Fans, die sich Tickets für das Premier-League-Duell zwischen Bournemouth und Brentford im Vitality Stadium am Samstag, den 12. September, sichern, dürfen auf ein packendes Spektakel hoffen. Auch ihr könnt dabei sein, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Bournemouth hat mit Marco Rose zwar einen neuen Mann an der Seitenlinie, will aber den Heimschwung aus der vergangenen Saison mitnehmen. Nach einer dramatischen 2:3-Niederlage gegen Arsenal an der Südküste am 3. Januar blieb Bournemouth für den Rest der Spielzeit im Vitality Stadium ungeschlagen.

Einfach wird es für Bournemouth aber nicht, Brentford in Schach zu halten. Die Bees waren zuletzt offensiv bestens drauf. In ihren letzten beiden Testspielen der Vorbereitung erzielten sie 11 Tore, dazu kamen drei Treffer gegen Tottenham in der Premier League und sechs auswärts gegen Birmingham im Carabao Cup.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Bournemouth gegen Brentford zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Bournemouth und Brentford statt?

Bournemouth gegen Brentford findet am Samstag, den 12. September, im Vitality Stadium (Bournemouth) statt. Anstoß ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

So kaufen Sie Tickets für Bournemouth gegen Brentford in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, Gesetzen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Brentford?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Karten im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in reguläre Mitgliedsauslosungen.

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