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So bekommt man Tickets für Bournemouth gegen Everton: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Everton

Du könntest ins Vitality Stadium fahren, um Bournemouth gegen Everton spielen zu sehen

Bournemouth hat mit dem früheren RB-Leipzig-Coach Marco Rose möglicherweise einen neuen Mann auf dem Trainerposten, wird aber versuchen, seine beeindruckende Heimform aus der vergangenen Saison im ersten Premier-League-Spiel dieser Saison im Vitality Stadium gegen Everton am Samstag, den 29. August, fortzusetzen.

Erstaunlicherweise ist Bournemouth derzeit seit neun Heimspielen ungeschlagen, eine Serie, die bis zum 3. Januar zurückreicht, und selbst bei dieser Niederlage zeigte das Team eine gute Leistung, als es dem späteren Meister Arsenal mit 2:3 unterlag.

Tatsächlich hat Bournemouth in der Liga die gesamte Saison über im Vitality nur zweimal verloren. Ein kleiner Grund zur Sorge ist allerdings, dass das einzige andere Team, das Bournemouth geschlagen hat, Everton war. Kann die Mannschaft diese Niederlage rächen?

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Bournemouth gegen Everton wissen müssen, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Bournemouth gegen Everton statt?

Bournemouth gegen Everton wird am Samstag, den 29. August, um 15:00 Uhr BST im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

crest
Premier League - Spielwoche 2
Vitality Stadium

So kaufen Sie Tickets für Bournemouth gegen Everton in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Dauerkarten und Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Everton?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Gastgeberklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze entlang der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

BOU

BOU - Form

FCA
S2-5
GEN
S10-1
BET
U2-2
M05
N2-1
MCI
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
19/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
EVE

EVE - Form

VFB
N3-1
NEW
S3-1
LIL
U1-1
CRY
S2-0
PNE
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

BournemouthUnentschiedenEverton
4
0
1
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Everton badge
Everton
EVE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Everton badge
Everton
EVE
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
END
England FA Cup
Everton badge
Everton
EVE
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Everton badge
Everton
EVE
0
END
8Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Teamnews & Kader

Bournemouth vs Everton Aufstellungen

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Aufstellung
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillA. TruffertA. TruffertL. CookL. CookRayanRayanA. ScottA. ScottJ. KluivertJ. KluivertM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilsonJ. PickfordJ. PickfordMerlin RöhlMerlin RöhlV. MykolenkoV. MykolenkoJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeI. NdiayeI. NdiayeJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Bournemouth

Startelf

Everton

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rose
  • D. Moyes
Bournemouth

Verletzungen und Sperren

Everton

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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