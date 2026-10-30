Die UEFA Nations League kehrt mit einem Länderspiel zurück, in dem viel auf dem Spiel steht: Bosnien und Herzegowina empfängt Rumänien im Stadion Bilino Polje in Zenica. Für beide europäischen Nationen ist es ein wichtiges Gruppenspiel, bei dem es um den Aufstieg und Punkte für die Tabelle geht.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets, Platzkategorien und Preisen und erklärt, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der Liga B der UEFA Nations League?

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien findet im Stadion Bilino Polje in Zenica statt. Die Anstoßzeit wird kurz vor dem Spieltag bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Wo kann man Tickets für Bosnien gegen Rumänien kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über BHFF Fans verkauft, das offizielle Portal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina. Dort werden reguläre Eintrittskarten für Heimspiele in Zenica angeboten. Fans sollten frühzeitig auf der offiziellen Plattform nachsehen, um sich Tickets zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Platzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, ist eine Zweitmarkt-Plattform wie Ticombo eine Möglichkeit, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien gegen Rumänien?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren im Stadion Bilino Polje ab etwa 20 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 125 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien in der Liga B der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die Form

Bosnien und Herzegowina hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es bei der Weltmeisterschaft eine 0:2-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten, zuvor hatte das Team im Turnier Katar mit 3:1 besiegt. In diesem Zeitraum spielte es zudem sowohl gegen Kanada als auch gegen Panama 1:1. In den fünf Partien erzielte Bosnien sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Rumänien kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 gegen Wales, davor spielte es 1:1 gegen Georgien. Zuvor verlor Rumänien sowohl gegen die Slowakei als auch gegen die Türkei. Der 7:1-Sieg über San Marino war das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum. Hagi und sein Team erzielten in den fünf Partien elf Tore und kassierten vier Gegentreffer. Damit weisen sie vor diesem Spiel eine deutlich bessere Defensivbilanz auf als der Gegner.

Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im November 2025 statt. Damals gewann Bosnien und Herzegowina zu Hause ein WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien mit 3:1. Das Hinspiel im März 2025 hatte Rumänien in Bukarest mit 1:0 gewonnen. Die fünf erfassten direkten Duelle waren insgesamt eng umkämpft. Dazu zählen auch zwei Begegnungen in der Nations League 2022 und ein EM-Qualifikationsspiel 2011. Rumänien schnitt zu Hause im Allgemeinen besser ab, doch Bosniens jüngster Sieg in Zenica zeigt, dass der Heimvorteil in diesem Duell eine Rolle spielt.