdings, dass das einzige andere Team, das Bournemouth geschlagen hat, Everton war. Kann die Mannschaft diese Niederlage rächen?

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Bournemouth gegen Everton wissen müssen, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Bournemouth gegen Everton statt?

Bournemouth gegen Everton wird am Samstag, den 29. August, um 15:00 Uhr BST im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

So kaufen Sie Tickets für Bournemouth gegen Everton in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Dauerkarten und Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Everton?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Gastgeberklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze entlang der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

Jüngste direkte Duelle

Teamnews & Kader