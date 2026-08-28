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So bekommt man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Borussia Mönchengladbach trifft in der Bundesliga auf Mainz 05. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach auf Mainz 05.

Im jüngsten Liga-Duell am selben Ort im April 2026 trennten sich beide Teams in einem hart umkämpften Spiel 1:1. Mit dem Heimvorteil auf seiner Seite will sich Mönchengladbach vor den eigenen Fans alle drei Punkte sichern, während Mainz 05 auswärts eine starke Leistung zeigen möchte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 findet im Borussia-Park in Mönchengladbach statt.

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Bundesliga - Spielwoche 4
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Wie kann man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga kaufen?

Tickets für das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 am 19. September 2026 können Sie über mehrere offizielle und sekundäre Kanäle erwerben:

  • Offizielle Vereinswebsite (Borussia-Mönchengladbach-Ticketshop): Die sicherste und direkteste Option ist die offizielle Website von Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Eintrittskarten für das Spiel gehen in der Regel zunächst für offizielle Vereinsmitglieder in den Verkauf, gefolgt vom freien Verkauf, falls noch Plätze verfügbar sind.
  • Sekundäre Ticket-Weiterverkaufsplattformen: Wenn die Tickets über den Verein ausverkauft sind, finden Sie möglicherweise Karten auf sekundären Ticket-Aggregatoren und Marktplätzen wie StubHub.
  • Tickets für den Auswärtsblock: Wenn Sie mit den Mainz-05-Fans im vorgesehenen Auswärtsbereich sitzen möchten, werden Tickets direkt über das offizielle Online-Ticketportal des 1. FSV Mainz 05 angeboten.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05?

Für das Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 am 19. September 2026 variieren die Ticketpreise je nachdem, ob Sie sie direkt über offizielle Quellen oder über sekundäre Marktplätze kaufen:

  • Offizielles Vereinsportal (Borussia Mönchengladbach): Offizielle Standardtickets zum Nennwert, die direkt beim Verein gekauft werden, liegen für reguläre Sitzplatzkategorien typischerweise zwischen 15 € und 55 €, abhängig davon, ob Sie Stehplätze auf der Terrasse (Nordkurve) oder Sitzplätze auf den Tribünen wählen.
  • Sekundärmarkt & Weiterverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticket-Marktplätzen und Weiterverkaufs-Aggregatoren wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für Standardplätze in der Regel bei etwa 20 € bis 60 €. Je nach Verfügbarkeit, Sitzplatzlage, etwa auf den zentralen Haupttribünen, und Nachfrage näher am Spieltag liegen die durchschnittlichen Angebote auf dem Sekundärmarkt für diese spezielle Partie zwischen 60 € und 250 €+.
  • VIP & Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete und VIP-Erlebnisplätze für diese Partie beginnen deutlich höher und starten oft bei 300 € und liegen für Executive Suites bei über 1.000 €.

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05: Form

Borussia Mönchengladbach hat seine letzten fünf Spiele über die Vorbereitung und den DFB-Pokal hinweg allesamt gewonnen. Der jüngste Auftritt war ein überzeugender 5:0-Sieg im Pokal gegen den TSV Schott Mainz am 23. August. Zuvor in der Vorbereitung gewann Gladbach mit 2:1 gegen Aston Villa und mit 8:0 gegen Velbert. In diesen fünf Spielen erzielte Gladbach 20 Tore und kassierte nur zwei, eine Bilanz, die auf einen gut organisierten und effizienten Kader hindeutet.

Auch Mainz 05 war in ausgezeichneter Form und gewann vier der letzten fünf Spiele bei einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 9:0-Pokalsieg gegen den VfB Krieschow am 23. August. Fischers Team besiegte in der Vorbereitung außerdem den AFC Bournemouth mit 2:1 und den Paris FC mit 4:0 und spielte nur gegen Udinese 3:3 unentschieden. Mainz erzielte in diesen fünf Partien 17 Tore und kassierte vier.

BMG

BMG - Form

AVL
S2-1
TSM
S0-5
RBL
N3-0
ELV
N3-4
SCF
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
10/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
M05

M05 - Form

BOU
S2-1
KRI
S0-9
SCP
U0-0
HSV
S0-5
SGE
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
17/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 19. April 2026 im Borussia-Park in der Bundesliga mit 1:1. Davor verlor Mainz 05 im Dezember 2025 zu Hause mit 0:1 gegen Gladbach. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen kommt Gladbach auf einen Sieg, Mainz auf einen Sieg, und drei Spiele endeten unentschieden, wobei es beiden Klubs in diesem Duell schwerfiel, sich voneinander abzusetzen.

Head to Head

GladbachUnentschiedenMainz 05
1
3
1
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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