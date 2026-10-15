Die UEFA Nations League kehrt mit einem internationalen Duell zurück, in dem viel auf dem Spiel steht: Bosnien und Herzegowina empfängt Rumänien im Bilino-Polje-Stadion in Zenica. Für beide europäischen Nationen ist es ein wichtiges Gruppenspiel, bei dem es um den Aufstieg und Punkte für die Tabelle geht.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Spieltag, Sitzplatzkategorien und Preisen sowie eine Anleitung, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B?

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien findet im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Wo kann man Tickets für Bosnien gegen Rumänien kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über BHFF Fans, das offizielle Portal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina, vertrieben. Dort werden reguläre Eintrittskarten für Heimspiele in Zenica angeboten. Fans sollten die offizielle Plattform frühzeitig prüfen, um sich Tickets zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, bietet sich eine Zweitmarkt-Plattform wie Ticombo an.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien gegen Rumänien?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren im Bilino-Polje-Stadion ab etwa 20 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei rund 125 Euro, wenn die regulären Ticketkontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die Form

Bosnien und Herzegowina geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt verlor das Team bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen die USA, hatte zuvor im Turnier aber Katar mit 3:1 besiegt. In diesem Zeitraum spielte es außerdem gegen Kanada und Panama jeweils 1:1. In den fünf Spielen erzielte Bosnien sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Rumänien kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 gegen Wales, davor spielte es 1:1 gegen Georgien. Zuvor verlor es gegen die Slowakei und die Türkei. Der 7:1-Sieg gegen San Marino war sein deutlichstes Ergebnis in diesem Zeitraum. Hagis Mannschaft erzielte in den fünf Partien elf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Damit weist sie vor diesem Spiel eine deutlich bessere Defensivbilanz auf als ihr Gegner.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im November 2025 statt, als Bosnien und Herzegowina Rumänien in einem Heimspiel der WM-Qualifikation mit 3:1 besiegte. Das Hinspiel hatte Rumänien im März 2025 in Bukarest mit 1:0 gewonnen. In den fünf erfassten direkten Duellen ist die Bilanz eng. Zu den früheren Begegnungen zählen auch zwei Spiele in der Nations League 2022 und ein EM-Qualifikationsspiel 2011. Rumänien schnitt zu Hause meist besser ab, doch Bosniens jüngster Sieg in Zenica zeigt, dass der Heimvorteil in diesem Duell eine Rolle spielt.



